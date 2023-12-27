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Kore'den Gelen Güzellik: Watsons'dan Alabileceğiniz Kore Güzellik Ürünleri

etiket Kore'den Gelen Güzellik: Watsons'dan Alabileceğiniz Kore Güzellik Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
27.12.2023 - 11:11

Bakımına dikkat edenlerin alabileceği bir sürü ürün var. Watsons Kore ürünleri herkesin beğenerek kullandıklarından. Cilt bakımınız için gerekli her ürünün yer aldığı Watsons'dan size uygun ürünleri seçip satın almak için sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Frudia Pomegranate Nemlendirici Dudak Balmı

Frudia Pomegranate Nemlendirici Dudak Balmı

Dudaklarınızı kışın korumanın yolu iyi bir bakım yapmak. Çok tatlı bir kaba sahip bu dudak balmı mentöllü. Yoğun nemlendirici etkisiyle dudaklarınız için en iyi bakımlardan olan Frudia dudak balmı aynı zamanda dudakları dolgunlaştırıyor. 

Dudak koruyucu bariyere sahip balmı bakım ürünlerinize katmak için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Banila.Co Clean It Zero Original Cleansing Balm Yağ Bazlı Temizleyici

Banila.Co Clean It Zero Original Cleansing Balm Yağ Bazlı Temizleyici

Yapay renklendirici, paraben, sülfat, ftalat, madeni yağ ve alkol içermeyen temizleyici 180 ml. En inatçı yüz ve göz makyajını bile hızlı ve kolay çıkaran temizleyici cildinizi tertemiz yapıyor. 

Suya dayanıklı makyajı tek adımda çıkarmaya yarayan bu temizleyiciyi kaçırmamak için tıklayabilirsiniz.

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Pure Beauty Brighten Up Luminous Cream Aydınlatıcı Nemlendirici Krem

Pure Beauty Brighten Up Luminous Cream Aydınlatıcı Nemlendirici Krem

Cildinizde yeterli nem yoksa  bu nemlendirici krem size iyi gelecek. Cildi aydınlatan özel formülü olan krem günlük kullanım için uygun. Kolay emilen nemlendirici krem ile pürüzsüz bir cildiniz olacak.

Nemlendirici krem ihtiyacınız varsa hemen tıklayarak alabilirsiniz.

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Snp Prep Peptaroic Nemlendirici Krem

Snp Prep Peptaroic Nemlendirici Krem

Cildiniz yeterince canlı değilse bu nemlendirici krem aradığınız ürün olabilir. Cildi derinlemesine nemlendiren Hyaluronik Asit içeriğiyle bu krem cildi dış etkenlerden koruyor. Cildin yağ ve nem dengesini korumak için Peptaroic nemlendirici krem ideal.

Kuru cildi olanlar bu kremi kaçırmasın. Bu kremi hemen sepete atmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Scinic Sparkling Pore Tonik

Scinic Sparkling Pore Tonik

Köpüklü su içeren tonik, sebum ve ölü deriyi temizleyerek yenilenmiş hissettiriyor. Cildinizde yapışkan bir his bırakmayan tonik hızlıca emiliyor. Gözenekleri sıkılaştıran toniği kullanarak cildinize iyilik yapabilirsiniz.

Yüzünüzü yıkayıp masaj yaparak toniği uygulamanız mümkün. Bu toniği merak ediyorsanız tıklayın.

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Imew Moist Göz Altı Nemlendiricisi

Imew Moist Göz Altı Nemlendiricisi

Göz altlarını nemlendirmek için bu ürüne ihtiyacınız olabilir. Düzensiz cilt tonunu eşitleyerek cildinizin canlı ve parlak olmasını sağlayacak nemlendirici ile cildinize çok iyi bakacaksınız!

Gündüz ve gece kullanılabilen bu nemlendirici göz çevresi için ideal ürünlerden. Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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Pure Beauty So Smooth Pudding Kremi

Pure Beauty So Smooth Pudding Kremi

Cilt bakımında öne çıkan ürünlerden olan Smooth Pudding krem cildinizi yumuşatıyor ve nemlendiriyor. Kuru ciltliler için alınması gereken ürünlerden olan krem cildin daha sağlıklı görünmesini sağlıyor. 

Puding gibi yumuşacık kremi bakım ürünlerinize dahil etmek için tıklayın.

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BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory

BB Krem Spf50 Pa+++ Ivory

Kremsi yapıdaki BB kremin yüksek kapatıcılığı var. Tüm gün kalıcı krem cildi hem güneşin zararlı etkilerinden hem de mavi ışığın zararlarından koruyor. Antioksidan özelliği de olan krem ciltte tam kapatıcılık sağlıyor. 

Parlak bir cilt istiyorsanız bu ürünü deneyebilirsiniz. Her cilt tipine uygun BB kremini almak için tıklayın.

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Frudia Air Snowy Dengeleyici Maske

Frudia Air Snowy Dengeleyici Maske

2 adet gelen maske cilt tonunu eşitlemek için ideal ürünlerden. Cilt bakım ürünlerinizin arasında mutlaka yer alması gereken bu maske size kendinizi iyi hissettirecek. 

Tüm cilt tipleri için uygulanabilen maske yatıştırıcı özelliğe sahip. Bu maskeyi denemek için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Frudia Air Watery 3 Katlı Nemlendirme Etkili Maske

Frudia Air Watery 3 Katlı Nemlendirme Etkili Maske

Bir başka bakım maskesi ise bu nemlendirme etkili maske. Bu maske 2 tane geliyor. 3 katlı nemlendirme etkisiyle cildinizi neme doyuracak maske tüm cilt tiplerine uygun.

Bakım rutininize eklemeniz gereken maskeyi merak ettiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Frudia My Orchard Aloe Vera Real Soothing Vücut Losyonu

Frudia My Orchard Aloe Vera Real Soothing Vücut Losyonu

Aloe vera bitkisinin mucizevi yanlarını görmek istiyorsanız bu losyonu kullanabilirsiniz. Cildi neme doyuran losyon cilt için bariyer oluyor. Hassas ve tahriş olmuş cildi canlandırarak ihtiyacı olan nemi kazandıran losyon el, yüz ve vücut için kullanılabiliyor. 

Cildi tazelemeye yarayan losyonu beğendiyseniz tıklayabilirsiniz.

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Dewytree Strawberry Honey Jam Peel Off Nose Pack

Dewytree Strawberry Honey Jam Peel Off Nose Pack

Kore'nin sevilen markalarından olan Dewytree'nin siyah noktalar için bu ürünü beğenilerek kullanılıyor. Hem siyah noktalar hem de gözeneklere iyi gelen ürün cildin yağ dengesini de koruyor. Gözenekleri sıkılaştırarak cildinize istediğiniz görünümü vermeye yarayan ürünü hemen sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Watsons Nolja Yüz Maskesi

Watsons Nolja Yüz Maskesi

3 tane gelen maske nemlendirici özellikli. Olağanüstü nemlendirici özelliği ile cildinizi 7 gün 24 saat nemli tutuyor. Cilt bakım rutininizin olmazsa olmazı olacak maskenin içinde avokado özü bulunuyor. 

Renklendirici, paraben ve alkol içermeyen maskeyi almak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Frudia My Orchard Raspberry Wine El Kremi

Frudia My Orchard Raspberry Wine El Kremi

El kremleri özellikle kışın her çantada olmalı. Kurumuş ciltler için gereken bu el kremi meyveli kokusuyla çok güzel. Uzun süre kalıcı nem sağlama özelliği bulunan el kreminin yüksek besinli yapısı var. 

Ciltte yapışkan his bırakmayarak nemlendiren krem için hemen tıklayın.

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Collagen By Watsons White Regeneration Gece Kremi

Collagen By Watsons White Regeneration Gece Kremi

Gece bakımınızın vazgeçilmezi olacak gece kremi cildiniz için uzun süre aydınlık sağlıyor. Gençleştirici etkisiyle işe yarayan krem derin nemlendirici etkiye sahip. Aydınlatıcı etkisiyle cildinize çok iyi gelecek bu ürünü kaçırmayın.

Pürüzsüz bir cilt istiyorsanız bu kremi hemen sepete atın! Bakım rutininize kremi eklemek istiyorsanız tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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