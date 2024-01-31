Son Sevgilisiyle Bu Hayatı Yarınlar Yokmuşçasına Yaşamaya Ant İçen İrem Derici'nin Aşk Pozları İlallah Ettirdi
Son Sevgilisiyle Bu Hayatı Yarınlar Yokmuşçasına Yaşamaya Ant İçen İrem Derici'nin Aşk Pozları İlallah Ettirdi
Bir süre önce ilişki yaşamaya başladığı Gökhan Fırat'la gezmelere doyamayan İrem Derici, bu sefer de Belgrad'dan aşk pozlarını paylaştı. İkilinin halleri, İrem Derici'nin aşk kadınına büründüğünde ortaya çıkan kelebekliğini getirince sosyal medya kullanıcılar bir minik 'illallah' etmeden duramadı!
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Hem sesiyle, hem özgüveniyle, hem dans şovları, hem kombinleri hem de tatlı hırsıyla sevdiğimiz İrem Derici her zaman şen şakrak olmuyor biliyorsunuz!
Tersi döndüğünde aniden kabaran dobralığı ve sivri dilliğiyle de tanıdığımız İrem Derici'ye kimileri için biraz olsa da nihayet milletçe alıştık ve olduğu gibi de kabul etmeyi başardık!
Şimdilerde de tam bir sevgi kelebeği kendisi... Sebebi de malumunuz!
Atakan Işıktutan'la hemen hemen herkese "bu sefer oldu bu iş" dedirten aşkını bitirdikten bir süre sonra Gökhan Fırat'la aşk yaşamaya başlayan İrem Derici'nin keyfi pek bir yerinde!
Ama Gökhan Fırat'la sürdürdüğü istikrarlı ilişki, aşk geçmişine bakıldığında parlamıyor desek yalan olur! Geçtiğimiz haftalarda Paris'te romantik bir kaçamak yapan çiftimiz 👇
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Bu sefer de Belgrad'da belirdi! İrem Derici'nin pır pır halleri ve yüzüne yansıyan mutluluk elbette sevindirdi!
Fakat konu İrem Derici'nin aşk hayatı olunca, o kadar çok yaşadığı ilişkiye yükselip sonradan hayal kırıklığına uğrayan olmuş olacak ki...
"Seninle nefes alıyorum" notuyla paylaşılan pozları görüp de "artık yetmedi mi? bu da bitmeyecek mi?" gibi sorular yönelten çok koldu!
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