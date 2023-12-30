Aralık Ayının Mutfak Şampiyonları: Bu Ayın Çok Satan 15 Mutfak Ürünü
Aralık Ayının Mutfak Şampiyonları: Bu Ayın Çok Satan 15 Mutfak Ürünü
Mutfak kategorisinde birçok ürün var. Evin en çok kullanılan ürünlerinden olan mutfak kategorisinde bu ay neler alınmış merak edenler bu içerik sizin için. Aralık ayında mutfak kategorisinde en çok neler satılmış gelin birlikte bakalım...
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1. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz
2. Paslanmaz Çelik Pişirme Gereçleri Seti
3. ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık
4. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi
5. Arzum OK004-N OKKA Minio Türk Kahvesi Makinesi
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6. Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinesi
7. Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Damacana Pompası
8. Valletta Drongo Silikon Spatula Seti
9. Kyraton İnce Örgü Süzgeç 6 Parça Set
10. Karaca Stark Kesme Tahtası
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11. Çatal Bıçak Takımı
12. Tefal Ingenio Titanyum SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti
13. Marcato Atlas Makarna Makinesi
14. Lav Aras 6'lı Meşrubat Bardağı
15. Emsan Beykoz 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı
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