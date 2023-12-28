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Kış Kombinlerinizin Vazgeçilmezi Haline Gelecek Rahat Parçalar

etiket Kış Kombinlerinizin Vazgeçilmezi Haline Gelecek Rahat Parçalar

mulan
mulan - Onedio Üyesi
28.12.2023 - 14:08

Kışın en soğuk zamanlarına geldik. Soğuk günlerde dolabınızdan eksik etmemeniz gereken bu parçalar ile kombin yapmak kolaylaşıyor. Hala dolabınızda eksikler varsa tamamlamak için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Mai Collection Wintry Hırka

Mai Collection Wintry Hırka

Hırkalar her gardıropta olması gereken ürünlerden. Fitilli bu ekru hırka ile kombinleriniz daha güzel oluyor. Kış için uygun hırka dolabınızın favori parçalarından biri olmaya aday.

Bu hırka için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mai Polo Boz Gri Hoodie Sweatshirt

Mai Polo Boz Gri Hoodie Sweatshirt

Kapüşonlu sweatshirtler kışın olmazsa olmazları. Uzun kollu ve kalın kumaşıyla sizi kış boyu rahat ettirecek bu sweat oversize bir model. Tek renkli modeliyle her kombine uyan bu ürünü kaçırmayın deriz!

Kalın bu sweat tam bana göre diyorsanız tıklayabilirsiniz.

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Maico Antrasit Oversize Sweatshirt

Maico Antrasit Oversize Sweatshirt

Bisiklet yakalı sweatshirt oldukça rahat. Uzun kollu modeli ile sizi sıcacık tutacak sweatshirt antrasit rengiyle çok kullanışlı. Polarlı içi ve tok kumaşıyla üzerinize çok yakışacak sweatin kalitesine hayran kalacaksınız.

Kış boyu giymek için buraya tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Mai Collection Vintage 1990 Nefti Sweatshirt

Mai Collection Vintage 1990 Nefti Sweatshirt

4 farklı rengi olan sweatshirt oversize model. Vintage tarz sevenlerin bayılacağı bu sweatin 4 rengini de alıp farklı farklı kombinlerle giyebilirsiniz. Kot pantolonlarla çok yakışan sweat, bu kışın en sevdiğiniz ürünlerden olacak.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Mai Collection Opus Çizgili Ekru Kazak

Mai Collection Opus Çizgili Ekru Kazak

Bu sezonun modası çizgili üstler. V yaka bu kazak ekru rengin üstüne siyah çizgilerden oluşuyor. Kolları yırtmaçlı modeliyle çok şık duran kazağı ister günlük ister özel etkinlikler için tercih edebilirsiniz. Kalın kumaşıyla sıcak tutan kazak %52 viskon.

Bu sezonun modası kazağı beğendiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mai Collection Farm Indigo Crop Kazak

Mai Collection Farm Indigo Crop Kazak

Crop üstler son zamanlarda çok moda. Bisiklet yakalı üstün kalıbı oversize. Rengiyle kot pantolonlara çok yakışan crop kazak dolabınızın kurtarıcı parçası olacak.

Crop seviyorsanız hemen tıklayın.

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Mai Rafi Indigo Fermuarlı Triko Hırka

Mai Rafi Indigo Fermuarlı Triko Hırka

Hırka olmadan kış geçmez. Fermuarlı yapısıyla kullanışlı triko hırkanın katlanabilir yakası var. Herkese uyan standart beden bu hırka rahat ve çok kullanışlı.

Şık bu hırkayı sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Mai Collection Denny Kahve Oversize Kaban

Mai Collection Denny Kahve Oversize Kaban

Oversize kalıptaki kabanın iki yanında cep var. Önden düğmeli modeliyle kullanışlı kabanın astarı da var. %100 polyesterden oluşan kabanı sadece kuru temizleme yapmak gerek. Kahve rengindeki kaban kombinlere çok yakışıyor.

Kış için hala kabanınız yoksa tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Mai Collection Howell Blazer Ceket

Mai Collection Howell Blazer Ceket

Kışın kabanlar gibi blazer ceketler de şart. Vatkalı modeliyle tarz duran ceketin astarı da var. Önü ve kolları düğmeli ceketin sahte cepleri bulunuyor. Şık davetlerde giyebileceğiniz bu ceket füme renginde.

Tarzı olanların kaçırmaması gereken ceketi almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Mai Collection Onyx Antrasit Kaşe Kaban

Mai Collection Onyx Antrasit Kaşe Kaban

Soğuklarda giymek için bir tane kaşe kaban şart. Önden düğmeli ve iki yandan cepli kabanın arkada yırtmacı var. Kışın sizi sıcacık tutacak kaban rengiyle de her kombinin üstüne giyilebiliyor.

Gardırobunuza bu kabanı eklemek için hemen tıklayabilirsiniz.

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Mai Livia Füme Yakalı Kazak

Mai Livia Füme Yakalı Kazak

Kazaklar kış dolaplarında mutlaka yer almalı. Bu dökümlü kazak hem kalitesiyle hem rengiyle çok beğeniliyor. Kalınlığı kış için yeterli kazak sizi sıcak tutmak için şart. Bu kazağı üstünüzde gören herkese nereden aldığınızı soracak.

Her kombine uyan bu parça için tıklayın.

HEPSİBURADA

Mai Collection Polo Yaka Eşofman Takım

Mai Collection Polo Yaka Eşofman Takım

Eşofman takımı yaz-kış kullanılan ürünlerden. Takım olduğu için giy-çık bir model olan eşofman takımı kemik renginde. Kalın kumaşı sayesinde kışa uygun takımın belinde ve paçasında lastik var. Rahat ve kullanışlı takımı hemen sepete atın!

Rahat takılmayı sevenler buraya tıklayabilir.

HEPSİBURADA

Bohemai Melbornue Organik Triko Elbise

Bohemai Melbornue Organik Triko Elbise

Kışın elbise giymeden duramam diyorsanız bu triko elbise sizin için ideal. Vücuda oturan tarzıyla çok güzel duran elbise uzun bir model. Bej rengiyle her ortama uyan elbise klas bir parça.

Kış için elbise arıyorsanız bu modele bakabilirsiniz. Bu ürünü incelemek için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Mai Sefa Benetton Oduncu Kaşe Gömlek

Mai Sefa Benetton Oduncu Kaşe Gömlek

Kaşe bu gömlek, kış için uygun. Rengarenk bu gömlek kalın kumaştan. Yanlarda cepleri olan gömleği kombinlemek de çok kolay. Üzerinizde duruşuna hayran kalacağınız gömleği kaçırmayın.

Gömlek veya ceket olarak giyilebilecek bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Mai Collection Crown Toffee Bomber Ceket

Mai Collection Crown Toffee Bomber Ceket

Fermuarlı bomber ceketin yanlarında iki cep var. Kollarında ve etek ucunda lastik bulunan ceket çok tarz duruyor. Kombin yapması çok güzel ceketin astarı da var. Su itici özellikli ceketi beğendiyseniz sepete atın. 

Kışın kombinlerinizi tamamlayacak ceket için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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