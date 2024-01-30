Kim Canlandıracak? Yargı'ya Ceylin'in Polis Eski Sevgilisinin Geleceği İddia Edildi
Kim Canlandıracak? Yargı'ya Ceylin'in Polis Eski Sevgilisinin Geleceği İddia Edildi
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Kanal D'nin 3 sezondur ekranlarda olmasına rağmen reytingleri alt üst etmeye devam eden dizisi Yargı hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.
Emmy ödüllü dizinin bu sezon sonunda final yapacağı kesinleşirken, diziye sürpriz bir karakterin dahil olacağı iddiası ortalığı karıştırdı.
Pınar Deniz'in canlandırdığı Ceylin karakteriyle alakalı bir karakterin diziye dahil olacağı söylentileri ortalıkta dolaşırken, bu rol için düşünülen oyuncu bile ifşa oldu.
X'teki iddialara göre Alican Yücesoy, diziye Ceylin'in eski sevgilisi olarak dahil olacak.
Çocuk Şube Başkomiseri Fırat olarak diziye dahil olacağı iddia edilen karakterin Ceylin'in öğrenciyken sevgili olduğu belirtilirken, söz konusu iddia eğer doğruysa ortalık epey karışır.
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İşte söz konusu iddiaya gelen tepkiler:
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