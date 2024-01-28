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Ezhel'in Kendisini Gelini Olarak Kabul Etmeyen Annesine Her Fırsatta Gönderme Yapan Alizade'den Yeni Diss

Ezhel'in Kendisini Gelini Olarak Kabul Etmeyen Annesine Her Fırsatta Gönderme Yapan Alizade'den Yeni Diss

Ezhel
GNS
GNS - Onedio Editörü
28.01.2024 - 19:17

Ezhel ve Alizade ikilisinin esprili paylaşımları kafaları karıştırırken, Ezhel'in son hamlesiyle aralarındaki ilişkinin ne olduğunu çözmüş olduk biliyorsunuz ki. Fakat Alizade durduğu yerde durmuyor. Dün Ezhel'in konserine giden Alizade, sahnede Ezhel'in annesine 'Kaynanama buradan selamlar' diyerek selam gönderdi.

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Rap dünyasının sevilen iki ismi Ezhel ve Alizade'nin sosyal medya paylaşımları hem takipçilerini hem de magazini şaşırtmaya devam ediyor.

Rap dünyasının sevilen iki ismi Ezhel ve Alizade'nin sosyal medya paylaşımları hem takipçilerini hem de magazini şaşırtmaya devam ediyor.

Beklenmedik bu ikili öncelikle Almanya'da buluştuklarını bizlerle paylaşmış ve bir hayli yakınlaştıklarını göstermişti.

Alizade'nin de paylaşımlarında Ezhel hakkında "enişteniz" demesi bu ikilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşündürtmüştü bize.

Alizade'nin de paylaşımlarında Ezhel hakkında "enişteniz" demesi bu ikilinin yeni bir aşka yelken açtığını düşündürtmüştü bize.

Ezhel'in yemek yaptığı anı fotoğraflayan Alizade'nin paylaşımı sosyal medyada çok konuşulmuştu. Ne yalan söyleyelim epey de yakıştırmıştık bu çifti.

Alizade geçtiğimiz gün Ezhel'in konserine gittiğini "Eniştenizin konsere uçmak" yazdığı hikayesiyle duyurmuştu. Ezhel ise "Brüksel lahanam gelmiş" diyerek birlikte pozlarını paylaşmıştı.

Alizade geçtiğimiz gün Ezhel'in konserine gittiğini "Eniştenizin konsere uçmak" yazdığı hikayesiyle duyurmuştu. Ezhel ise "Brüksel lahanam gelmiş" diyerek birlikte pozlarını paylaşmıştı.

Biz bu ikili hala çok yakın arkadaş ve dalga geçiyorlar ile gerçekten aşk yaşıyorlar ikilemi arasında gidip gelmeye devam ederken, iddiaların ilk çıktığı dönem yaşananlar bir kez daha aklımıza geldi.

Ezhel'in annesi Ulya Turgut, Alizade'yi gelin olarak kabul etmediğini söylemişti hatırlarsanız.

Ezhel'in annesi Ulya Turgut, Alizade'yi gelin olarak kabul etmediğini söylemişti hatırlarsanız.

Bu konuda kesin ve net bir dille konuşan Ulya Turgut'un açıklamasının ardından ilişki iddiaları güçlenmişti. Hatta Ulya Hanım, Ezhel'in son Alizade paylaşımlarına bulabildiği bütün üzgün emojileri bırakmış...

Fırsat bu fırsat diyen Ezhel ise sevgilisi olduğunu bize bu hikayeyle duyurma kararı almış.

Fırsat bu fırsat diyen Ezhel ise sevgilisi olduğunu bize bu hikayeyle duyurma kararı almış.

Bir taşla iki kuş anlayacağınız. Hem sevgilisi olduğunu, hem de Alizade ile aralarının böyle olmasına nasıl tepki verdiğini göstermiş oldu ünlü rapçi paylaşımıyla.

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Fakat Alizade bu, durur mu? Elbette durmaz!

Fakat Alizade bu, durur mu? Elbette durmaz!

Konsere dair anlar sosyal medyada paylaşıldıkça herkes kahkaha atıyor.

Alizade'nin sahnedeyken Ezhel'in annesine "Kaynanama burdan selamlar" diyerek diss atması da herkese kahkaha attırmış.

Alizade'nin sahnedeyken Ezhel'in annesine "Kaynanama burdan selamlar" diyerek diss atması da herkese kahkaha attırmış.

Alizade'nin bu anları Pop Bizde sayfası tarafından paylaşıldı.

"Annemize buradan selamlar. Kaynanama selamlar."

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