Kore'den Gelen Güzellik: Watsons'dan Alabileceğiniz Kore Güzellik Ürünleri

Dudaklarınızı kışın korumanın yolu iyi bir bakım yapmak. Çok tatlı bir kaba sahip bu dudak balmı mentöllü. Yoğun nemlendirici etkisiyle dudaklarınız için en iyi bakımlardan olan Frudia dudak balmı aynı zamanda dudakları dolgunlaştırıyor.

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