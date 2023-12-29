BİM'e Gelse de Alsak Diye Beklediğiniz Yılbaşı Ürünleri

Yılbaşı temalı bu kurabiye kalıpları her eve lazım. İçinde kurabiye adam, çam ağacı gibi şekiller olan bu kurabiye kalıpları ile yılbaşı sofranız şenlenecek. Gıdayla temas edebilen malzemeden yapılan kalıplar çocukları da çok mutlu ediyor.

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