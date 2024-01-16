‘Ezber Yeteneğinin Böylesi!’ Dedirten Açelya Aydın Her Videosuyla İnsana Hayret Ettiriyor

Sosyal medyada içerik üretmeye başladığı günden bu yana beğenileri toplayan Açelya Aydın’ın videolarına gelin birlikte bakalım.
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Aktif bir şekilde hem Instagram hem de TikTok hesabından çektiği parodi videolarını paylaşan genç kadın izleyen herkesi şaşırtıyor.
Çünkü öylesine bir ezber yeteneği var ki, tek nefeste hiç şaşırmadan tüm rollere girebiliyor.
Böylelikle kısa sürede kendini çok sevdiren ve bir kitleye ulaşan Açelya Aydın günden güne popülerleşmeye de devam ediyor.
Çekeceği videonun orijinalini de kadraja dahil eden genç yetenek saçından makyajına ve kostümüne kadar özen gösteriyor. 👇
Ki sahip olduğu yetenekle dış görünüşünü uyarlamasa dahi izleyicilere ‘tonlamaları ve mimikleri yeter’ dedirtiyor.
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İzleyiciler videolara beğeni yağdırırken yorumlarda da ‘bu ezber ben de olsa…’ diyenler buluşuyor. 👇
Adeta bülbül gibi şakıyan Açelya Aydın, bir süre daha keşfetlerimizde yer alacak gibi duruyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
Gelen yorumlar ise genel olarak bu şekilde oluyor. 👇
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