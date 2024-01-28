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Annesinin Düğününde Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Zeynep Alkan'ın Göbek Attığına İnandığı Anlar

Annesinin Düğününde Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Zeynep Alkan'ın Göbek Attığına İnandığı Anlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 20:54

Tıpkı annesi ve babası gibi oyunculuk ile ilgilenen Zeynep Alkan aynı zamanda sosyal medyanın fenomen isimlerinden biri. Dün akşam annesi Canan Hoşgör'ün düğününde yarınlar yokmuşçasına oynadığı anları Instagram hesabı üzerinden paylaşan Zeynep Alkan'ın göbek attığı anlar dikkat çekti.

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Zeynep Alkan'ı sosyal medyada çektiği videolar sayesinde tanıyor olabilirsiniz.

Zeynep Alkan'ı sosyal medyada çektiği videolar sayesinde tanıyor olabilirsiniz.

Instagram'da 501 bin takipçisi olan Alkan, Vine zamanında çektiği videolarla büyük bir kitle elde etmişti. O dönem için hatrı sayılır takipçisi olan Alkan, tıpkı annesi ve babası gibi oyuncu olmaya karar verdi.

Daha önce Arka Sıradakiler, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan Alkan'ı ekranlarda daha çok Survivor ile hatırlıyoruz.

Daha önce Arka Sıradakiler, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan Alkan'ı ekranlarda daha çok Survivor ile hatırlıyoruz.

Survivor'da uzun süre boyunca parkurlarda ter döken ve başarısıyla herkesi şaşırtan Zeynep Alkan, diğer yandan sosyal medyada fenomen olarak boy gösteriyordu.

Babasıyla olan ilişkisini ve babasına düşkünlüğünü her fırsatta gösteren Zeynep Alkan, ailesiyle olan paylaşımlarına hesabında sık sık yer veriyor.

Babasıyla olan ilişkisini ve babasına düşkünlüğünü her fırsatta gösteren Zeynep Alkan, ailesiyle olan paylaşımlarına hesabında sık sık yer veriyor.

Babası Hamdi Alkan ve kız kardeşi Zeynep Alkan ile birlikte pozlarını hem hikayeleri üzerinden, hem de akışında sık sık paylaşıyor.

Aynı şekilde annesi Canan Hoşgör'le de pozlarını sosyal medyası üzerinden görüyoruz.

Aynı şekilde annesi Canan Hoşgör'le de pozlarını sosyal medyası üzerinden görüyoruz.

Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Zeynep Alkan'ın neler yaptığı takipçileri tarafından yakından takip edilirken, son paylaşımları oldukça dikkat çekti.

Canan Hoşgör, 3 yıldır birlikte olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile dün akşam sessiz sedasız bir törenle evlendi.

Canan Hoşgör, 3 yıldır birlikte olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile dün akşam sessiz sedasız bir törenle evlendi.

Tabii Zeynep Alkan ve Ayşe Alkan da bu özel gününde annelerini yalnız bırakmadı. Zeynep Alkan annesinin nikah pozunu 'Annemin nikahını görmek de nasip oldu… Bir ömür boyu mutluluklar' yazarak paylaştı.

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Annesi Canan Hoşgör'ün nikahı ve sonrasındaki eğlence için yeşil mini bir elbise tercih ettiği görüldü.

Annesi Canan Hoşgör'ün nikahı ve sonrasındaki eğlence için yeşil mini bir elbise tercih ettiği görüldü.

Ardından nikah sonrası eğlencede çalan şarkıda göbek attığı anları da takipçilerinden esirgemedi.

Ardından nikah sonrası eğlencede çalan şarkıda göbek attığı anları da takipçilerinden esirgemedi.

'Para Bizde, Şöhret Bizde' şarkısı ile kendine has göbek atma figürlerini sergiledi.

İşte Zeynep Alkan'ın yarınlar yokmuşçasına göbek attığı o anlar:

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