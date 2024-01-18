Armağan Çağlayan Kriz ve Pahalılık Yüzünden Düşen Hayat Standartlarından Yakındı
Armağan Çağlayan Kriz ve Pahalılık Yüzünden Düşen Hayat Standartlarından Yakındı
Son yıllarda dünyanın bile diline düşen Türkiye'deki enflasyon ve hayat pahalılığından nasibini almayan yok. Ünlü TV yapımcısı Armağan Çağlayan ise kendi tasarruf önlemlerinden bahsederek takipçilerine nelerden vazgeçtiklerini sordu. Hepimizin yaşadığı şeyler hakkında duygularımıza tercüman olan yanıtlar geldi.
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Sürekli ünlülere cesur sorular sormasına alıştığımız Armağan Çağlayan bu kez takipçilerine sordu...
Kendi tasarruf tedbirlerinden bahsederek takipçilerinden de nelerden vazgeçtiklerini duymak istedi.
Helal para kazanan çoğunluk için yanıtlar tanıdıktı ama yine de duygularımıza tercüman olanlar çıktı. En azından "aaa bu aynı biz" dedirtti.
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evdeki hesap eve bile uymuyor nereden kısarsak kısalım başka yerden çıkıyor .....nereye gitsek yok abi artık şu kadar oldu deniyor hiç adil bir savaş değil
Ekonomik krizlerden dolayı birçok şeyden vazgeçmiş durumdayız. Yalnız bence asıl mesele en dipte olanların hayat standartları değişmediği için siyasi görüş v... Devamını Gör
*ekonomik krizden