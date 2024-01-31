Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Berfu Köşeye Sıkıştırdı, Kubilay Aka Acımadı: Malum Olayla Ünlü Mert Ramazan Demir'e Nefreti Olay Oldu

Berfu Köşeye Sıkıştırdı, Kubilay Aka Acımadı: Malum Olayla Ünlü Mert Ramazan Demir'e Nefreti Olay Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
31.01.2024 - 21:29

Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Kubilay Aka'nın köşeye sıkıştığı halde hiç acımadan gözler önüne serdiği Mert Ramazan Demir imaları 'herkese böyle dost lazım' dedirtti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yer aldığı her dizi ve film projesinde parlayan, hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla uzunca bir süredir dillerde olan Kubilay Aka'yı tanımayanınız yoktur herhalde!

Yer aldığı her dizi ve film projesinde parlayan, hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla uzunca bir süredir dillerde olan Kubilay Aka'yı tanımayanınız yoktur herhalde!

Konuya hızlı bir giriş olacak ama hemen toparlıyoruz! Kubilay Aka sadece kendi özel hayatıyla merak edilen ve takip edilen isimlerden değil bir süredir... Kendisi, daha çok yakın arkadaşının yediği "kazığa" gösterdiği tepkiyle meşhur!

Konuya hızlı bir giriş olacak ama hemen toparlıyoruz! Kubilay Aka sadece kendi özel hayatıyla merak edilen ve takip edilen isimlerden değil bir süredir... Kendisi, daha çok yakın arkadaşının yediği "kazığa" gösterdiği tepkiyle meşhur!

Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu çok eski ve yakın dost olduğunda, Kubilay Aka, Mert Yazıcıoğlu'nun Afra Saraçoğlu'yla yıllar süren ilişkisine epey hakim!

Hakim olmanın da ötesinde hem Afra Saraçoğlu hem Mert Yazıcıoğlu'yla sıkı fıkı kendisi. Daha doğrusu sıkı fıkı-ydı! Belki hatırlarsınız Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir halkasının eklendiği dönemlerde başrolünde Kubilay Aka'nın yer aldığı büyük bir mesele kopmuştu!

Hakim olmanın da ötesinde hem Afra Saraçoğlu hem Mert Yazıcıoğlu'yla sıkı fıkı kendisi. Daha doğrusu sıkı fıkı-ydı! Belki hatırlarsınız Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir halkasının eklendiği dönemlerde başrolünde Kubilay Aka'nın yer aldığı büyük bir mesele kopmuştu!

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı, Afra hala Mert Yazıcıoğlu'yla beraber ilk sinyallerini vermeye başladığında bunu fark eden ismin Kubilay Aka olduğu ortaya çıkmıştı.

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı, Afra hala Mert Yazıcıoğlu'yla beraber ilk sinyallerini vermeye başladığında bunu fark eden ismin Kubilay Aka olduğu ortaya çıkmıştı.

Mert Ramazan Demir'in Afra Saraçoğlu'na aşırı samimi davranmasından rahatsız olan Kubilay Aka'nın Mert Ramazan Demir'in üzerine yürüyerek 'Herkes hareketlerine dikkat edecek!' uyarısında bulunduğu iddia edilmişti.

Bu bir iddia olarak da kalmadı üstelik. Mert Ramazan Demir, böyle bir şey yaşandığını bizzat kendisi doğrulamıştı.

Bu bir iddia olarak da kalmadı üstelik. Mert Ramazan Demir, böyle bir şey yaşandığını bizzat kendisi doğrulamıştı.

Merak edenleriniz için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Zaten birkaç ay sonra da Kubilay Aka'nın en yakın dostunun sevgilisine samimi davranan Mert Ramazan Demir'den rahatsız olmakta haklı olduğu ortaya çıktı!

Zaten birkaç ay sonra da Kubilay Aka'nın en yakın dostunun sevgilisine samimi davranan Mert Ramazan Demir'den rahatsız olmakta haklı olduğu ortaya çıktı!

Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu yaşadıkları ilişkiyi her ne kadar inatla yalanlasa da sürekli beraber yakalandılar ve konu hakkında konuşmadıklarını ama bariz ortada olan bir aşk olduğunu hepimiz anladık!

Herkes kendi yoluna devam etti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık oldukları ilişkilerine devam ederken Mert Yazıcıoğlu da Dilan Çiçek Deniz'le bir birliktelik yaşayıp ayrıldı. Ama derler ya arkadaşlar atılan kazıkları unutmaz diye! Geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir öfkesinin dinmediğini herkese gösterdi!

Herkes kendi yoluna devam etti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık oldukları ilişkilerine devam ederken Mert Yazıcıoğlu da Dilan Çiçek Deniz'le bir birliktelik yaşayıp ayrıldı. Ama derler ya arkadaşlar atılan kazıkları unutmaz diye! Geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir öfkesinin dinmediğini herkese gösterdi!

Berfu Yenenler tarafından planlı olarak köşeye sıkıştırılan Kubilay Aka'ya önce "Yakın arkadaşının eski sevgilisini, yeni sevgilisiyle bir mekanda gördün. Yeni sevgilisini döver misin yoksa gençler eğlensin mi dersin?" sorusunu yöneltti. Kubilay Aka da tarih tekerrür etmiş gibi "Kibarca uyarırım" cevabını verdi!

Ardından, "Sınıfın güzel kızına aşk benimle rekabet edebileceğini sanan sinsi diğer çocuk" tanımı için bir ünlü seçmesi istenen ve en başta da Mert Ramazan Demir gösterilen Kubilay Aka, Mert Ramazan'ın resmini görünce "ofansif" dedi, ardından "rakibimi güçlü isterim" diyerek Kaan Urgancıoğlu'nu seçip bir güzel lafını da sokmuş oldu!

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
2
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Esra

Valla Mert i çok beğenmeme rağmen Kubilay çok çok haklı şayet Mert in Afrayla sevgili olması benim başımı koparttı resmen hiç yakıştıramadım hem de hiç ahh ... Devamını Gör