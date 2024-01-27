Tüm Dizileri Eksiksiz Takip Eden Gülşah Saraçoğlu'nun Haftalık Hedefleri Duygularımıza Tercüman Oldu

Biliyorsunuz ki TV gündemi son dönemlerde epey kalabalık. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aile derken izlenecek bir sürü yapım var. Tabii tüm yapımların kendine özel geniş de bir hayran kitlesi. Türk dizilerinin hayranlarından biri olan Gülşah Saraçoğlu'da haftalık hedeflerini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.

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