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Yeni Mobilya Almadan Yatak Odanızın Yepyeni Görünmesini Sağlayacak 15 Ürün

etiket Yeni Mobilya Almadan Yatak Odanızın Yepyeni Görünmesini Sağlayacak 15 Ürün

mulan
mulan - Onedio Üyesi
04.01.2024 - 15:00

Evi dekore ederken kullanılan birçok ürün var. Çok fazla para harcamadan küçük değişikliklerle odanızı yenilemek istiyorsanız sizin için seçtiğimiz ürünlere bakabilirsiniz. Duvarlara asacağınız birkaç tablo ve değiştireceğiniz birkaç eşyayla yepyeni görünüme sahip bir oda için içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Livelynine Soy ve Yapıştır Duvar Kağıdı

1. Livelynine Soy ve Yapıştır Duvar Kağıdı

Cam göbeği rengi duvar kağıdı odanızın havasını bir anda değiştiriyor. Kendinden yapışkanlı yapısı sayesinde kolayca uygulanabilen kağıt oldukça dayanıklı. Kolay kolay solmayan rengiyle bayılacağınız bu kağıdı mutlaka deneyin!

Su geçirmeyen yapısı olan kağıdı hemen almak için tıklayabilirsiniz.

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2. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası

2. Berilya Boyanabilir Duvar Çıtası

Dekoratif bu duvar çıtası 10 tane geliyor. 150 cm olan çıtalar aslında kahverengi. Sonradan istenilen renge boyanabilen çıtalar duvarlarında değişiklik isteyenler için şart. 

Yatak odanızda farklılık istiyorsanız bu ürünü denemek için tıklayın.

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3. Fawori Filli Boya Fawori Plastik İç Cephe Boyası

3. Fawori Filli Boya Fawori Plastik İç Cephe Boyası

3.5 kg gelen boya iç cepheye uygun. Odanızın renginden sıkıldıysanız istediğiniz renkte bir boyayla duvarları boyamanız mümkün. Uygun fiyatlı ürün yüksek nefes alma özelliğine sahip.Kaliteli boya duvarlarınıza çok yakışacak.

Odanızın rengini hemen değiştirmek için tıklayın.

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4. Stikwall Ahşap Görünümlü Strafor Duvar Kaplama Paneli

4. Stikwall Ahşap Görünümlü Strafor Duvar Kaplama Paneli

Duvarlara boya dışında bir şeyler yapmak isterseniz bu kaplamayı düşünebilirsiniz. Ahşap görünümlü panel duvarlarınızın havasını bir anda değiştiriyor. Isı ve ses yalıtımı da sağlayan ürünü merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

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5. Siyah Çerçeve Görünümlü Mdf Tablo Seti

5. Siyah Çerçeve Görünümlü Mdf Tablo Seti

12 parçadan oluşan tablo seti çerçeve görünümlü. Tablo görüntüsüne sahip bu set kolayca duvara yapıştırılabiliyor. MDF malzemeden oluşan setin her bir tablosunda farklı resimler bulunuyor. 

Bu ürünü odanıza asmak için tıklayın.

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6. Armut Şekilli Gece Lambası

6. Armut Şekilli Gece Lambası

Yatak odanıza hem kullanışlı hem de şeker bir gece lambası almak istiyorsanız bu ürün tam sizlik. Sevimli bakışlarıyla odaya tatlılık katacak lamba ayrıca çok iyi bir gece lambası. Odayı aydınlatan lambanın farklı modları var.

15 saate kadar kullanılabilen lambayı beğendiyseniz buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

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7. English Home Costa Şönil-Jüt Halı

7. English Home Costa Şönil-Jüt Halı

Halılar bir anda odayı çok daha yaşanabilir hale getiriyor. 80x150 cm boyutundaki halı kiremit rengiyle çok şık duruyor. Yatak odası için uygun bu halı %55 pamuk. Nemli bezle silinebilen halı odanıza çok yakışacak. 

Bu halıyı beğendiyseniz tıklayın.

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8. Madame Coco Alegron Yıkamalı Yatak Örtüsü

8. Madame Coco Alegron Yıkamalı Yatak Örtüsü

Yatak üstüne alınan örtüler odayı güzelleştiriyor. 200x200 cm boyutundaki bu örtü %80 pamuk. Yatak üstüne çok yakışan bu ürün gri renginde. Çift kişilik örtü yatak odanıza gösterişli bir hava katacak. 

Püskül detayları da bulunan örtüyü hemen sepete atmak için tıklayın.

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9. BELLA MAISON Palm Tree Kids Kırlent

9. BELLA MAISON Palm Tree Kids Kırlent

Beyaz üzerine işlemelerin olduğu kırlent yatak odanızı renklendirecek. Rengarenk kırlentlerle yatak odanızı şenlendirmeniz mümkün. 3-4 tane alıp yatak üzerine koyabileceğiniz yastıkları sepete atmak için buraya tıklayın.

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10. BUFFER® Peri Led Işık

10. BUFFER® Peri Led Işık

Led ışıklar odaların küçük ama tatlı detayları. Odaya ışık saçan ledler aynı zamanda dekorasyon için de kullanılabiliyor. 10 metre bu şerit ledi yatak kenarına, ayna kenarına ya da duvara monte edebilirsiniz.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

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11. Kare Ayna

11. Kare Ayna

4 tane gelen bu ayna takımını istediğiniz gibi asabilirsiniz. Bir karenin boyutu 30x30 cm. Alt alta monte edebileceğiniz gibi yan yana da koymak mümkün. Çift taraflı bantla yapıştırılabilen aynalar odaya ferahlık katıyor. 

Uzun süre kullanılabilen aynaları hemen almak için tıklayın.

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12. Difenbahya Tropik Salon Bitkisi

12. Difenbahya Tropik Salon Bitkisi

Bitkiler odaları güzelleştiren detaylardan. Salon bitkisi olarak geçen bu bitki yatak odanızı yeşillendirecek. En çok hediye edilen bitkilerden biri olan Difenbahya kolayca uyum sağlayarak büyüyebiliyor.

Bu bitki için hemen tıklayabilirsiniz.

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13. Ocean Home Textile Jüt Kutu

13. Ocean Home Textile Jüt Kutu

Kutular, odaların dekorlarını tamamlayan parçalar. Jüt kutu, görünüşüyle doğal ve rustik eşyalar sevenler için ideal. Depolama için de alternatif bu üründen birkaç tane alarak dekoru tamamlayabilirsiniz.

Düzenli olmanıza yardımcı olacak kutuya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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14. Ahşap Vazo

14. Ahşap Vazo

3'lü set halinde gelen vazolar çok şık duruyor. Odaya farklı bir hava katacak vazo ahşap malzemeden yapılmış. Kayın ağacından yapılan vazoyu nemli bezle temizlemek yetiyor.

El işçiliği ile üretilen vazoları beğendiyseniz tıklayın.

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15. Nil Mum Portakal Çiçeği Kokulu Soya Mumu

15. Nil Mum Portakal Çiçeği Kokulu Soya Mumu

Mumlar kokularıyla odalara hava katarken ayrıca tasarımlarıyla da dekora katkı sağlıyor. Mis gibi portakal çiçeği kokan bu mumu yatak odanızın dekoru için kullanabilirsiniz.

Bu mumu satın almak için tıklayın.

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