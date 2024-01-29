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Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecandan Cevabını Son Anda Değiştiren Yarışmacı Basit Matematik Yüzünden Elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecandan Cevabını Son Anda Değiştiren Yarışmacı Basit Matematik Yüzünden Elendi

Kim Milyoner Olmak İster
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 10:52

ATV'nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, kısa bir aranın ardından dün akşam tekrar seyircisi ile buluştu. Programa katılan isimlerin yaşadığı heyecan ekran başından seyirciye geçerken, Sena Erol'un heyecanlanarak yanlış cevapladığı matematik sorusu elenmesine sebep oldu.

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ATV ekranlarının en sevilen ve soluksuz takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine nefes kesti.

ATV ekranlarının en sevilen ve soluksuz takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine nefes kesti.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Kim Milyoner Olmak İster programı, kısa bir aranın ardından yeniden izleyicisi ile ekran karşısında buluştu.

Öncesinde 1 milyon TL olan para ödülü, geçtiğimiz yıl değişerek 5 milyon TL oldu.

Öncesinde 1 milyon TL olan para ödülü, geçtiğimiz yıl değişerek 5 milyon TL oldu.

12 soruluk yarışmaya bir soru daha eklendi ve bu soruya 4 milyon TL paha biçildi. Ekonominin etkisiyle uzun süredir aynı olan para ödülünün yükseltilmesi gerektiğini düşünenler bu hamlenin ardından mutlu oldu.

13 soruya çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de baraj soruları ise ikinci ve yedinci sorulara konumlandı.

13 soruya çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de baraj soruları ise ikinci ve yedinci sorulara konumlandı.

Yani barajları aşabilmek için ilk olarak 5 bin TL değerindeki ikinci soruyu, ardından 50 bin TL değerindeki yedinci soruyu cevaplayabilmiş olmak gerekli.

Dün akşam yarışan isimler arasında dikkat çeken yarışmacılardan biri de Sena Erol oldu.

Dün akşam yarışan isimler arasında dikkat çeken yarışmacılardan biri de Sena Erol oldu.

Programın heyecan dolu bölümünde kendi heyecanına yenik düşen Sena Erol'un üçüncü soruda takılması sosyal medyaya damgasını vurdu.

İlk iki soruyu sorunsuz bir şekilde yanıtlayan Sena Erol, üçüncü soruya geldiğinde heyecanı yüzünden hızlı karar verdi.

İlk iki soruyu sorunsuz bir şekilde yanıtlayan Sena Erol, üçüncü soruya geldiğinde heyecanı yüzünden hızlı karar verdi.

'Rakamları birbirinden farklı üç basamaklı en küçük tek sayı hangisidir?' diye soruldu. Yarışmacı şıkları görünce kararsız kaldı.

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Hızlı karar vermeye çalışan Sena Erol, bir anlık yanılgıya düştü ve "C-102" cevabını verdi. Son kararım dedikten sonra yaptığı yanlışı fark etti fakat geri dönüşü olmadı...

Hızlı karar vermeye çalışan Sena Erol, bir anlık yanılgıya düştü ve "C-102" cevabını verdi. Son kararım dedikten sonra yaptığı yanlışı fark etti fakat geri dönüşü olmadı...

'Son kararım' diyerek cevabını kitlemesinin ardından kararını değiştirmek isteyen Sena Erol, heyecanına yenik düştüğünü fark etti. Fakat cevabını değiştirmesi mümkün olmadı.

Yarışmaya 5 bin TL alarak veda etmek durumunda kalan isim, Kenan İmirzalıoğlu'na "Keşke size kulak verseydim" dedi.

Yarışmaya 5 bin TL alarak veda etmek durumunda kalan isim, Kenan İmirzalıoğlu'na "Keşke size kulak verseydim" dedi.

Heyecanını aşamayınca basit matematik sorusu elenmesine sebep oldu.

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