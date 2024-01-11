Evde İş Bölümü Yapılmasını “Karısına ‘Yardımcı’ Olan Erkek” Diye İfade Eden Kadın Tepki Topladı

Bir kadın Twitter hesabından yaptığı video paylaşımına yazdığı açıklamayla sosyal medyayı iki böldü. Gelin detayları birlikte öğrenelim.
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“Bütün ev işlerinde karısına yardımcı olan erkek” açıklamasıyla aynı evde yaşayan iki insanın rutinlerini paylaşan kadın, erkeğin yaptığı işleri yardım olarak nitelendirince herkes yorumlarda buluştu.
Video, bir evde iki kişi yaşıyorken biri yemek yapıyorsa diğeri de bulaşıkları yıkar şeklinde birkaç örneği ele alıyordu.
Vurgu yapılan konu ise evdeki iş bölümünün önemi ve herkesin kendi görevini yerine getirmesi gerektiğiydi.
Ancak kadının videoda verilen örnekleri ‘yardım’ şeklinde ifade etmesi üzerine “Buna bir kadın bile yardım diyorsa vay halimize” diyenler oldu.
İşte o video 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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