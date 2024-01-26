BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Yapmayı Kolaylaştıran Ürünler
BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Yapmayı Kolaylaştıran Ürünler
Yemek yapmak bazen zor olabiliyor. Ama listelediğimiz bu ürünler yemek yapmayı çok kolaylaştırıyor. Yemek yapmayı seven, sevmeyen herkesin işini kolaylaştıracak ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!
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SHMLY Yumurta-Krep Tavası
Beyaz 4'lü İçli Köfte Kalıbı
Lirazon Hızlı Kebap Makinesi
Paslanmaz Çelik Soğan Tutucu Kesici
Karaca Mastermaid Prosteel Mutfak Robotu
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Emsan Bella Gusto Stand Mikser Mutfak Şefi
Philips HD9875/90 Airfryer 7000 Serisi XXL
Bluefox Dijital Mutfak Terazisi
Diealles Sarımsak Ezici
ROBEVE 5'li Renkli Spatula Seti
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Ahşap Oklava
Moulinex DJ756G15 Fresh Express Plus Elektrikli Parçalayıcı
Çıtçıtlı Süzgeç
Fasulye Dilimleyici
Hazneli Silikon Fırçası
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