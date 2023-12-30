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Aralık Ayının Mutfak Şampiyonları: Bu Ayın Çok Satan 15 Mutfak Ürünü

etiket Aralık Ayının Mutfak Şampiyonları: Bu Ayın Çok Satan 15 Mutfak Ürünü

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 13:37

Mutfak kategorisinde birçok ürün var. Evin en çok kullanılan ürünlerinden olan mutfak kategorisinde bu ay neler alınmış merak edenler bu içerik sizin için. Aralık ayında mutfak kategorisinde en çok neler satılmış gelin birlikte bakalım...

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

1. Philips HD9650/90 Airfryer XXL Fritöz

Airfryerlar mutfakların kurtarıcı parçaları. 1.4 kg kızartma yapabilen Philips Airfryer sağlıklı ve lezzetli yemekler yapmak mümkün. Kalabalık aileler için ideal bu ürün yemek piştikten sonra bile 30 dakika boyuncak sıcak tutuyor. Çıkarılabilir parçaları sayesinde kolayca ve hızlıca temizlenebilen bu ürün için tıklayın.

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2. Paslanmaz Çelik Pişirme Gereçleri Seti

2. Paslanmaz Çelik Pişirme Gereçleri Seti

37 parçadan oluşan setin içinde kepçe, makarna sunucusu, yemek kaşığı, patates ezici, yumurta çırpıcı, pişirme maşası, ölçü kabı ve daha bir sürü alet var. Kullanışlı bu set her mutfağın ihtiyacı. Kaliteli malzemeden üretilen pişirme gereçleri seti günlük pişirme yaparken kullanabileceğiniz bir set.

Bu sete ulaşmak için tıklayın.

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3. ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık

3. ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık

İçine zeytinyağı, soya sosu, sirke ve sıvı daha birçok şeyin koyulabildiği yağdanlık mutfakta olması gereken bir ürün. Spreyli kullanımıyla çok rahat yağdanlık kontrollü şekilde yağ koymayı sağlıyor. 

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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4. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

4. Bluefox Dijital Mutfak Terazisi

5 kg tartma kapasitesi olan mutfak terazisi ile tarifleri uygulamak kolaylaşıyor. Yemekleri hazırlarken sizin en büyük yardımcınız olacak terazi ile katı ve sıvı her ürünü tartmak mümkün. Birden fazla birime dönüştürme özelliği olan terazinin paslanmaz çelik tasarımı var.

Tarifleri tam uygulamanızı sağlayan bu tartı için tıklayabilirsiniz.

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5. Arzum OK004-N OKKA Minio Türk Kahvesi Makinesi

5. Arzum OK004-N OKKA Minio Türk Kahvesi Makinesi

Türk kahvesini en güzel şekilde yapmanızı sağlayacak makine ile tek seferde 4 fincan kahve yapmak mümkün. Ağır ateşte pişirme özelliği olan makine ile közde kahve keyfi yapabileceksiniz. Kahvenizi o yaparken size dinlenmek kalacak!

Mis gibi kahveler yapmak için tıklayın.

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6. Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinesi

6. Philips EP2231/40 Tam Otomatik Espresso Makinesi

1.8 litre kapasiteli espresso makinesinin dokunmatik ekranı var. 3 ayrı aromatik kahve çeşidi yapabilen makine espresso, sade kahve ve cappuccino yapabiliyor. Lezzetli kahveleri kolayca yapabileceğiniz Philips Espresso Makinesi evinize çok yakışacak.

En lezzetli kahveleri kolayca yapmak için tıklayın.

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7. Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Damacana Pompası

7. Narpump Whisper Otomatik Şarjlı Damacana Pompası

Hızlı ve sessiz çalışam damacana pompası beyaz rengiyle mutfaklara çok yakışıyor. Hem plastik hem cam damacanalar için uygun pompa suya temas etmedikçe çalışmıyor. Çalışırken motor sesini değil, su sesini dinleyeceğiniz bu pompayı hemen sepete atın!

Bu ürün için tıklayın.

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8. Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

8. Valletta Drongo Silikon Spatula Seti

Spatula seti mutfakların olmazsa olmazlarından. Siyah rengiyle çok şık duran bu setteki ürünler ısıya dayanıklı. Yanmaz ve yapışmaz bu silikon set yemek hazırlarken çok işinize yarayacak. 

6 parçadan oluşan seti merak ediyorsanız tıklayın.

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9. Kyraton İnce Örgü Süzgeç 6 Parça Set

9. Kyraton İnce Örgü Süzgeç 6 Parça Set

6 parçalık süzgeç seti mutfağınız için kaçırılmayacak bir ürün. İçinde farklı boylarda süzgeçlerin olduğu setteki süzgeçler kolay temizlenebiliyor. Paslanmaz çelik süzgeçler ile un, baharat, meyve suyu, pirinç veya makarna süzmek mümkün. Bulaşık makinesinde yıkanabilen süzgeçler mutfağınızın en kullanışlı ürünlerinden olacak.

Bu süzgeç seti için tıklayın.

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10. Karaca Stark Kesme Tahtası

10. Karaca Stark Kesme Tahtası

Kesme tahtaları mutfakların en çok kullanılan ürünlerinden. 2 tane gelen bu tahtalar sağlam yapısıyla tercih sebebi. Bir küçük ve bir büyük boy olarak gelen tahta oldukça kaliteli. 

Evinizdeki kesme tahtalarınızı yenileme zamanı geldiyse tıklayabilirsiniz.

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11. Çatal Bıçak Takımı

11. Çatal Bıçak Takımı

6 kişilik bu çatal bıçak takımı toplam 24 parçadan oluşuyor. İçinde yemek kaşığı, yemek bıçağı, yemek çatalı ve çay kaşığı olan takım yüksek kaliteli paslanmaz çelikten yapılmış. Zarif tasarımıyla sofralarınızı şenlendirecek takım bulaşık makinesinde yıkanabiliyor.

Çatal bıçak takımını yenilemek isteyenler tıklasın.

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12. Tefal Ingenio Titanyum SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti

12. Tefal Ingenio Titanyum SimpleCook Büyük Tava ve Tencere Seti

Tefal'in bu seti çok seviliyor. 12 parçadan oluşan setin içinde tava, wok tava, kısa tencere, derin tencere, çıkarılabilir sap, plastik kap ve cam kapak bulunuyor. Ocaktan alıp direkt fırına atabileceğiniz bu setteki ürünleri yemek bittikten sonra saklama kabı olarak başka ürüne ihtiyaç duymadan buzdolabına koyabilirsiniz.

Her eve lazım tava ve tencere setini almak için tıklayabilirsiniz.

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13. Marcato Atlas Makarna Makinesi

13. Marcato Atlas Makarna Makinesi

Kendi makarnanızı kendiniz yapmak için bu makine şart. Siz hamuru yoğurun, kalanını o yapar! Hızlı ve kolay makarna yapmak için bu makine sizin çok işinize yarayacak. 2 farklı çeşit hamur kesebilen bu makineyle spagetti veya fettucine yapabileceksiniz. 

Evde makarna yapmak için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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14. Lav Aras 6'lı Meşrubat Bardağı

14. Lav Aras 6'lı Meşrubat Bardağı

Sofralarınızı güzelleştirecek bu bardak takımındaki bardakların her biri 360 cc. 6 tane gelen bardaklar yüksek kalite camdan üretilmiş. Bulaşık makinesinde yıkanabilen bardaklar şıklıklarıyla herkesin çok beğendiği ürünlerden.

Bu ürünler için tıklayın.

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15. Emsan Beykoz 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı

15. Emsan Beykoz 6 Kişilik Kahve Fincanı Takımı

Kahvelerinizi içmek için güzel bir kahve fincan takımı arıyorsanız Emsan'ın bu modeline bakabilirsiniz. 6 kişilik olan bu takımda 6 kahve fincanı ve 6 fincan tabağı var. Porselen malzemeden üretilen ürünlerin elde yıkanması tavsiye ediliyor. 

Bu fincan takımı için tıklayın.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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