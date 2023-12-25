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Yılın Son Fırsatları Bugün Bitiyor! İndirim Bitmeden Almanız Gereken Parfüm ve Cilt Bakım Ürünleri

etiket Yılın Son Fırsatları Bugün Bitiyor! İndirim Bitmeden Almanız Gereken Parfüm ve Cilt Bakım Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
25.12.2023 - 13:09

Yılın son kampanyası da bitiyor. İndirimlerden hala alamadığınız ürünler varsa size güzel indirimlerin olduğu bir içerik hazırladık. İndirimler bitmeden içerikten eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. Parfüm ve cilt bakımı alanında ihtiyacınız olan ürünleri indirimli fiyattan almak için sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 25.12.2023 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Chloe Rose Naturelle Intense EDP Kadın Parfümü

Chloe Rose Naturelle Intense EDP Kadın Parfümü

30 ml'lik bu parfüm kadınlara özel. Çiçeksi bir kokusu olan parfüm günlük kullanılabilecek bir ürün. Bittikçe tekrar almak isteyeceğiniz bu parfümü hazır indirimdeyken kaçırmayın deriz!

Kokusundan önce şişesine hayran kalınan parfüm şimdi 1.073 TL'ye düşmüş. 

Bu parfümü merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Embryolisse Cicalisse

Embryolisse Cicalisse

Kuru ciltler için alınması gereken bu krem tüm aile boyu kullanılabilir. Tahriş olmuş bölgelerde özellikle işe yarayan krem yara izlerinde de etkili. Kuruyan ciltler için acil bir çözüm olacak kremle rahat edeceksiniz.

Bu krem %17 indirime girmiş. Şu an 250 TL olan krem kaçırılmayacak bir fırsat.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Kenzo Flower By Kenzo Labsolue EDP Parfüm

Kenzo Flower By Kenzo Labsolue EDP Parfüm

100 ml'lik şişede satılan parfüm çiçek kokularını sevenler için kaçırılmayacak bir ürün. Uzun süreli kalıcı bu parfümün kokusunu duyan bayılacak. Çiçek gibi kokmak istiyorsanız bu parfümü hemen sepete atabilirsiniz.

2.374 TL'ye düşen parfüm için buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Embryolisse CC Cream

Embryolisse CC Cream

Cildinizin mükemmel görünmesini istiyorsanız bu ürün şart. Cilt tonunu eşitleyen ve pürüzsüz bir görünüm sağlayan krem kusurları kapatırken cildi nemlendiriyor. İçeriğindeki Biosakkaritler cildi erken yaşlanma belirtilerine karşı koruyor.

30 ml tüpte satılan krem %17 indirimle 500 TL 'ye iniyor. Kusursuz bir cilt istiyorsanız hemen tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Hanskin Hyaluronik Nemlendirici Krem

Hanskin Hyaluronik Nemlendirici Krem

Tüm cilt tiplerine uygun bu nemlendirici krem, cildi dolgunlaştırıyor ve ışıltıyı artırıyor. Cildin nem bariyerini artıran bu krem günlük bakım için ideal.

%3 indirimle 950 TL'ye inen nemlendirici krem cildi 24 saat nemli tutuyor. Kuru cildiniz varsa bu ürün sizin için şart! İndirimler bitmeden ürünü almak için tıklayın.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Clinique Anti Blemish Cleansing Foam Temizleyici

Clinique Anti Blemish Cleansing Foam Temizleyici

Cildi temizleyen bu temizleyici zengin içeriğe sahip. Cilt bakım rutininizde mutlaka yer alması gereken temizleyici düzenli kullanımda cildinize iyi geliyor. Cildinizi tertemiz yapacak bir ürün arıyorsanız bunu deneyebilirsiniz.

Şu an bu ürün %11 indirimle 400 lira olmuş. Bu ürünü zaten kullanıyorsanız indirimli halini kaçırmayın. İndirimli haliyle ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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GUESS 32038 Seductive Noir For Men EDT Sprey

GUESS 32038 Seductive Noir For Men EDT Sprey

Erkekler için üretilen sprey 50 ml. Uzun süreli kalıcı bu sprey deodorantın kokusuna bayılacaksınız. 

Kendinize veya sevdiğinize hediye almak için bu ürün kaçmaz. İndirimle 1.250 TL'ye düşen ürünü beğendiyseniz kaçırmadan hemen sepete atın. Bu ürünü almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Embryolisse Extreme Moisturizing Mask

Embryolisse Extreme Moisturizing Mask

Çok kuru ciltlilerin ihtiyacı olan bu maske yoğun şekilde cildi nemlendiriyor. Yoğun nem maskesi sayesinde cildinizin kuruluğu azalıyor. Güneş sonrası bakım için kullanılan bu maske şu an 400 lira.

Cildinizde nem eksiği varsa hemen tıklayın.

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GUESS 32032 Seductive For Men EDT Sprey

GUESS 32032 Seductive For Men EDT Sprey

Erkeksi bir kokusu olan Guess parfüm beğenilen bir model. Günlük olarak kullanılabilen parfümü siz zaten kullanıyorsanız bir sevdiğiniz için indirimlerden alabilirsiniz. 

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Clarins Super Restorative Remodelling Serum

Clarins Super Restorative Remodelling Serum

Onarıcı serum bakım rutinlerinde olması gereken bir ürün. Cildi yenileyen ve yüz hatlarını yeniden şekillendiren serum yaşlılık lekelerini azaltmaya yardımcı oluyor.

%5 indirimle 4.000 TL olan serumu hemen almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Trussardi TRF8A001 Black Extreme Man EDT Natural Sprey

Trussardi TRF8A001 Black Extreme Man EDT Natural Sprey

Çok beğenilen kokulardan olan bu parfümün şişesi de ayrı bir güzel. Yılbaşı için ideal kokulardan biri olacak parfümü kendinize ya da sevdiğinize alabilirsiniz. Günlük olarak sıkılabilecek bu parfümün kokusu oldukça yeterli.

%8 indirimle 1.750 TL'ye düşen parfümü almak için tıklayın.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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Chloe Nomade Kadın Deodorant

Chloe Nomade Kadın Deodorant

Kadınlar için tasarlanan bu deodorantın koruma süresi yeterli. Kokusu ve önleyici özelliğiyle alınması gereken ürünlerden olan deodorant hafif ve hoş bir kokuya sahip. Parfümü de olan bu markanın parfümünü seven deodorantına da bayılıyor.

Bu parfüm şu an %10 indirimli. 549 TL'ye düşen bu deodorantı almak için tıklayabilirsiniz.

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Kenzo 300471210-39493 Homme EDT Parfüm

Kenzo 300471210-39493 Homme EDT Parfüm

Şişesi çok farklı bu parfümün kokusu da çok beğenilen bir model. Mis gibi kokacağınız bu parfüm bittiğinde şişesi sizin için dekoratif bir süs olabilir. 60 ml'lik şişede sunulan bu parfüm %10 indirimle 1.252 TL olmuş. Bu parfümü merak ediyorsanız tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Embryolisse Dudak Bakım Kremi

Embryolisse Dudak Bakım Kremi

Dudak bakımı, cilt bakımın temel ürünlerinden. Kuru dudaklarınız için ideal ürünlerden olan bu bakım kremini kışın yanınızdan ayırmayacaksınız. Çantanızdan eksik etmemeniz gereken kremi indirimler varken hemen sepete atın.

%38'lik indirimle 120 liraya düşen dudak bakım kremini merak ediyorsanız tıklayarak ulaşabilirsiniz.

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Filaderme Emulsion 75 ml

Filaderme Emulsion 75 ml

Nemlendirici bu krem, cildiniz için mükemmel nem sağlıyor. Cildinizin iyiliğini düşünüyorsanız bu kremi indirimler bitmeden alabilirsiniz. Soğuk havalarda kullanılmaya uygun kremi kaçırmayın.

Kuru cildinizi yumuşatacak krem şu an 400 TL.

Bu kremi almak için tıklayın.

İndirimde yer alan parfüm ve cilt bakım ürünlerinin tamamına buradan göz atabilirsiniz.

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