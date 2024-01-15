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2 Yaşındaki Bebeğine Hazırladığı Öğünlerle Herkesi Hayretler İçerisinde Bırakan 18 Yaşındaki Anne

2 Yaşındaki Bebeğine Hazırladığı Öğünlerle Herkesi Hayretler İçerisinde Bırakan 18 Yaşındaki Anne

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 18:37

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@_mariclaremaclamroc_ kullanıcı adıyla TikTok hesabından kızına hazırladığı yemekleri paylaşan genç kadın son zamanlarda sık sık gündem oluyor. Ancak bunun bir sebebi var.

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Mariclare adlı genç kadın henüz 18 yaşında ve 2 yaşında Scarlett adında dünyalar tatlısı bir kızı var.

Mariclare adlı genç kadın henüz 18 yaşında ve 2 yaşında Scarlett adında dünyalar tatlısı bir kızı var.

Henüz 16 yaşında anne olan genç kadın, bebeğine hazırladığı öğünlerde çoğunlukla donmuş gıdalar tercih ediyor. 👇

Bu sebepten dolayı da sürekli eleştiri topluyor. İzleyiciler her videosunda çocuğu daha sağlıklı gıdalarla beslemesi gerektiğini dile getiriyor.

Bu sebepten dolayı da sürekli eleştiri topluyor. İzleyiciler her videosunda çocuğu daha sağlıklı gıdalarla beslemesi gerektiğini dile getiriyor.

Çünkü 2 yaşındaki bir bebeğin her öğünü önemli olduğu gibi her öğününde ne tükettiği de gelişimi açısından oldukça önemli. 👇

Genç kadın yorumlara aldırış etmeden videolar paylaşmaya devam ederken kızına kahvaltıda kruvasan, kek, çikolatalı süt ve meyve hazırlıyor.

Genç kadın yorumlara aldırış etmeden videolar paylaşmaya devam ederken kızına kahvaltıda kruvasan, kek, çikolatalı süt ve meyve hazırlıyor.
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Akşam yemeklerinde ise tercihi genellikle donmuş tavuk kızartmaktan ve makarna yapmaktan yana oluyor. 👇

Bazenleri ise yukarıdaki video görmüş olduğunuz üzere restoranlardan yemek siparişi veriyor ancak yine de sağlıklı yemekleri tercih etmiyor.

Bazenleri ise yukarıdaki video görmüş olduğunuz üzere restoranlardan yemek siparişi veriyor ancak yine de sağlıklı yemekleri tercih etmiyor.

Herkesin yemek kültürü farklı olsa da, bu çocukların beslenme biçiminin ne kadar önemli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İzleyenlerin derdi ise Scarlett adlı küçük kızın bir an önce sağlıklı beslenmeye başlaması. 👇

Genç kadının özellikle Türk izleyicileri “artık çocuğa bir çorba kaynat” tarzında yorumlar yaparken mutfak araç gereçlerinin de temizlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Genç kadının özellikle Türk izleyicileri “artık çocuğa bir çorba kaynat” tarzında yorumlar yaparken mutfak araç gereçlerinin de temizlenmesi gerektiğini dile getiriyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇

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Kullanıcının TikTok hesabından gelen tepkiler bu şekilde 👇

Kullanıcının TikTok hesabından gelen tepkiler bu şekilde 👇

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Twitter’dan gelenler ise bu şekilde 👇

Twitter’dan gelenler ise bu şekilde 👇
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ömer

Peder 1 yaşında 1.5 adana yedirmiş hiç bir şey olmaz dağ gibiyim 👌😎😅😅😅