Berfu Köşeye Sıkıştırdı, Kubilay Aka Acımadı: Malum Olayla Ünlü Mert Ramazan Demir'e Nefreti Olay Oldu
Berfu Köşeye Sıkıştırdı, Kubilay Aka Acımadı: Malum Olayla Ünlü Mert Ramazan Demir'e Nefreti Olay Oldu
Berfu Yenenler ile Talk Show Perileri'ne konuk olan Kubilay Aka'nın köşeye sıkıştığı halde hiç acımadan gözler önüne serdiği Mert Ramazan Demir imaları 'herkese böyle dost lazım' dedirtti!
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Yer aldığı her dizi ve film projesinde parlayan, hem oyunculuğu hem yakışıklılığıyla uzunca bir süredir dillerde olan Kubilay Aka'yı tanımayanınız yoktur herhalde!
Konuya hızlı bir giriş olacak ama hemen toparlıyoruz! Kubilay Aka sadece kendi özel hayatıyla merak edilen ve takip edilen isimlerden değil bir süredir... Kendisi, daha çok yakın arkadaşının yediği "kazığa" gösterdiği tepkiyle meşhur!
Hakim olmanın da ötesinde hem Afra Saraçoğlu hem Mert Yazıcıoğlu'yla sıkı fıkı kendisi. Daha doğrusu sıkı fıkı-ydı! Belki hatırlarsınız Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu'na Mert Ramazan Demir halkasının eklendiği dönemlerde başrolünde Kubilay Aka'nın yer aldığı büyük bir mesele kopmuştu!
Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir aşkı, Afra hala Mert Yazıcıoğlu'yla beraber ilk sinyallerini vermeye başladığında bunu fark eden ismin Kubilay Aka olduğu ortaya çıkmıştı.
Bu bir iddia olarak da kalmadı üstelik. Mert Ramazan Demir, böyle bir şey yaşandığını bizzat kendisi doğrulamıştı.
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Zaten birkaç ay sonra da Kubilay Aka'nın en yakın dostunun sevgilisine samimi davranan Mert Ramazan Demir'den rahatsız olmakta haklı olduğu ortaya çıktı!
Herkes kendi yoluna devam etti. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir, bir dargın bir barışık oldukları ilişkilerine devam ederken Mert Yazıcıoğlu da Dilan Çiçek Deniz'le bir birliktelik yaşayıp ayrıldı. Ama derler ya arkadaşlar atılan kazıkları unutmaz diye! Geçtiğimiz saatlerde Berfu Yenenler'in YouTube programına konuk olan Kubilay Aka, Mert Ramazan Demir öfkesinin dinmediğini herkese gösterdi!
Berfu Yenenler tarafından planlı olarak köşeye sıkıştırılan Kubilay Aka'ya önce "Yakın arkadaşının eski sevgilisini, yeni sevgilisiyle bir mekanda gördün. Yeni sevgilisini döver misin yoksa gençler eğlensin mi dersin?" sorusunu yöneltti. Kubilay Aka da tarih tekerrür etmiş gibi "Kibarca uyarırım" cevabını verdi!
Ardından, "Sınıfın güzel kızına aşk benimle rekabet edebileceğini sanan sinsi diğer çocuk" tanımı için bir ünlü seçmesi istenen ve en başta da Mert Ramazan Demir gösterilen Kubilay Aka, Mert Ramazan'ın resmini görünce "ofansif" dedi, ardından "rakibimi güçlü isterim" diyerek Kaan Urgancıoğlu'nu seçip bir güzel lafını da sokmuş oldu!
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Valla Mert i çok beğenmeme rağmen Kubilay çok çok haklı şayet Mert in Afrayla sevgili olması benim başımı koparttı resmen hiç yakıştıramadım hem de hiç ahh ... Devamını Gör