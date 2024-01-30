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Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacıyı Eleyen "Basit Matematik" Sorusunun Yanlış Olduğu Ortaya Çıktı!

Kim Milyoner Olmak İster'de Yarışmacıyı Eleyen "Basit Matematik" Sorusunun Yanlış Olduğu Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
30.01.2024 - 03:13

Geçtiğimiz günlerde heyecanından dolayı basit matematik sorusuna yanlış cevap veren yarışmacı gündem olmuştu!  Alay konusu olan yarışmacının cevap verdiği sorunun kökten yanlış olduğu ortaya çıktı!

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Yıllardır ATV'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan ve bir süredir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" kısa bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde seyircisiyle yeniden buluştu.

Yıllardır ATV'nin en sevilen yarışma programlarından biri olan ve bir süredir Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği "Kim Milyoner Olmak İster?" kısa bir aranın ardından geçtiğimiz günlerde seyircisiyle yeniden buluştu.

Buluştuğu gibi de gündemde oturmayı başardı!

Buluştuğu gibi de gündemde oturmayı başardı!

Sena Erol adlı yarışmacı, basit seviyede görülen soruların ilk ikisine başarıyla cevap vermesine rağmen üçüncüde takıldı.

Sena Erol adlı yarışmacı, basit seviyede görülen soruların ilk ikisine başarıyla cevap vermesine rağmen üçüncüde takıldı.

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusuna "heyecanına yenik düşerek" yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada gündem ve hatta alay konusu oldu...

"Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?" sorusuna "heyecanına yenik düşerek" yanlış cevap veren yarışmacı sosyal medyada gündem ve hatta alay konusu oldu...

O anları bu yazımızdan izleyebilir, tüm detayları öğrenebilirsiniz:

Sosyal medyada dillere düşen yarışmacıya, oldukça çirkin birçok yorum geldi 👇

Sosyal medyada dillere düşen yarışmacıya, oldukça çirkin birçok yorum geldi 👇
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Fakat gelin görün ki, yurdum insanı sayesinde "Kim Milyoner Olmak İster?"de sorulan "basit matematik" sorusunun kökünden yanlış olduğu ve ortada büyük bir dikkatsizlik olduğu ortaya çıktı...

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