Yoksa Geliyor mu? Hilmi Cem İntepe'nin Survivor Hamlesi Kafaları Karıştırdı!
Yoksa Geliyor mu? Hilmi Cem İntepe'nin Survivor Hamlesi Kafaları Karıştırdı!
Survivor'ın efsanevi eski yarışmacılarından bazılarının All Star'a katılmaması tepki çekmişti. Survivor'a gelmesi beklenen ama gelmeyen yarışmacıların başında gelen Hilmi Cem öyle bir hamlede bulundu ki hayranlarının kafasını karıştırdı!
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Survivor All Star'ın kadrosu açıklandığında, bazı eski efsanevi yarışmacıların yeni sezonda yer almaması tepki çekmişti.
O isimlerin başında da Hilmi Cem İntepe bulunuyordu. Çünkü Survivor izleyicisinin pek çoğu için kendisine bambaşka bir kariyer çizse de Survivor demek Hilmi Cem demekti.
Ancak Hilmi Cem oyunculuk kariyerine odaklanmış ve yakın arkadaşı Murat Ceylan'ın aksine Survivor ile ilgisini tamamen koparmıştı.
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Survivor'a katılacağına dair iddialar ortalıkta dolanırken Hilmi Cem'in bu hamlesi kafaları karıştırdı.
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Ancak eski şampiyonun yarışmaya dönüp dönmeyeceği ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.
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