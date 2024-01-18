Omzunda Taşıdığı Çocuğunu Unuttuğunu Zannedince Panikleyen Adamın Unutkanlık Seviyesi Herkesi Güldürdü

Neredeyse hepimizin zaman zaman gözünün önündekini göremediği unutkanlıklar yaşadığı oluyor. Böyle anların en güldüren yanı ise şüphesiz farkına varış anıdır.
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İşte tam da bu durumu yaşayan bir ebeveynin görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca videoya beğeniyle birlikte yorumlar yağdı.
Adam çocuğu omzunda taşırken birden bisiklette olmadığını fark etti ve o anın şokuyla omzundaki çocuğu tutmayı bırakıp aramaya başladı.
Panikten ne yaptığını bilmeyen adam bisikletin altına bile bakınca izleyicilere yaşadığı benzer durumları hatırlattı.
Kimisi elindeki telefonu yana yakıla aradığını kimisi ise gözündeki gözlüğü bile unutmuş olduğu anlar yaşadığını dile getirdi.
İşte size de benzer durumlarınızı çağrıştıracak o video 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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Fake bence
Bisiklet daha iyi oynamış.
Panik olmayan bilmez bu duyguyu araba giderken arabanın anahtarını unuttuğunu sanarsın 🤦🏻♂️😅😅