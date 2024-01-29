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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çifti Oğulları Kurt Efe'nin Geleceğini Londra'da Kurmaya Karar Vermiş

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çifti Oğulları Kurt Efe'nin Geleceğini Londra'da Kurmaya Karar Vermiş

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
29.01.2024 - 09:31

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti hakkında yepyeni bir iddia öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe'nin eğitim hayatı için Londra'ya taşınmayı tercih etmiş. Çift, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinin bitmesinin ardından taşınacakmış...

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişti bildiğiniz gibi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişti bildiğiniz gibi.

Yıllardır magazindeki tüm skandallardan uzak halde mutlu bir yuvaya sahip olduklarını dile getiren Tatlıtuğ çiftinin aşkı soluksuz bir şekilde devam ediyor.

Gerek Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği röportajlarda eşi Başak Dizer'e methiyeler dizmesi, gerekse Başak Dizer'in sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımlar bize bunu net bir şekilde gösteriyor.

Gerek Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği röportajlarda eşi Başak Dizer'e methiyeler dizmesi, gerekse Başak Dizer'in sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımlar bize bunu net bir şekilde gösteriyor.

Hatta Kıvanç Tatlıtuğ'un evlilik hakkında söyledikleri, evliliği övmesi ve aksini düşünenleri anlamadığını söylemesi 'Böylesi bize de nasip olsun!' dedirtmişti.

2016 yılında evlenen çiftin, 2021 yılında ilk kez anne baba olacağı haberini almıştık.

2016 yılında evlenen çiftin, 2021 yılında ilk kez anne baba olacağı haberini almıştık.

2021 yılının Kasım ayında Başak Dizer'in üç aylık hamile olduğu öğrenilmişti. Bu pozları da hamilelik sürecince oldukça konuşulan ve beğenilen detaylardan sadece bir tanesiydi.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın heyecanını yaşadılar.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın heyecanını yaşadılar.

Eşinin doğumunda ona destek olmak için doğumhaneye giren Kıvanç Tatlıtuğ'un gözyaşlarını tutamadığı anlar dikkat çekmişti. Daha sonrasında Kurt Efe'nin yüzünü uzun süre göstermeseler de Kıvanç Tatlıtuğ'un bu pozları gündeme damgasını vurmuştu.

2 yaşına az bir zaman kalan Kurt Efe için annesi Başak Dizer ve babası Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir karar almış.

2 yaşına az bir zaman kalan Kurt Efe için annesi Başak Dizer ve babası Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir karar almış.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tatlıtuğ çifti oğullarının eğitimi için yurt dışına taşınmayı düşünüyormuş.

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Önceki hafta iş ortağı ve arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte Londra'ya ev alışverişi yapmaya giden Başak Dizer'in hazırlıkları tamamlamak için uğraştığı söyleniyor.

Önceki hafta iş ortağı ve arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte Londra'ya ev alışverişi yapmaya giden Başak Dizer'in hazırlıkları tamamlamak için uğraştığı söyleniyor.

Kurt Efe'nin eğitimini yurt dışında almasını isteyen ikili İstanbul'daki işlerini devam ettirecek. Ancak yılın büyük bir kısmını İngiltere'nin başkenti Londra'da geçirmeyi düşünüyorlarmış.

İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisinin bitmesinin ardından çift taşınma işlemlerini gerçekleştirecekmiş.

İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisinin bitmesinin ardından çift taşınma işlemlerini gerçekleştirecekmiş.

İstanbul'daki evlerini kapatmayacaklarmış. Düzenleri sabit kalacak olan Tatlıtuğ çifti, kreşe başlamasına az bir zaman kalan Kurt Efe'nin eğitim hayatının ilk olarak Londra'da başlamasını istiyormuş.

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