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Yollarından Araba Çıkamayan Kağıthane’nin Yokuşları Yeniden Gündem Oldu

Yollarından Araba Çıkamayan Kağıthane’nin Yokuşları Yeniden Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 23:26

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Güzelliğiyle insanı büyüleyen şehrimiz İstanbul, kimi ilçelerindeki yerleşimle de insanı hayrete sokuyor.

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Bu ilçelerden biri de Kağıthane. Daha önce yolunuz düşmediyse bile haberlerden ne kadar dik yokuşlara sahip olduğunu görmüş olabilirsiniz.

Bu ilçelerden biri de Kağıthane. Daha önce yolunuz düşmediyse bile haberlerden ne kadar dik yokuşlara sahip olduğunu görmüş olabilirsiniz.

Geçtiğimiz yıllarda bir sürücünün yokuşta aracı kaydırması ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle talihsiz bir kaza yaşanmış ve araç devrilmişti.

Geçtiğimiz yıllarda bir sürücünün yokuşta aracı kaydırması ve ardından direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle talihsiz bir kaza yaşanmış ve araç devrilmişti.

Neyse ki yaşanan kazada can kaybı olmamıştı. Ancak Kağıthane’nin yokuşları bir kez daha akıllara kazınmıştı.

Neyse ki yaşanan kazada can kaybı olmamıştı. Ancak Kağıthane’nin yokuşları bir kez daha akıllara kazınmıştı.

Şimdilerde ise sosyal medyada “Kağıthane’nin bu yokuşlarını hiçbir mat profu çözemez” açıklamasıyla paylaşılan bir video sosyal medyada çokça etkileşim aldı.

Şimdilerde ise sosyal medyada “Kağıthane’nin bu yokuşlarını hiçbir mat profu çözemez” açıklamasıyla paylaşılan bir video sosyal medyada çokça etkileşim aldı.

Videoyu izleyenler yorumlarda buluştu. Kimileri olası İstanbul depremini düşünürken kimileriyse Kağıthane yokuşlarında yaşadıklarını andı.

Videoyu izleyenler yorumlarda buluştu. Kimileri olası İstanbul depremini düşünürken kimileriyse Kağıthane yokuşlarında yaşadıklarını andı.
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Nuray

Çıkarken sövüyorsun inerken bi daha sövüyorsun. lanet yokuşlar ölüm gibi..

o. k.

Bizim bebekte ki yokuşları görün bi de siz