Anneden Onay Gelmeyince Vazgeçmişti: Ezhel'in Alizade'li Paylaşımı "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti
Anneden Onay Gelmeyince Vazgeçmişti: Ezhel'in Alizade'li Paylaşımı "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti
Rap dünyasının çılgın ismi Alizade ve Ezhel buluşmasının ardından hatırlarsanız aşk dedikoduları fitillenmiş, sosyal medyada yer yerinden oynamıştı. Daha sonra ise Ezhel'in annesinden Alizade'ye veto gelmişti. Ünlü ikili bir süredir sessizliklerini koruyorlardı ancak geçtiğimiz saatlerde Ezhel'in Alizade ile attığı stroy ortalığı yeniden alevlendirdi.
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Her şarkısı, açıklaması hatta paylaşımı gündem olan ünlü rapçi Alizade'yi tanıyorsunuzdur.
Hatırlarsanız ünlü rapçi Almanya'ya Ezhel'in yanına gitmişti. İkilinin paylaşımları ise akıllara "yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu getirmişti.
Biz daha ikilinin buluşmasını anlamlandırmaya çalışırken Alizade'nin Ezhel'i "Evimin erkeği, evimin direği" notuyla yemek yaparken paylaşması kafaları hepten karıştırmıştı.
İkiliden yeni paylaşımlar gelmeye devam ederken olaya birden Ezhel'in annesi de dahil oldu!
Ezhel'in annesi Ulya Hanım'dan bu ilişkiye net bir şekilde veto geldi. Ulya Hanım, ikilinin ilişkisi için "Ben sağken oğluma zade made yaklaşamaz" dedi ve noktayı koydu.
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Biz tam "bu ilişki olmadı herhalde" derken bugün Ezhel'den Alizade'li paylaşım geldi. Ezhel, Alizade ile olan fotoğrafını "Brüksel lahanam gelmiş" notuyla paylaştı.
Şahsen biz Ezhel'in ne yapmaya çalıştığını tam anlayamadık. Bu ikili aşk yaşıyor mu yaşamıyor mu ona da anlam veremedik. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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