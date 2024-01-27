Anneden Onay Gelmeyince Vazgeçmişti: Ezhel'in Alizade'li Paylaşımı "Yandı Tüm Işıklar Yeniden" Dedirtti

Rap dünyasının çılgın ismi Alizade ve Ezhel buluşmasının ardından hatırlarsanız aşk dedikoduları fitillenmiş, sosyal medyada yer yerinden oynamıştı. Daha sonra ise Ezhel'in annesinden Alizade'ye veto gelmişti. Ünlü ikili bir süredir sessizliklerini koruyorlardı ancak geçtiğimiz saatlerde Ezhel'in Alizade ile attığı stroy ortalığı yeniden alevlendirdi.

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