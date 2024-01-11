Yollarından Araba Çıkamayan Kağıthane’nin Yokuşları Yeniden Gündem Oldu

Güzelliğiyle insanı büyüleyen şehrimiz İstanbul, kimi ilçelerindeki yerleşimle de insanı hayrete sokuyor.
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Bu ilçelerden biri de Kağıthane. Daha önce yolunuz düşmediyse bile haberlerden ne kadar dik yokuşlara sahip olduğunu görmüş olabilirsiniz.
Geçtiğimiz yıllarda bir sürücünün yokuşta aracı kaydırması ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle talihsiz bir kaza yaşanmış ve araç devrilmişti.
Neyse ki yaşanan kazada can kaybı olmamıştı. Ancak Kağıthane’nin yokuşları bir kez daha akıllara kazınmıştı.
Şimdilerde ise sosyal medyada “Kağıthane’nin bu yokuşlarını hiçbir mat profu çözemez” açıklamasıyla paylaşılan bir video sosyal medyada çokça etkileşim aldı.
Videoyu izleyenler yorumlarda buluştu. Kimileri olası İstanbul depremini düşünürken kimileriyse Kağıthane yokuşlarında yaşadıklarını andı.
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İşte ilgili video 👇
Gelen tepkiler ise bu şekildeydi 👇
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Özellikle kış aylarında çekilen zorluklar dile getirildi.👇
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Hepimiz gibi anlam veremeyenler de vardı.👇
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Çıkarken sövüyorsun inerken bi daha sövüyorsun. lanet yokuşlar ölüm gibi..
Bizim bebekte ki yokuşları görün bi de siz