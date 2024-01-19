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Alkol İkramından Yararlanmak İçin Sahte Evlilik Teklifi Ederek Uçaktaki Tüm Kabin Memurlarını Kandıran İkili

Alkol İkramından Yararlanmak İçin Sahte Evlilik Teklifi Ederek Uçaktaki Tüm Kabin Memurlarını Kandıran İkili

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 12:41

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Hava yolu şirketlerinin özel günlere verdiği önemi bilirsiniz. Yapılan jestler şirketten şirkete değişkenlik gösterse de böyle düşünceli davranışların yaşandığı anlar insanı keyiflendiriyor.

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Kimileri içki, kimileri güzel aperatif ikramları yaparken kimileri de o anlarını taçlandıracak şarkılarla atmosferin enerjisini yükseltiyor.

Kimileri içki, kimileri güzel aperatif ikramları yaparken kimileri de o anlarını taçlandıracak şarkılarla atmosferin enerjisini yükseltiyor.

Bahsettiğimiz üzere bu jestler bilindiği için uçak yolculuğu esnasında içki içmek isteyen gençlerin bunu bir ücret ödemeden yapabilmek adına hemen senaryo yazdığı video yeniden gündem oldu.

Bahsettiğimiz üzere bu jestler bilindiği için uçak yolculuğu esnasında içki içmek isteyen gençlerin bunu bir ücret ödemeden yapabilmek adına hemen senaryo yazdığı video yeniden gündem oldu.

Her şey oldukça profesyoneldi. Öncelikle genç adam kabin memurlarının yanına giderek kız arkadaşına evlenme teklifi edeceğini söyledi ardındansa tüm ekip tarafından hazırlıklara başlandı.

Her şey oldukça profesyoneldi. Öncelikle genç adam kabin memurlarının yanına giderek kız arkadaşına evlenme teklifi edeceğini söyledi ardındansa tüm ekip tarafından hazırlıklara başlandı.

Önce içkileri geldi sonrasında ise genç adam arkadaşına evlenme teklifi etti. Genç kadın kahkahalarını durduramasa da ekibin şüpheleneceği bir durum olmadı.

Önce içkileri geldi sonrasında ise genç adam arkadaşına evlenme teklifi etti. Genç kadın kahkahalarını durduramasa da ekibin şüpheleneceği bir durum olmadı.

İkrama ek olarak ise pilot ukulelesiyle gelerek ikili için güzel bir parça çaldı ve böylelikle tüm ekip ellerinden gelenin en iyisini misafirleri için sağlamış oldu.

İkrama ek olarak ise pilot ukulelesiyle gelerek ikili için güzel bir parça çaldı ve böylelikle tüm ekip ellerinden gelenin en iyisini misafirleri için sağlamış oldu.
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İşte detaylarıyla o anlar. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım.👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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s.rtc

Bana Bi bayan arkadaş lazım bişey denicem 😂😂

Nuray

KADIN! :)