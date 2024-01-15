2 Yaşındaki Bebeğine Hazırladığı Öğünlerle Herkesi Hayretler İçerisinde Bırakan 18 Yaşındaki Anne

1 Henüz 16 yaşında anne olan genç kadın, bebeğine hazırladığı öğünlerde çoğunlukla donmuş gıdalar tercih ediyor. 👇

2 Çünkü 2 yaşındaki bir bebeğin her öğünü önemli olduğu gibi her öğününde ne tükettiği de gelişimi açısından oldukça önemli. 👇

3 Akşam yemeklerinde ise tercihi genellikle donmuş tavuk kızartmaktan ve makarna yapmaktan yana oluyor. 👇

4 Herkesin yemek kültürü farklı olsa da, bu çocukların beslenme biçiminin ne kadar önemli olduğu gerçeğini değiştirmiyor. İzleyenlerin derdi ise Scarlett adlı küçük kızın bir an önce sağlıklı beslenmeye başlaması. 👇