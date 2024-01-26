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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Yapmayı Kolaylaştıran Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Yapmayı Kolaylaştıran Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 14:46

Yemek yapmak bazen zor olabiliyor. Ama listelediğimiz bu ürünler yemek yapmayı çok kolaylaştırıyor. Yemek yapmayı seven, sevmeyen herkesin işini kolaylaştıracak ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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SHMLY Yumurta-Krep Tavası

SHMLY Yumurta-Krep Tavası

Aynı anda 4 gözde bir şeyler pişirmeye imkan veren tava, hızlı kahvaltı hazırlamak için ideal. Yapışmaz kaplamasıyla hızlı ve mükemmel yemekler yapabileceğiniz tava kolayca temizleniyor. Hızlı şekilde ısınan tava, yemekleri pişirirken size çok yardımcı olacak. 

Omlet ve daha birçok şey pişirmenize yardımcı olacak tavayı almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Beyaz 4'lü İçli Köfte Kalıbı

Beyaz 4'lü İçli Köfte Kalıbı

4'lü bu içli köfte aparatı ile artık herkes içli köfte yapabilecek. Pratik bu kalıp sayesinde hızlıca içli köfte yapmak mümkün. Bu kalıbı kullanarak 6 cm-3 mm boyutlarında içli köfte yapabileceksiniz. Plastik malzemesiyle dayanıklı bu ürünü temizlemek de kolay.

Herkesin içli köfte yapmasını sağlayacak kalıbı almak için tıklayın.

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Lirazon Hızlı Kebap Makinesi

Lirazon Hızlı Kebap Makinesi

İçli köfteden sonra çıtayı yükseltmek istiyorsanız kebap yapabilirsiniz. Evde kebap yapmanızı sağlayacak bu ürünle Adana ve Urfa kebabını evde en lezzetli şekilde yapmanız mümkün. Saniyeler içinde kebap yapabileceğiniz aparat BPA içermiyor.

Her eve lazım bu aparatı almak için tıklayabilirsiniz.

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Paslanmaz Çelik Soğan Tutucu Kesici

Paslanmaz Çelik Soğan Tutucu Kesici

Soğan doğrarken zorlanıyorsanız bu pratik ürün tam sizin için. Soğan dışında başka sebzeler için de kullanılabilen bu ürün paslanmaz çelikten yapılmış. Kaymaz sapıyla rahatça tutup kesebileceğiniz kesici kaçmaz.

Kolayca kullanıp soğan kesebileceğiniz bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Karaca Mastermaid Prosteel Mutfak Robotu

Karaca Mastermaid Prosteel Mutfak Robotu

Mutfak robotları, yemek yapmayı kolaylaştıran ürünlerden. Hızlıca bir şeyleri parçalayıp hazırlamak için bu robota ihtiyacınız var. 2000 Watt gücündeki motoruyla mutfakta işleri kolaylaştıran robotun birçok fonksiyonu var. 

Bu robotu inceleyip satın almak için tıklayın.

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Emsan Bella Gusto Stand Mikser Mutfak Şefi

Emsan Bella Gusto Stand Mikser Mutfak Şefi

Mutfak şefleri son zamanlarda çok moda. 1300 Wattlık gücüyle oldukça yeterli stand mikserin 5 litre kapasitesi var. Bir mikserden beklenen her şeyi size sunan Emsan Mutfak Şefi düşük ses düzeyine sahip. Kolayca açılıp kapanan stand mikser ile her istediğinizi karıştırmak artık çok kolay!

Sıçratma kalkanı sayesinde etrafa bir şeyler sıçratmayacak ürünü almak için tıklayın.

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Philips HD9875/90 Airfryer 7000 Serisi XXL

Philips HD9875/90 Airfryer 7000 Serisi XXL

2 kg kapasiteli Philips Airfryer'ın Rapid CombiAir teknolojisi var. Yemeklerinizi tam istediğiniz kıvamda pişirmek için yüksek, düşük ve dinamik hava akışı sağlıyor. Otomatik pişime programları sayesinde siz malzemeleri hazırladıktan sonra pişirmesi Airfryer'a kalıyor!

Enerji tasarrufu sağlayan makineyi almak için hemen tıklayın.

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Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

Tarifleri uygularken mutfak terazileri şart. Özellikle tatlılarda gerekli mutfak terazisi paslanmaz çelik yüzeye sahip. LCD ekranıyla kullanışlı ürünün otomatik kapanma özelliği var. Yemeklerinizi en güzel şekilde yapmak için bu tartıyı kaçırmayın. Tartıyı kullandıktan sonra yüzeyini bir bezle kolayca temizlemek mümkün.

5 kg kapasiteli tartıyı almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Diealles Sarımsak Ezici

Diealles Sarımsak Ezici

Sarımsakları elle doğramak oldukça zor. Bunun için üretilen sarımsak ezicisi paslanmaz çelik saplı. Sarımsak koyulan her yemeği yaparken kullanacağınız bu ezici yemek yapmayı kolaylaştırıyor. Ezilmiş sarımsakları pürüzsüz şekilde çıkaran eziciyi zencefil ezmek için de kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde yıkanabilen sarımsak ezici için tıklayabilirsiniz.

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ROBEVE 5'li Renkli Spatula Seti

ROBEVE 5'li Renkli Spatula Seti

Silikon spatula seti her mutfağa lazım. 5 tane gelen spatulaları birçok yemekte kullanmanız mümkün. BPA içermeyen ürünler güvenle kullanılabilir. Mutfaktaki en büyük yardımcınız olacak spatula seti ile pişirme, karıştırma ve birçok mutfak etkinliğini yapabileceksiniz.

Isıya dayanıklı yapışmaz özellikli seti satın almak için tıklayın.

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Ahşap Oklava

Ahşap Oklava

Hamur açarken eski tip oklava kullanmaya son veren bu rulo ile hamurunuzu kolayca açabileceksiniz. Kurabiye, pizza ve başka hamurları açmaya yardımcı olacak rulo oklava işinizi kolaylaştırıyor. Hamurunuzu eşit şekilde açmak için bu rulo şart!

Hamur açmanız için ideal bu ruloyu almak için tıklayabilirsiniz.

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Moulinex DJ756G15 Fresh Express Plus Elektrikli Parçalayıcı

Moulinex DJ756G15 Fresh Express Plus Elektrikli Parçalayıcı

Rende yapmak sizin için çok zorsa o zaman yapmanız gereken bu rende makinesini almak. 5 parçası bulunan bu ürünle hızlı ve kolayca rende yapmanız mümkün. Farklı çeşitlerde rende aparatları sayesinde rendeyi kolaylaştıran bu parçalayıcı her eve lazım!

İçinde ince rende, kaba rende, patates rende, peynir rende ve ince dilimleyici bulunan bu ürünü almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Çıtçıtlı Süzgeç

Çıtçıtlı Süzgeç

Makarna süzerken zorlananlar için bu süzgeç ideal. Gıda ile teması uygun süzgeç ile makarna süzerken işiniz kolaylaşıyor. 320 derece sıcaklığa dayanıklı süzgeç neredeyse tüm tencerelere uyuyor. 

Bulaşık makinesinde yıkanabilen süzgeci almak istiyorsanız tıklayabilirsiniz.

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Fasulye Dilimleyici

Fasulye Dilimleyici

Pratik bu fasulye aparatı ile fasulye yemeği yapmak çok kolay. Fasulyeleri hızlıca ayıklamak için tek ihtiyacınız bu aparat. Dayanıklı plastikten üretilen aparatı uzun süre kullanabileceksiniz. 

Yeşil fasulye, bezelye ve benzeri fasulye türleri için uygun bu aparatı almak için tıklayabilirsiniz.

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Hazneli Silikon Fırçası

Hazneli Silikon Fırçası

Silikon malzemeden üretilen bu fırça ile bir şeyleri yağlamak çok kolay. Haznesine yağ doldurarak kullanabileceğiniz yağdanlık ile hızlıca istediğiniz yeri yağlayıp soslayabilirsiniz. Yumurta sürmek için de kullanılabilen bu fırça her eve lazım!

Yağ sürerken işinize yarayacak ürün için tıklayın.

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