Ünlülerin Olay Yaratacak Stillerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Ünlülerin Olay Yaratacak Stillerini Bir Araya Getirdik! Senin Favorin Hangisi?
Birbirinden güzel ve stil sahibi ünlü isimleri bir araya getirdik. Ne giyseler ve ne yapsalar olay olan, merak edilen güzellerimizin bu kombinlerini bakalım siz nasıl bulacaksınız!
Senin favori kombinin hangisi?
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Son dönemlerin en çok konuşulan oyuncusu Müjde Uzman ile başlayalım. Oyunculuğuna söyleyecek söz yok elbette! Fakat tercih ettiği elbisesi ile de güzelliği iyice ortaya çıkmış.
Duru bir güzellik denilince de akla Sıla Türkoğlu geliyor. O kadar zarif ve o kadar güzel ki, tercih ettiği sade elbisesiyle bile çok iddialı görünüyor.
Afra Saraçoğlu'nun elbisesi olay! Elbisenin rengi ve modeli kendisine o kadar yakışmış ki gören herkesi kendine hayran bırakıyor.
Son dönemlerin çok konuşulan isimlerinden ve duru güzellerinden Beril Pozam ile karşınızdayız. Kırmızı tüylü elbisesi ve sımsıkı yaptığı saçları ile aşırı trend görünüyor.
Moda ikonumuz Yasemin Özilhan! Tercih ettiği elbisenin tarzına hayran kalmamak elde değil. Tek kol ve cut out detaylı elbiseyi oldukça marjinal bir tarza sahip olan ayakkabılar ile kombinlemiş. Siz bu tarzı nasıl buldunuz?
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Melisa Pamuk güzelliği diye bir gerçek var! Mavi tüy detaylı elbisenin, taş işlemeleri ile ortaya çıkan tasarımı çok başarılı. Oldukça göz dolduran bu stili biz çok beğendik.
Serenay Sarıkaya giyim tarzı ve seçimleri ile oldukça konuşulan bir isim! Trendleri yakından takip ettiğini de biliyoruz. Bu kombinini nasıl buldunuz?
Hande Erçel'in seçimi olan straplez tulumun beline taktığı kahverengi rugan kemer detayı çok başarılı.
Sinem Kobal'ın tercihi kırmızı elbisenin boyun kısmındaki gül detayları elbiseye feminen bir hava katmış. Siyah çorap ve siyah stiletto seçimi ile elbiseyi başka bir boyuta taşımış.
Pelin Karahan'ın seçimi olan tonsürton kombini inceleyelim! Gümüş rengin hakim olduğu kombin hem çok farklı bir tarza sahip hem de çok cool.
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Güzelliğine hayran olduğumuz o isim Aslı Enver! Duru ve sade bir stile sahip olmasına rağmen giydiği her şeyi kendisine fazlasıyla yakıştırdığı da bir gerçek. Turuncu tonlarındaki büstiyer ve etek takımı Aslı Enver'e çok yakışmış.
Hazar Ergüçlü'nün marjinal bir tarza sahip olduğunu bilmeyen yoktur heralde! Farklılık denilince de Hazar Ergüçlü'nün üstüne tanımıyoruz. Lacivert çoraplarının üzerine giydiği kahverengi bantlı ve mini topuklu ayakkabısı aşırı cool görünüyor.
Hazal Kaya'nın bu saç rengi ile kendini bulduğunu düşünüyoruz. Aşırı trend bir stil yaratan Hazal Kaya'nın siyah elbisesinin altına tercih ettiği pembe topuklu ayakkabıları çok doğru bir tercih olmuş.
Zarifliği ve güzelliği yeter dediğimiz bir isim daha! Pınar Deniz o kadar güzel ki giydiği bir şeyin kendisine yakışmama ihtimali yok! Elbisenin tarzı ve transparan detayları ile bizden tam not aldı.
Burcu Esmersoy zarafetin simgesi haline geldi. O kadar zarif ve kaliteli bir stili var ki beğenmemek pek mümkün olmuyor. Bu kombini beğenmeyen yoktur heralde!
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