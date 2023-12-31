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Kendinizi İç Mimar Gibi Hissedeceğiniz 16 Ev Ürünü

etiket Kendinizi İç Mimar Gibi Hissedeceğiniz 16 Ev Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 18:50

Evinizi yapacağınız küçük değişikliklerle daha güzel hale getirmeniz mümkün. Listelediğimiz bu ürünlere bakarak evinize güzel dokunuşlar yapabilirsiniz. En şık ürünlerle evinizi dekore etmek istiyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Zem Rock Bohem Sallanır Beyaz Berjer

1. Zem Rock Bohem Sallanır Beyaz Berjer

Berjerler evin havasını bir anda değiştiriyor. Silinebilir kumaşıyla çok kolay temizlenebilen berjer salonunuzun havasını değiştirecek. Orta sert süngeri olan berjerin iskelet malzemesi ise ahşap. 

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2. Arnis Design Deniz Kabuğu Şeklinde Dekoratif Vazo

2. Arnis Design Deniz Kabuğu Şeklinde Dekoratif Vazo

Zarif tasarımı olan bu vazo deniz kabuğu şeklinde. Estetik duran bu vazoya ister canlı ister yapay çiçek koyabilirsiniz. Beyaz rengiyle şık vazo salonunuzun en favori parçası olacak.

Zarif görünümlü vazo için tıklayabilirsiniz.

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3. Hangast Dekoratif Aplik Duvar Lambası

3. Hangast Dekoratif Aplik Duvar Lambası

Duvara asılan bu aplikatör, aydınlatma işlevi yanında dekor için de çok hoş bir parça. Gün ışığı rengindeki aplik aydınlatmayı içeride ve dışarıda kullanmanız mümkün. Elektriğe bağlı olarak çalışan lamba kendinden ledli. Ev dekorasyonunuzu tamamlayacak bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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4. English Home Paige Banyo Paspası Seti

4. English Home Paige Banyo Paspası Seti

Banyoları güzel gösteren ürünlerin başında paspaslar geliyor. Bu paspas seti ekru rengiyle her banyoya yakışıyor. Banyonuzu küçük bir değişiklikle daha iyi bir hale getirmek istiyorsanız bu ürünü hemen sepete atın!

Bu şık ürün için tıklayın.

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5. Merlin Koltuk Örtüsü

5. Merlin Koltuk Örtüsü

Koltuk örtüleri evleri şık hale getiren ürünlerden. 170x200 cm boyutundaki bu örtünün çabuk kuruma özelliği var. Salonunuzdaki koltuklarınız için alabileceğiniz örtü rengiyle ve duruşuyla evinize çok yakışacak.

Evinizin havasını değiştirecek ürüne ulaşmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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6. Effe Yapı Dekor Oval Boy Aynası

6. Effe Yapı Dekor Oval Boy Aynası

Gold metal çerçeveli bu ayna her evin ihtiyacı. 180x70 cm boyutundaki ayna koyduğunuz yerin tüm havasını değiştirecek. Evi hem ferah hem daha şık gösteren aynayla evinizin dekoru tamamlanacak.

Bu ürün için tıklayın.

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7. Şafak Mobilya Hazeran Modern Tv Ünite

7. Şafak Mobilya Hazeran Modern Tv Ünite

Masif ahşap bu ünite salonunuzun en güzel parçalarından biri olacak. Hem kullanışlı hem güzel tv ünitesi modern bir görünüme sahip. Kapak ve çekmeceleriyle çok işinize yarayacak üniteyi kaçırmayın deriz!

Bu ürünü satın almak için tıklayabilirsiniz.

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8. Madame Coco Carol Saçaklı Halı

8. Madame Coco Carol Saçaklı Halı

Vizon renkli halı saçaklı bir model. Kaydırmaz tabanı sayesinde güvenli halı odanızın atmosferini değiştirecek. Rengi ve duruşuyla her odaya uygun halının yumuşacık bir dokusu var.

Evinize çok yakışacak halıyı hemen sepete atmak için tıklayın.

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9. Apliqa Clifferd Eskitme Başlıklı Ahşap Sehpalı Lambader

9. Apliqa Clifferd Eskitme Başlıklı Ahşap Sehpalı Lambader

Hem lambader hem sehpa olan bu ürünün eskitme başlığı var. Kablo boyunu dilediğiniz gibi ayarlayabileceğiniz ürünü ister koridorda ister salonda kullanmanız mümkün.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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10. Apliqa Glam Plafonyer Avize

10. Apliqa Glam Plafonyer Avize

4'lü bu avize modern avize sevenlerin beğenebileceği bir model. Mutfak, yatak odası veya genç odası gibi birçok yere uygun avize metal üzeri siyah boyalı. Dekoratif bu ürün 1.sınıf malzemeden üretilmiş. 

Evin her odası için uygun bu avize için tıklayın.

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11. Obi Atölye Mantar Zigon Sehpa

11. Obi Atölye Mantar Zigon Sehpa

3 tane gelen bu zigon sehpa seti ahşap renginde. Küçük, orta ve büyük boydan oluşan set salonunuza çok yakışacak. Üzerlerini çeşitli dekoratif eşyalarla doldurarak kullanabileceğiniz sehpaları gören herkes bayılacak.

Evin en güzel yerini bu sehpalara açmak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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12. Taç Keten Ekru Düz Tül

12. Taç Keten Ekru Düz Tül

Perdeler aslında evin en önemli dekorlarından. 200x260 cm boyutundaki tül perdeler düz model. Hemen takıp kullanabileceğiniz perdeler evinizin tarzını yansıtacak.

Bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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13. Postotto Geometrik Yatak Başlığı

13. Postotto Geometrik Yatak Başlığı

Yatak odasında yapacağınız küçük bir değişiklikle tüm havayı değiştirmek istiyorsanız bu ürünü alabilirsiniz. Masif ahşap ürün tamamen el boyaması. Nemli bezle silinip temizlenebilen başlık çok şık duruyor.

Yatak odanızın en favori parçası olacak başlık için tıklayın.

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14. Madas Desing Tabak

14. Madas Desing Tabak

Meyve tabağı olarak kullanılabilen tabak tam bir dekorasyon ürünü. Sunum tabağı ve salatalar için de uygun tabak ahşap ayağıyla çok güzel duruyor. Porselen malzemeye sahip tabak sofralarınıza çok yakışacak!

Dekoratif tabağı beğendiyseniz tıklayın.

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15. Pampas Otu

15. Pampas Otu

Pampas evlerin en güzel dekorlarından biri. 10 dal gelen bu pampas otunu uzun bir vazoya koyabilirsiniz. 100 cm boyundaki bu pampaslar salonunuza farklı bir hava katacak.

Evin havasını değiştiren pampas için tıklayın.

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16. Lotus Aura Sarmaşık Desenli Duvar Kağıdı

16. Lotus Aura Sarmaşık Desenli Duvar Kağıdı

Duvarlarınızdan artık sıkıldıysanız bu duvar kağıdı odalarınıza renk katacak. Salondan hole her yere uygun duvar kağıdının baskısı yüksek kaliteli. Bebek odaları dahil her odada güvenle kullanılabilen kağıtlar zamanla solmuyor. 

Duvarları renklendiren ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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