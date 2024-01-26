BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yemek Yapmayı Kolaylaştıran Ürünler

Soğan doğrarken zorlanıyorsanız bu pratik ürün tam sizin için. Soğan dışında başka sebzeler için de kullanılabilen bu ürün paslanmaz çelikten yapılmış. Kaymaz sapıyla rahatça tutup kesebileceğiniz kesici kaçmaz.

Kolayca kullanıp soğan kesebileceğiniz bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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