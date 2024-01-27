Tüm Dizileri Eksiksiz Takip Eden Gülşah Saraçoğlu'nun Haftalık Hedefleri Duygularımıza Tercüman Oldu
Tüm Dizileri Eksiksiz Takip Eden Gülşah Saraçoğlu'nun Haftalık Hedefleri Duygularımıza Tercüman Oldu
Biliyorsunuz ki TV gündemi son dönemlerde epey kalabalık. Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Aile derken izlenecek bir sürü yapım var. Tabii tüm yapımların kendine özel geniş de bir hayran kitlesi. Türk dizilerinin hayranlarından biri olan Gülşah Saraçoğlu'da haftalık hedeflerini paylaşarak sosyal medya kullanıcılarını güldürdü.
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Sanat camiasının başarılı modacılarından biri olan Gülşah Saraçoğlu'nu hepimiz tanıyoruz. Kendisi Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Gülben Ergen ve Hande Yener gibi birçok ünlü isim ile çalışıyor.
Ünlü modacı kariyerinin yanı sıra açıklamaları ve paylaşımları ile de sık sık magazin gündeminde konuşulan isimlerden biri. Hatta hatırlarsanız geçtiğimiz dönemlerde geçirdiği mide ameliyatı sonrasında verdiği kilolar epey konuşulmuştu.
Bir dönem TV8 kanalında Doya Doya Moda programının jüriliğini yapan Saraçoğlu, aşk hayatıyla da sık sık isminden söz ettiriyor.
Ancak ünlü modacı bu sefer bu saydıklarımızla değil son paylaşımı ile gündeme geldi. Saraçoğlu, son paylaşımında hafta boyunca izlediği dizileri sıralayarak "reyting görevimi bir vatandaş olarak tamamlayıp haftayı kapatıyorum" dedi.
Gülşah Saraçoğlu'nun bu samimi paylaşımı sosyal medya kullanıcılarına "içimizden biri" dedirtti. Ünlü modacının son stroysine birçok yorum geldi.
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