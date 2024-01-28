Yunanistan'a Taşınan Demet Özdemir'in Basit Bir Ayna Pozu İçin Giydiği Pantolonun Fiyatına Hayret Edeceksiniz
Yunanistan'a Taşınan Demet Özdemir'in Basit Bir Ayna Pozu İçin Giydiği Pantolonun Fiyatına Hayret Edeceksiniz
Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı Adım Farah dizisinin sona ermesi ile birlikte yaz ayından beri magazinde konuşulan Yunanistan'daki evine taşındı. Evin maliyeti gündemde konuşulmaya devam edilirken, Özdemir'in ayna karşısında öylesine verdiği pozda giydiği pantolonun fiyatı bir kez daha şaşırttı.
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinin ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi.
Son olarak rol aldığı Adım Farah dizisinin 30 Aralık 2023'te final yapmasıyla tatile çıkmış olan Özdemir, Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayına girmesini bekliyor.
Fakat ünlü oyuncu son günlerde Yunanistan'daki eviyle ilgili gündeme geliyor.
O sıralar ülkeye sık sık giriş çıkış yapan Demet Özdemir'in, Yunan DJ Sergio'ya gönlünü kaptırdığı söylendi.
1 milyon euroya aldığı söylenen eve Demet Özdemir'in nihayet yerleştiği öğrenildi.
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Bunca harcamanın ardından hayret etmeye devam etsek de, Demet Özdemir ayna pozundaki pantolonunun fiyatını öğrenenler hayret etti.
Peki Demet Özdemir'in aynada poz verdiği kombinindeki pantolon kaç para dersiniz?
Ünlü oyuncu bu pantolon için 38 bin TL ödemiş.
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