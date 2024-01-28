Yunanistan'a Taşınan Demet Özdemir'in Basit Bir Ayna Pozu İçin Giydiği Pantolonun Fiyatına Hayret Edeceksiniz

Fakat çiftin Ekim ayında ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişki iddialarını ne kabul eden, ne de reddeden Demet Özdemir sevgilisi olduğunu düşündüğümüz DJ Sergio'yu takipten çıkmıştı. Bu da ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.