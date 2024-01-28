Annesinin Düğününde Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Zeynep Alkan'ın Göbek Attığına İnandığı Anlar
Annesinin Düğününde Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Zeynep Alkan'ın Göbek Attığına İnandığı Anlar
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Zeynep Alkan'ı sosyal medyada çektiği videolar sayesinde tanıyor olabilirsiniz.
Daha önce Arka Sıradakiler, Hayat Bazen Tatlıdır gibi dizilerde rol alan Alkan'ı ekranlarda daha çok Survivor ile hatırlıyoruz.
Babasıyla olan ilişkisini ve babasına düşkünlüğünü her fırsatta gösteren Zeynep Alkan, ailesiyle olan paylaşımlarına hesabında sık sık yer veriyor.
Aynı şekilde annesi Canan Hoşgör'le de pozlarını sosyal medyası üzerinden görüyoruz.
Canan Hoşgör, 3 yıldır birlikte olduğu iş insanı Yusuf Bakoğlu ile dün akşam sessiz sedasız bir törenle evlendi.
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Annesi Canan Hoşgör'ün nikahı ve sonrasındaki eğlence için yeşil mini bir elbise tercih ettiği görüldü.
Ardından nikah sonrası eğlencede çalan şarkıda göbek attığı anları da takipçilerinden esirgemedi.
İşte Zeynep Alkan'ın yarınlar yokmuşçasına göbek attığı o anlar:
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