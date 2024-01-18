Armağan Çağlayan Kriz ve Pahalılık Yüzünden Düşen Hayat Standartlarından Yakındı

Son yıllarda dünyanın bile diline düşen Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığından nasibini almayan yok. Ünlü TV yapımcısı Armağan Çağlayan ise kendi tasarruf önlemlerinden bahsederek takipçilerine nelerden vazgeçtiklerini sordu. Hepimizin yaşadığı şeyler hakkında duygularımıza tercüman olan yanıtlar geldi.