Evinde Makak Maymunu ve Yavru Bengal Kaplanı Besleyen Adam

Türü fark etmeksizin hayvanlarla bir bağ kurmak insana iyi yönde birçok şey katıyor olsa da ülkemizde evcil olarak beslenmesi yasaklı birkaç hayvan var ve beslendiği tespit edildiği takdirde el konarak hayvanat bahçelerine sevk ediliyor.
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Bahsedeceğimiz hikaye de tam olarak böyle. Bir sosyal medya kullanıcısı evinde makak maymunu ve bengal kaplanı besliyordu.
Onlarla geçirdiği her keyifli anını sosyal medyadan paylaşıyordu. 👇
Besleyen kişinin maymunuyla da kaplanıyla da arasında yoğun bir sevgi bağı vardı.
Artık sahipleri için birer evlat yerine geçen minik dostlarımız da sahiplerine düşkündü. 👇
İnci adını verdiği yavru kaplanı birtakım rahatsızlıklar geçirdi. Hayatta kalması ve sağlığına kavuşması için tüm imkanlar kullanılsa da tedavi süreci oldukça uzun sürdü.
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İzleyiciler ise İnci’nin rahatsızlığının nesli tükenmekte olan yasaklı bir hayvanı doğasından ayırmanın kaçınılmaz sonu olarak nitelendiriyordu. 👇
Kullanıcının takipçileri arasında onu destekleyenler ve İnci’ye hayran olanlar da vardı.
İnci’nin güzelliği elbette ki etkileyiciydi ancak ait olduğu yer konusu tartışmaya açık bir mevzu değildi. 👇
Bir süre sonra ise yetkililer durumu öğrenince hayvanların bakıldığı yer tespit edildi. Rıfkı adındaki maymuna ve İnci’ye el konularak Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne gönderilme kararı alındı.
İkiliyle geçirilen vakit ne kadar paha biçilemez olsa da böyle durumlarda öncelik verilmesi gereken şey bir hayvanı doğasından ayırmaya hiçbir şeyin değmeyeceğidir. 👇
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Gelen yorumlar bu şekilde peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
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