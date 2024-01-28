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Yunanistan'a Taşınan Demet Özdemir'in Basit Bir Ayna Pozu İçin Giydiği Pantolonun Fiyatına Hayret Edeceksiniz

Yunanistan'a Taşınan Demet Özdemir'in Basit Bir Ayna Pozu İçin Giydiği Pantolonun Fiyatına Hayret Edeceksiniz

Demet Özdemir
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 22:41

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, rol aldığı Adım Farah dizisinin sona ermesi ile birlikte yaz ayından beri magazinde konuşulan Yunanistan'daki evine taşındı. Evin maliyeti gündemde konuşulmaya devam edilirken, Özdemir'in ayna karşısında öylesine verdiği pozda giydiği pantolonun fiyatı bir kez daha şaşırttı.

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Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinin ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Ünlü oyuncu Demet Özdemir magazinin ve televizyon dünyasının en sevilen isimlerinden bir tanesi.

Hayat verdiği her rolle adından söz ettiren, başarılı performansıyla dizileri reyting canavarına kurban gitmeyen Demet Özdemir, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık dikkat çekiyor.

Son olarak rol aldığı Adım Farah dizisinin 30 Aralık 2023'te final yapmasıyla tatile çıkmış olan Özdemir, Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayına girmesini bekliyor.

Son olarak rol aldığı Adım Farah dizisinin 30 Aralık 2023'te final yapmasıyla tatile çıkmış olan Özdemir, Aşk Taktikleri filminin üçüncüsünün yayına girmesini bekliyor.

Netflix'te yayınlanan ve çok beğenilen Aşk Taktikleri dizisinin daha önce iki filmini izlemiştik. Özdemir'in başrolünü canlandırdığı filmin üçüncüsü yakında Netflix'te yayına girecek.

Fakat ünlü oyuncu son günlerde Yunanistan'daki eviyle ilgili gündeme geliyor.

Fakat ünlü oyuncu son günlerde Yunanistan'daki eviyle ilgili gündeme geliyor.

Yazın büyük bir kısmını Yunanistan'da geçiren Demet Özdemir, yapmış olduğu paylaşımlarla da büyük beğeni toplamıştı. Fakat aynı zamanda Demet Özdemir'in bir de Yunanistan'dan ev alacağı söylenmişti.

O sıralar ülkeye sık sık giriş çıkış yapan Demet Özdemir'in, Yunan DJ Sergio'ya gönlünü kaptırdığı söylendi.

O sıralar ülkeye sık sık giriş çıkış yapan Demet Özdemir'in, Yunan DJ Sergio'ya gönlünü kaptırdığı söylendi.

Fakat çiftin Ekim ayında ayrıldıkları iddiası gündeme bomba gibi düşmüştü. İlişki iddialarını ne kabul eden, ne de reddeden Demet Özdemir sevgilisi olduğunu düşündüğümüz DJ Sergio'yu takipten çıkmıştı. Bu da ayrılık iddialarını kuvvetlendirmişti.

1 milyon euroya aldığı söylenen eve Demet Özdemir'in nihayet yerleştiği öğrenildi.

1 milyon euroya aldığı söylenen eve Demet Özdemir'in nihayet yerleştiği öğrenildi.

Kendisine 33 milyon TL'ye mal olan dubleks villasında yaşamaya başlamış bile ünlü oyuncu. Glifada bölgesindeki bahçeli evini dekore etmek için ise 50 bin euro harcamış.

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Bunca harcamanın ardından hayret etmeye devam etsek de, Demet Özdemir ayna pozundaki pantolonunun fiyatını öğrenenler hayret etti.

Bunca harcamanın ardından hayret etmeye devam etsek de, Demet Özdemir ayna pozundaki pantolonunun fiyatını öğrenenler hayret etti.

Peki Demet Özdemir'in aynada poz verdiği kombinindeki pantolon kaç para dersiniz?

Ünlü oyuncu bu pantolon için 38 bin TL ödemiş.

Ünlü oyuncu bu pantolon için 38 bin TL ödemiş.

Tamamını göremiyoruz ama yakışmış, ne diyelim! Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

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