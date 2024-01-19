Geçirdiği Kaza Nedeniyle Kafası Yanan ve Şapka Takan Çocuk, Kuaförün Yaptığı Perukla Dünyanın En Mutlusu Oldu

Protez saç taktırmak için gelen minik misafirinin keyfini yükseltmek için çok doğru bir hamle yapan kuaför, minik çocuğun kalbini çalmakla birlikte izleyenleri de en az o kadar etkisi altına aldı.
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Talihsiz bir kaza sonucu kafasında oluşan yanıklardan dolayı saçlarını kaybeden minik çocuğun isteği belliydi ancak modunun düşüklüğü gözlerinden okunuyordu.
Kuaför de o anlara dayanamayıp çocuğa kendi saçının da protez olduğunu ve böylelikle yalnız olmadığını gösterdi. Çocuğun o anki mutluluğu için her şeye değerdi.
Ardından ise büyük bir titizlikle protez saç işlemi tamamlandı. Minik çocuk önce kuaförüne teşekkür etti ve sarıldı, sonrasında da anne ve babasına koştu.
Mutluluğu kameraya o kadar net yansıyordu ki yalnızca oradakiler değil izleyiciler de onunla birlikte duygularına ortak oldu.
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Gelem yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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