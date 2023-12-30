Aralık Ayının Mutfak Şampiyonları: Bu Ayın Çok Satan 15 Mutfak Ürünü

Airfryerlar mutfakların kurtarıcı parçaları. 1.4 kg kızartma yapabilen Philips Airfryer sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak mümkün. Kalabalık aileler için ideal bu ürün yemek piştikten sonra bile 30 dakika boyuncak sıcak tutuyor. Çıkarılabilir parçaları sayesinde kolayca ve hızlıca temizlenebilen bu ürün için tıklayın.

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