Ezhel'in Kendisini Gelini Olarak Kabul Etmeyen Annesine Her Fırsatta Gönderme Yapan Alizade'den Yeni Diss
Ezhel'in Kendisini Gelini Olarak Kabul Etmeyen Annesine Her Fırsatta Gönderme Yapan Alizade'den Yeni Diss
Ezhel ve Alizade ikilisinin esprili paylaşımları kafaları karıştırırken, Ezhel'in son hamlesiyle aralarındaki ilişkinin ne olduğunu çözmüş olduk biliyorsunuz ki. Fakat Alizade durduğu yerde durmuyor. Dün Ezhel'in konserine giden Alizade, sahnede Ezhel'in annesine 'Kaynanama buradan selamlar' diyerek selam gönderdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Rap dünyasının sevilen iki ismi Ezhel ve Alizade'nin sosyal medya paylaşımları hem takipçilerini hem de magazini şaşırtmaya devam ediyor.
Alizade'nin de paylaşımlarında Ezhel hakkında "enişteniz" demesi bu ikilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşündürtmüştü bize.
Alizade geçtiğimiz gün Ezhel'in konserine gittiğini "Eniştenizin konsere uçmak" yazdığı hikayesiyle duyurmuştu. Ezhel ise "Brüksel lahanam gelmiş" diyerek birlikte pozlarını paylaşmıştı.
Ezhel'in annesi Ulya Turgut, Alizade'yi gelin olarak kabul etmediğini söylemişti hatırlarsanız.
Fırsat bu fırsat diyen Ezhel ise sevgilisi olduğunu bize bu hikayeyle duyurma kararı almış.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat Alizade bu, durur mu? Elbette durmaz!
Alizade'nin sahnedeyken Ezhel'in annesine "Kaynanama burdan selamlar" diyerek diss atması da herkese kahkaha attırmış.
"Annemize buradan selamlar. Kaynanama selamlar."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın