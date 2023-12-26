Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Elektronik
2023'ün En Çok Tercih Edilen Teknolojik Ürünleri

etiket 2023'ün En Çok Tercih Edilen Teknolojik Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
26.12.2023 - 13:47

2023 yılının sonuna geldik. Bu sene yine birçok teknolojik ürün alındı. Senenin en çok alınan teknolojik ürünlerini sizler için derledik. Dikey süpürgeden airfryera bu senenin çok satılan teknolojik ürünlerini merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

İçeriğin Devamı Aşağıda

Tineco iFloor 3 Akıllı Dikey Süpürge&Paspas

Tineco iFloor 3 Akıllı Dikey Süpürge&Paspas

Islak ve kuru temizlik yapabilen Tineco dikey süpürge hafif ve kompakt tasarımıyla tercih sebebi. Evcil hayvanlı evler için ideal bu süpürgeyle temizlik çok kolaylaşıyor. Evdeki işlerinizi kolaylaştıracak Tineco süpürge ile evinizi her zaman temiz su ile silmeniz mümkün.

Evi kolayca süpürüp silmek istiyorsanız hemen bu ürünü alın! Dikey süpürgeyi satın almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Philips HD9650/90 Airfryer XXL

Philips HD9650/90 Airfryer XXL

1.4 kg kapasitesiyle evde yemek yaparken size çok yardımcı olacak Philips Airfryer kalabalık evler için ideal. Az yağlı ve sağlıklı yemekler yapmak için bu makine şart. Kullanışlı sıcak tutma modu sayesinde yemeği yaptıktan sonra 30 dakika daha sıcak kalıyor.

Lezzetli ve çıtır çıtır yemekler yapmanın yolu Philips Airfryerı hemen almak buraya tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Apple AirPods Pro

Apple AirPods Pro

MagSafe Şarj Kutusu ile birlikte gelen AirPods Pro, gelişmiş ses performansına sahip. Gürültü engelleme özelliği sayesinde müzik dinlerken dış sesler sizi rahatsız etmiyor. Muhteşem çözünürlükte net sesler duymanızı sağlayacak AirPods Pro önceki modellere göre 2 kat daha fazla gürültü engelleme özelliğine sahip.

Müzik dinlemek sizin için bir hayat tarzıysa aradığınız kulaklık bu. Bu kulaklığa ulaşmak için tıklayın.

AMAZON

TP-Link Tapo C310 Wi-Fi Güvenlik Kamerası

TP-Link Tapo C310 Wi-Fi Güvenlik Kamerası

Dış mekan için uygun bu güvenlik kamerası ultra yüksek çözünürlüklü video çekebiliyor. Gelişmiş gece görüşü sayesinde tamamen karanlıkta bile video çekmeye devam ediyor. Hareket algıladığında sizi uyaran sistemiyle kendinizi hep güvende hissedeceksiniz.

128 GB'a kadar depolamaya imkan veren güvenlik kamerasını almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lenovo Lecoo DS101 80dB 585gr 4D Yüksek Çözünürlüklü Hoparlör

Lenovo Lecoo DS101 80dB 585gr 4D Yüksek Çözünürlüklü Hoparlör

Evde sinema deneyimi yaşamak için bu hoparlör şart. Lenovo hoparlör film izlemeyi daha zevkli hale getiriyor. Sürekli şarj etmeye gerek bırakmayan hoparlörü prize takarak kullanmak mümkün. Bu hoparlör, televizyon, bilgisayar, telefon ve tabletler için uygun.

Aux kablosu veya bluetooth ile kolayca ses aktarımı yapılabilen Lenovo hoparlör için buraya tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

Garmin Instinct 2S Solar Surf Edition

Garmin Instinct 2S Solar Surf Edition

51 güne kadar pil ömrü olan saat 100 metreye kadar su geçirmiyor. Akıllı saatiniz tüm antrenmanlarınız sırasında bileğinizde size eşlik edecek. Spor sırasında önemli bildirimleri kaçırmamak için Garmin saatinizi kullanmanız mümkün. 

Tüm sağlık bildirimlerinizi anlık olarak alabileceğiniz akıllı saat ile vücudunuzun her anını takip edebileceksiniz. Bu saate ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Oculus Quest 3 128 GB All In One Kablosuz VR Sanal Gerçeklik Gözlüğü

Sanal gerçeklik gözlüğü ile oyun oynamak çok farklı bir deneyim. İstediğiniz oyunları daha gerçekçi oynamak için bu gözlük şart. Partilerde ortamı hareketlendirecek bu gözlüğü ister tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte zaman geçirirken kullanabilirsiniz.

VR gözlük almak istiyorsanız bu ürünü kaçırmayın deriz. Ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Lenovo IdeaPad Flex 5 16ALC7 2 in 1 Bilgisayar

Lenovo IdeaPad Flex 5 16ALC7 2 in 1 Bilgisayar

Güçlü performansı sayesine sizi yarı yolda bırakmayacak bu bilgisayarı ister dizüstü bilgisayar olarak isterseniz dokunmatik olarak kullanmanız mümkün. Hafifliği sayesinde rahatça taşıyabileceğiniz bilgisayar oldukça dayanıklı.

Çok işlevli bir bilgisayar istiyorsanız hemen tıklayın.

AMAZON

Apple iPhone 11

Apple iPhone 11

Çift kamera sistemiyle çok beğenilen telefonlardan iPhone 11'in gece modu, portre modu ve 4K video kaydı özelliği var. Güvenli kimlik doğrulama için Face ID bulunanan iPhone 11'in birçok farklı rengi var. 

Suya ve toza dayanıklı bu telefonu almak isteyenler tıklayabilir

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

HyperX Cloud II Gaming Kulaklık

HyperX Cloud II Gaming Kulaklık

Oyuncular için kaliteli bir kulaklık şart. Bu kablolu kulaklık oyun oynarken en iyi ses deneyimini yaşamınızı sağlıyor. Dijital ses iyileştirme özellikli mikrofonu olan kulaklık ortamdaki gürültüleri azaltıyor.

Sadece oyuna odaklanmanızı sağlayan kulaklığı tüm oyuncular satın almalı! Bu kulaklığı beğendiyseniz tıklayın.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

iPad(2018-2022) Stylus Kalem

iPad(2018-2022) Stylus Kalem

Birçok iPad modeliyle uyumlu kalem ile farklı kalınlık seviyesinde çizgi çizmek mümkün. Normal kalem gibi yazılabilen kalem oldukça duyarlı. Kalemi açmak için kapaktaki düğmeye dokunmak gerekiyor. 90 dakika şarjla 20 saat çalışabilen kalemi hemen denemek için tıklayın.

AMAZON

Oral-B Pro 3000 Blue 1CT Elektrikli Diş Fırçası

Oral-B Pro 3000 Blue 1CT Elektrikli Diş Fırçası

Elektirikli diş fırçaları manuele göre çok daha iyi performans gösteriyor. Çok sert fırçalandığında uyaran diş fırçası ile derinlemesine temizlik yapmak mümkün. Sağlıklı dişler için elektrikli bir diş fırçası edinmek gerek.

Manuel fırçalara göre %100 daha fazla plak gideren fırçanın 3 ayrı fırçalama modu var. Bu elektrikli fırçayı hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

JBL Charge5 Bluetooth Hoparlör

JBL Charge5 Bluetooth Hoparlör

Partilerin vazgeçilmezi olan bu hoparlör su geçirmez özelliği sayesinde dış mekanlarda kullanılabiliyor. Özellikle plaj için ideal bu hoparlörle müzik gittiğiniz her yerde sizinle olacak.

4 saat şarj olup 20 saate kadar çalabilen bu hoparlör için tıklayabilirsiniz.

AMAZON

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti

Philips MG3720/15 Erkek Bakım Seti

Çok satalar listesinde birinci sırada olan erkek bakım seti 60 dakikaya kadar kablosuz kullanılabiliyor. 7 farklı aparatı ile saç ve sakalınıza istediğiniz şekli vermeniz mümkün. Yıkanabilir parçaları sayesinde kolayca temizleyebilirsiniz. 

Seyahat için saklama çantası olan bakım setini almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON

Xiaomi Mi-R03-Router Sinyal Güçlendirici

Xiaomi Mi-R03-Router Sinyal Güçlendirici

Evde wi-fi sinyali her odaya ulaşmıyorsa bir güçlendirici almak şart. Kullanışlı tasarımı sayesinde çok az yer kaplarken evde çok işinize yarıyor. 2 anteni ile oldukça güçlü bu ürün evdeki sinyal sıkıntılarınızı gideriyor.

Bu ürünü denemek için tıklayabilirsiniz.

AMAZON
İçeriğin Devamı Aşağıda

JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

JBL Tune 570BT Wireless Kulaklık

JBL kulak üstü kulaklıklar en beğenilen modellerden. Pembe rengiyle çok hoş duran bu kulaklık Amazon'da çok satanlar listesinde. 40 saate kadar pil ömrü olan kulaklık çok rahat.

Katlanabilir tasarımıyla her yere taşıyabileceğiniz bu kulaklığı hemen almak için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

AMAZON
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?