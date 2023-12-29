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BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşı Ürünleri

etiket BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşı Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 15:54

Yılbaşına çok az zaman kaldı. Her yerin ışıl ışıl olduğu yılın bu son zamanlarında herkes evinin de böyle renkli olmasını istiyor. Yılbaşını kutlarken evde ihtiyacınız olacak bir sürü ürün var. Evinizi güzelleştirmeye yarayan bu ürünleri merak ettiyseniz içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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EYNEL Yılbaşı Şekilli Kurabiye Kalıbı

EYNEL Yılbaşı Şekilli Kurabiye Kalıbı

Yılbaşı temalı bu kurabiye kalıpları her eve lazım. İçinde kurabiye adam, çam ağacı gibi şekiller olan bu kurabiye kalıpları ile yılbaşı sofranız şenlenecek. Gıdayla temas edebilen malzemeden yapılan kalıplar çocukları da çok mutlu ediyor. 

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Yılbaşı Temalı Kapı Süsü

Yılbaşı Temalı Kapı Süsü

Yılbaşında kapınızı süslemek istiyorsanız bu kapı süsünü alabilirsiniz. 35 cm çapa sahip bu kapı süsü sarmaşık ve süslerden oluşuyor. Kendi kapınıza alabileceğiniz gibi sevdiğiniz biri için de almanız mümkün.

Bu ürün için tıklayın.

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Led Işık

Led Işık

10 metrelik bu led ışık yılbaşı için mutlaka alınması gereken ürünlerden. Evinizi süslerken kullacağınız bu ürünle her yer ışıl ışıl oluyor. Ağaca asabileceğiniz gibi evin başka yerlerinde de kullanabilirsiniz. İçinde 100 led ışık bulunan bu ürün enerji tasarruflu.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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Bk Home Dekor Harf Kırlent

Bk Home Dekor Harf Kırlent

Yılbaşı temalı bu kırlent her eve lazım. Kendi baş harfiniz baskılı bu kırlentin baskıları çok eğlenceli. Harf kırlent leke tutmaz kumaştan üretilmiş. Dijital baskısı kaliteli olan bu ürün evinize çok yakışacak.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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Colortouch Yılbaşı Kraft Etiketleri

Colortouch Yılbaşı Kraft Etiketleri

Yılbaşı hediyelerine asmak için bu etiketler harika. 100 tane gelen etiketlet 5x8 cm boyutunda. Hediye kadar dikkat çeken etiketleri hediye aldığınız herkes çok sevecek. Yüksek kaliteli kağıttan yapılan etiketleri jüt iple rahatça asabilirsiniz.

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EVRİO Dekoratif 2'Li Çam Ağacı Mum

EVRİO Dekoratif 2'Li Çam Ağacı Mum

Mumlar evin en güzel dekorasyon ürünleri. Bu süslemeler yılbaşına çok uygun. İkili gelen bu mumların küçüğü 10 cm, büyüğü 15 cm. Eve çok yakışacak bu mumları kendinize ve sevdiklerinize hediye olarak almanız mümkün.

Bu ürün için tıklayın.

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ROBEVE Peri Kumandalı Led

ROBEVE Peri Kumandalı Led

Led ışıklar yılbaşı için şart. Bu kumandalı ledlerin parlaklığını azaltıp çoğaltabilmek mümkün. 8 ayrı modu bulunan ledleri kumandayla oturduğunuz yerden kontrol edebileceksiniz. Yılbaşı için alabileceğiniz bu ledleri daha sonra doğum günü, söz ve kına gibi etkinliklerde kullanabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Pekshop Yılbaşı Ağacı Süsü

Pekshop Yılbaşı Ağacı Süsü

2024 yazılı bu süs, ağaç için tasarlanmış. Pleksi malzemeden üretilen bu süs ipiyle birlikte geliyor. Farklı alanlarda da kullanılabilen süs, 2024 yılına girmeden alınmalı!

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Momiko Tasarım Yılbaşı Çam Ağacı Süsü

Momiko Tasarım Yılbaşı Çam Ağacı Süsü

Yılbaşı ağacını artık aynı şekilde süslemekten sıkıldıysanız bu el yapımı süsler tam sizin için. İçinde kar tanesi, gökkuşağı, geyik, yeşil ağaç, kırmızı ağaç ve yıldız olan set 6 parçadan oluşuyor. Çok şık duran bu süsleri yılbaşı sonrasında da kullanmanız mümkün.

Bu ürünü hemen sepete atmak için tıklayın.

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Hepsi Home 150 cm Yılbaşı Ağacı

Hepsi Home 150 cm Yılbaşı Ağacı

Yılbaşı ağacı olmayan bir kutlama düşünülemez. Yılbaşının vazgeçilmez dekoru olan bu ağaç 150 cm. Parçaları birbirine geçmeli bu ağacı kurmak oldukça kolay. Ayak kısmı plastik malzemeden oluşan bu ağaçla işiniz bittiğinde kolayca kaldırabilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

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3D Dönüşüm Atölyesi Kardan Adam Dekoratif Lamba

3D Dönüşüm Atölyesi Kardan Adam Dekoratif Lamba

Dekoratif bu lamba kardan adam şeklinde. Yılbaşına uygun kardan adam lamba geri dönüştürülmüş ürünlerden yapılmış. Şeffaf bu lamba renkli led ışıklarla aydınlatılmış. Yılbaşı süsü olarak kullanılabilen bu lamba gece lambası olarak da kullanılabilir.

Bu ürün için tıklayın.

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Candle Bee Design 3'lü Yılbaşı Çam Ağacı Süsü

Candle Bee Design 3'lü Yılbaşı Çam Ağacı Süsü

3 tane gelen bu çam ağacı süsü el yapımı. Hem şık hem çok güzel bu süslerle çam ağacınız çok daha güzel görünüyor. 14 cm boyu olan bu süslerle eviniz şenlenecek. Yılbaşı dışında da evinizi ya da arabanızı süslemek için bu ürünü kaçırmayın.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Nedi Kar Spreyi

Nedi Kar Spreyi

150 ml'lik bu kar spreyi yılbaşı için almanız gereken bir ürün. Camları ve ağacı süslemek için kullanabileceğiniz bu sprey hem sizin hem çocuklarınızın çok hoşuna gidecek. Her yeri bembeyaz yapacak kar spreyini hemen sepete atın!

Bu eğlenceli ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Waldern Yılbaşı 270 cm Çam Garland

Waldern Yılbaşı 270 cm Çam Garland

270 cm boyundaki bu çam süsünü ister kapıya ister masaya koyabilirsiniz. Işıklarla birlikte kullanabileceğiniz bu süs dolu dolu dallara sahip. Memnun kalacağınız bu ürün evinizin en güzel süslerinden olacak.

Evinizi süslerken kullanabileceğiniz ürün için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Angel & Naughty 2’li Yılbaşı Özel Desenli Triko Diz Üstü Çorap

Angel & Naughty 2’li Yılbaşı Özel Desenli Triko Diz Üstü Çorap

Yılbaşına özel desenli çoraplar kırmızı ve beyaz renkte. Konforlu yapısıyla bütün kış giyebileceğiniz çoraplar dayanıklı ve uzun ömürlü. 2 tane gelen çoraplar diz üstü model. 

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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