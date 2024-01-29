Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çifti Oğulları Kurt Efe'nin Geleceğini Londra'da Kurmaya Karar Vermiş
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Çifti Oğulları Kurt Efe'nin Geleceğini Londra'da Kurmaya Karar Vermiş
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti hakkında yepyeni bir iddia öğrenildi. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine göre Tatlıtuğ çifti, oğulları Kurt Efe'nin eğitim hayatı için Londra'ya taşınmayı tercih etmiş. Çift, Kıvanç Tatlıtuğ'un dizisinin bitmesinin ardından taşınacakmış...
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 2016 yılında hayatlarını birleştirme kararı alıp evlenmişti bildiğiniz gibi.
Gerek Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği röportajlarda eşi Başak Dizer'e methiyeler dizmesi, gerekse Başak Dizer'in sosyal medyada yaptığı aşk dolu paylaşımlar bize bunu net bir şekilde gösteriyor.
2016 yılında evlenen çiftin, 2021 yılında ilk kez anne baba olacağı haberini almıştık.
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti 15 Nisan 2022'de oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına almanın heyecanını yaşadılar.
2 yaşına az bir zaman kalan Kurt Efe için annesi Başak Dizer ve babası Kıvanç Tatlıtuğ yeni bir karar almış.
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Önceki hafta iş ortağı ve arkadaşı Deniz Marşan ile birlikte Londra'ya ev alışverişi yapmaya giden Başak Dizer'in hazırlıkları tamamlamak için uğraştığı söyleniyor.
İddialara göre Kıvanç Tatlıtuğ'un başrolünde olduğu Aile dizisinin bitmesinin ardından çift taşınma işlemlerini gerçekleştirecekmiş.
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