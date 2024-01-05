BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evcil Hayvanla Yaşamayı Kolaylaştıran Ürünler

Evdeki kediniz veya köpeğiniz için ideal ürünlerden biri olan bu kap ile artık evde olmasanız bile dört ayaklı dostunuzun mamasını veya suyunu verebiliyorsunuz. 4 litre mama hacmi ve 2 litre su hacmi olan kap uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor.

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