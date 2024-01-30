Ayrılık Günü Geldi Çattı: Kamera Arkasını Paylaşan Serenay Sarıkaya, Aile'ye Vedasıyla Gözleri Doldurdu!
Ayrılık Günü Geldi Çattı: Kamera Arkasını Paylaşan Serenay Sarıkaya, Aile'ye Vedasıyla Gözleri Doldurdu!
Maalesef o gün geldi... Büyük bir hayranlıkla izlenen ve başta Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya olmak üzere, birçok dev oyuncuyu buluşturan Aile dizisi final yaptı. Serenay Sarıkaya'nın Aile'sine vedası ise 'Ah be' dedirtti!
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Geçtiğimiz Mart ayında başlayan, herkesin hayalindeki o ikiliyi, Serenay Sarıkaya ve Kıvanç Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizi Aile maalesef izleyicisine veda ediyor.
Daha önceden de bildirildiği üzere yalnızca 30 bölüm olacak şekilde anlaşılan diziye "bitmesin" yorumları hiç eksik olmasa da yapım kararından vazgeçmemişti. Ayrılık günü de geldi çattı!
Önce "Aslan"a hayat veren Kıvanç Tatlıtuğ Aile'ye vedasıyla herkesi duygulandırdı.
Tatlıtuğ'un hemen ardından bir veda da her bölümde ayrı devleşen Serenay Sarıkaya'dan geldi!
Kıvanç Tatlıtuğ ile kendisinin Simpsons versiyonunu başa tutturan Serenay Sarıkaya 👇
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Kamera arkasından daha önce hiç görmediğimiz renkli görüntüler paylaştı 👇
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"Hepinizi çok seviyorum kucaklıyorum" diyen Serenay Sarıkaya hepimizin tercümanı oldu ve son vedasını "Yeniden bir yerlerde karşılaşmak üzere…🌹" notuyla yaptı.
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