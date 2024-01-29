Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecandan Cevabını Son Anda Değiştiren Yarışmacı Basit Matematik Yüzünden Elendi
Kim Milyoner Olmak İster'de Heyecandan Cevabını Son Anda Değiştiren Yarışmacı Basit Matematik Yüzünden Elendi
ATV'nin en sevilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, kısa bir aranın ardından dün akşam tekrar seyircisi ile buluştu. Programa katılan isimlerin yaşadığı heyecan ekran başından seyirciye geçerken, Sena Erol'un heyecanlanarak yanlış cevapladığı matematik sorusu elenmesine sebep oldu.
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ATV ekranlarının en sevilen ve soluksuz takip edilen yarışma programlarından Kim Milyoner Olmak İster, dün akşam yine nefes kesti.
Öncesinde 1 milyon TL olan para ödülü, geçtiğimiz yıl değişerek 5 milyon TL oldu.
13 soruya çıkan Kim Milyoner Olmak İster'de baraj soruları ise ikinci ve yedinci sorulara konumlandı.
Dün akşam yarışan isimler arasında dikkat çeken yarışmacılardan biri de Sena Erol oldu.
İlk iki soruyu sorunsuz bir şekilde yanıtlayan Sena Erol, üçüncü soruya geldiğinde heyecanı yüzünden hızlı karar verdi.
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Hızlı karar vermeye çalışan Sena Erol, bir anlık yanılgıya düştü ve "C-102" cevabını verdi. Son kararım dedikten sonra yaptığı yanlışı fark etti fakat geri dönüşü olmadı...
Yarışmaya 5 bin TL alarak veda etmek durumunda kalan isim, Kenan İmirzalıoğlu'na "Keşke size kulak verseydim" dedi.
Heyecanını aşamayınca basit matematik sorusu elenmesine sebep oldu.
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