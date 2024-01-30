Kızıl Goncalar'dan Fransa'da Okullardaki Başörtü Yasağına Eleştiri

Bu sezonun hiç şüphesiz en iddialı işlerinden olan Kızıl Goncalar son bölümünde Fransa'daki okullarda olan başörtüsü yasağını eleştirdi. Zeynep'in başvuru yaptığı Fransa'daki okul sırf bazı kurallar için genç kızı reddederken, Meryem'in okul heyetini ikna ettiği sahne alkış topladı.