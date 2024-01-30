Ayrılık Günü Geldi Çattı: Kamera Arkasını Paylaşan Serenay Sarıkaya, Aile'ye Vedasıyla Gözleri Doldurdu!

Maalesef o gün geldi... Büyük bir hayranlıkla izlenen ve başta Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya olmak üzere, birçok dev oyuncuyu buluşturan Aile dizisi final yaptı. Serenay Sarıkaya'nın Aile'sine vedası ise 'Ah be' dedirtti!