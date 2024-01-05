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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evcil Hayvanla Yaşamayı Kolaylaştıran Ürünler

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Evcil Hayvanla Yaşamayı Kolaylaştıran Ürünler

mulan
mulan - Onedio Üyesi
05.01.2024 - 16:26

Evcil hayvanlı evler için bazı pratik ürünler var. Bu ürünleri alarak sevimli dostlarınızla daha rahat bir hayat geçirebilirsiniz. Kediniz veya köpeğinizle yaşadığınız hayatı kolaylaştıracak ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Fonri Evcil Hayvan Akıllı Mama ve Su Kabı Seti

Fonri Evcil Hayvan Akıllı Mama ve Su Kabı Seti

Evdeki kediniz veya köpeğiniz için ideal ürünlerden biri olan bu kap ile artık evde olmasanız bile dört ayaklı dostunuzun mamasını veya suyunu verebiliyorsunuz. 4 litre mama hacmi ve 2 litre su hacmi olan kap uygulama üzerinden kontrol edilebiliyor. 

Bu ürünü merak ediyorsanız tıklayın.

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Evcil Hayvan Kedi Köpek Matı

Evcil Hayvan Kedi Köpek Matı

Evini hayvanıyla paylaşanların en büyük sorunlarından biri mama ve su kaplarının dökülmesi. Çok hareketli bir hayvanla yaşıyorsanız bu durum kaçınılmaz oluyor. Koyu gri rengindeki bu ürün suyu içerisinde tutuyor. Silikon malzemesi sayesinde kolay temizlenebilen matı hemen sepete atmak için tıklayın.

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Kedi Köpek Su Pınarı

Kedi Köpek Su Pınarı

Hem kedi hem köpek için uygun su pınarı sayesinde hayvanınız her zaman taze su içiyor. Özellikle durağan suyu çok sevmeyen kediler için ideal su pınarı 2.4 litre hacme sahip.

Ultra sessiz çalışan su pınarına ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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WONKEY Evcil Hayvan Banyo Kurulama ve Pati Silme Havlusu

WONKEY Evcil Hayvan Banyo Kurulama ve Pati Silme Havlusu

Küçük ırk köpek ve kediler için uygun havlunun cepli bir yapısı var. Hızlı kuruduğu için tüylü dostlara çok uygun. Evde mutlaka bulunması gereken kullanışlı bu ürün 25x100 cm. Yumuşacık havluyla hayvanınızı ister banyo sonrası kurulayabilir isterseniz sadece patileri kurulamak için kullanabilirsiniz.

2 cebiyle rahatça tutulabilen havluyu hemen sepete atmak için tıklayın.

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FORTUNE Kedi Köpek Tarağ

FORTUNE Kedi Köpek Tarağ

Otomatik temizlenme özelliğiyle tercih sebebi tarak kedilere ve köpeklere uygun. Kedinizi veya köpeğinizi tararken kullanabileceğiniz fırçayı hem siz hem hayvanınız çok sevecek.

Bu tarağı hemen almak için tıklayın.

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Pet Pooper Scooper Uzun Saplı Katlanır Kaka Kepçesi

Pet Pooper Scooper Uzun Saplı Katlanır Kaka Kepçesi

Evcil hayvanınızın kakalarını toplamak için bu kepçe mükemmel. Sizi hiç yormadan köpeğinizin tuvaletlerini toplamanıza yardımcı olacak kepçe oldukça dayanıklı. Sağlam kepçe kedi ve köpekler için uygun.

Tek elle kolayca kullanılabilen kepçeyi almak için tıklayın.

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Sholk Evcil Hayvan Hijyenik Yüzey Temizleyici

Sholk Evcil Hayvan Hijyenik Yüzey Temizleyici

Evcil hayvan olan evlerde temizlik malzemelerinin de ona göre seçilmesi gerekiyor. Evde hijyeni sağlarken patilerini koruyan temizleyici sayesinde hem siz hem hayvanınız rahat ediyor. Yüzeyi lekelerden arındıran temizleyici aynı zamanda koku giderici özelliğe de sahip.

Dil, pati, solunum ve burun dostu yüzey temizleyici beğendiyseniz tıklayın.

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Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Greenote Akülü Elektrikli Süpürge

Hayvanlı evlerin en büyük problemi tüy sorunu. 35 dakika çalışma süresi olan süpürgenin 23000 Pa emiş gücü var. Dikey süpürge olan bu süpürgeyi istediğiniz zaman el süpürgesine dönüştürebilirsiniz. Hafif tasarımı ile süpürge yapmayı kolaylaştıran Greenote süpürgeyi hemen almak için tıklayın.

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Xiaomi Akıllı Kamera

Xiaomi Akıllı Kamera

Siz dışarıdayken hayvanınız evde ne yapıyor merak ediyorsanız bu kamera tam sizin için. İç mekanlara uygun kamera, gerçek zamanlı sesli aramaları destekliyor. Bu sayede istediğiniz zaman evcil hayvanınızla sohbet etmeniz mümkün. 

Gelişmiş gece görüşü de olan kamerayı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Kochler Hayvan Bakım Seti

Kochler Hayvan Bakım Seti

Kedinizi veya köpeğinizi evde kendiniz tıraş etmek istiyorsanız bu set tam sizlik. Tırnak düzeltme, kesme, tüy toplama veya kırpma yapabileceğiniz set ile hayvanınıza profesyonel bir bakım sunabilirsiniz. 6 başlığı olan set ile tüy bakımından tırnak bakımına bir sürü şey yapabiliyorsunuz.

Pet kuaförlerinde yapılan her şeyi kendiniz evde yapmak için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Tefal RG7675 X-Plorer Akıllı Robot Süpürge

Tefal RG7675 X-Plorer Akıllı Robot Süpürge

Evcil hayvanlı evlerde en büyük problem tüyler. Her gün evi süpürüp silmek gerektiği için bu iş bazen yorucu olabilir. Ama Tefal'in bu evcil hayvan dostu robot süpürgesi işinizi kolaylaştıracak.  Evcil Hayvan Dostu Turbo Fırça ve Evcil Hayvan Dostu ek paspası ile size çok yardımcı olacak bu süpürgeyle eviniz mis gibi olacak.

Kusursuz temizlik sağlayan robot süpürge için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Zozo Cares Evcil Hayvan Koku & Leke Giderici Sprey

Zozo Cares Evcil Hayvan Koku & Leke Giderici Sprey

Hayvanlı evlerde çok sık rastlanan idrar, kusma, yemek atıkları gibi lekelere karşı kullanılanılabilen sprey kokuları da yok ediyor. Kedi veya köpeklerin işaretleme problemine de kalıcı bir çözüm sunan spreyi hayvanı olan herkes almalı!

Bu spreyi hemen denemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Repa Katlanır Güvenlik Kapısı

Repa Katlanır Güvenlik Kapısı

Evcil hayvanı olan her evde mutlaka olması gereken güvenlik kapısı sayesinde hayvanınızın girmesini istemediğiniz alanları belirleyebilirsiniz. Uzatılabilir yapısı sayesinde 150 cm olabilen kapı tek elle açılıp kapanabiliyor.

Kolay şekilde montaj yapılabilen kapı için tıklayın

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Bissell 2982N Pet Stain Eraser Leke Çıkarma Makinesi

Bissell 2982N Pet Stain Eraser Leke Çıkarma Makinesi

Evcil hayvanlı evlere özel geliştirilen makine hayvanlardan kaynaklı lekelere karşı etkili. Kablosuz makineyi her yere kolaylıkla taşıyabilirsiniz. Evcil hayvan kaynaklı tüm lekelerde etkili Bissel leke çıkarma makinesi güçlü fırçası sayesinde lekeleri yumuşatarak çıkarmanıza yardımcı oluyor. 

Temiz ve kirli su için 2 ayrı haznesi olan makineyi almak istiyorsanız tıklayın.

HEPSİBURADA

Bizimevde Yapışkanlı Tüy Toplama Rulosu

Bizimevde Yapışkanlı Tüy Toplama Rulosu

60 yapraklı rulolar evcil hayvanlı evlerin kurtarıcılarından. Saplı ruloları kullanarak kolayca kıyafetlerden tüyleri toplayabilirsiniz. Kıyafetlerden, mobilyalardan ve araba koltuklarından tüyleri toplamak için bu ürün çok yardımcı olacak. 

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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