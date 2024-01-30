Kızıl Goncalar'dan Fransa'da Okullardaki Başörtü Yasağına Eleştiri
Kızıl Goncalar'dan Fransa'da Okullardaki Başörtü Yasağına Eleştiri
Bu sezonun hiç şüphesiz en iddialı işlerinden olan Kızıl Goncalar son bölümünde Fransa'daki okullarda olan başörtüsü yasağını eleştirdi. Zeynep'in başvuru yaptığı Fransa'daki okul sırf bazı kurallar için genç kızı reddederken, Meryem'in okul heyetini ikna ettiği sahne alkış topladı.
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FOX ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar, cesur senaryosuyla sezonun en iddialı işlerinin başında geliyor.
Senaryosu itibariyle RTÜK'e dahi şikayet edilen dizi 3 haftalık ekran arasının ardından geri döndü.
Son bölümde Cüneyd'le evlenmesi istenen üstün zekalı Zeynep'i yurt dışına okula göndermek için Levent'ten yardım alan Meryem, Fransa'daki bir okulla görüşme yaptı.
Kendisine yöneltilen tüm sorulara mükemmel yanıt veren Zeynep için herkes umutluyken Fransa'da okullardaki başörtü yasağı nedeniyle reddedilen Zeynep'in hakkını savunan Meryem'in sözleri Fransa'daki bu yasağa iyi bir eleştiri oldu.
Fransa, 2004 yılında laiklik yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle okullarda başörtüyü yasaklamıştı.
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“Ameliyatta benim kanımı verseler almayacak mısın? Susuzluktan ölürken elimden su almayacak mısın? Ölecek olsam su vermeyecek misin?” sözleriyle okul heyetini ikna eden Meryem'in o anları sosyal medyada gündem oldu.
İşte o sahne:
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