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Rahatlığını Düşünürken Şıklığından Ödün Vermeyenlerin Markası Los Ojos'un Çok Beğenilen Ürünleri

etiket Rahatlığını Düşünürken Şıklığından Ödün Vermeyenlerin Markası Los Ojos'un Çok Beğenilen Ürünleri

mulan
mulan - Onedio Üyesi
30.12.2023 - 20:06

Los Ojos markasını artık bilmeyen yoktur. Rahatlığının yanında çok da şık olan ürünlere sahip markanın her modeli ayrı bir güzel. Los Ojos markasındaki en kullanışlı ve güzel duran ürünleri merak ediyorsanız içeriğe buyurun!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Los Ojos Yüksek Bel Jogger Eşofman Altı

Los Ojos Yüksek Bel Jogger Eşofman Altı

Birçok rengi olan eşofman altının toparlayıcı özelliği var. Karın, kalça ve basen bölgelerindeki fazlalıkları toparlayarak zarif bir görünüm sağlayan eşofman altının farklı renkleri var. Spor yaparken giyebileceğiniz ürünü isterseniz günlük hayatta da kullanabilirsiniz.

Bu ürün için tıklayın.

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Los Ojos Yüksek Bel Çift Cepli Tayt

Los Ojos Yüksek Bel Çift Cepli Tayt

İspanyol paça tayt toparlayıcı özellikli. 2 büyük yan cebi ve 1 gizli cebi ile egzersizleriniz sırasında telefonunuzu nereye koyacağım derdi son buluyor. Yüksek bel tayt iç göstermiyor. Zorlu spor aktiviteleri sırasında size uyum sağlayan tayı kaçırmayın deriz!

Bu şık ve toparlayıcı tayt için tıklayabilirsiniz.

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Los Ojos x Melodi Eşofman Altı

Los Ojos x Melodi Eşofman Altı

Oversize kalıp eşofman altı pamuklu kumaştan yapılmış. Kalın eşofman altı kış için uygun. Bol model sevenlerin kaçırmaması gereken altın çift cebi var. Bağcıkla ayarlanabilir beli bulunan eşofmanı kendi belinize göre ayarlamanız mümkün. Siyah, kar melanj ve ekru renk seçenekleri bulunan eşofman altı kaçırılmayacak bir model.

Rahat bu eşofmanı hemen dolabınıza eklemek için buraya tıklayın.

HEPSİBURADA

Los Ojos x Melodi Fitilli Crop

Los Ojos x Melodi Fitilli Crop

Spor yaparken giyebileceğiniz crop üst fitilli bir model. Pamuklu yapısıyla rahat bu ürünün derin yuvarlak yakası var. Üç ayrı renge sahip crop üstü spor yaparken kullanabileceğiniz gibi günlük hayatta giyebilirsiniz.

Bu crop için tıklayın.

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Los Ojos Boxer Külot

Los Ojos Boxer Külot

Rahat ürünlere sahip markanın külotları da çok rahat. 3 tane gelen bu külotlar dikişsiz model. Yumuşak dokusuyla sizi rahat ettirecek külotların elastik beli var. 

Rahat boxer model külot için tıklayın.

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Los Ojos Crop Top Spor Büstiyer

Los Ojos Crop Top Spor Büstiyer

Sırt detaylı bu spor büstiyer ultra yumuşak ve nefes alan dokuya sahip. Geniş askıları ile rahat bu ürünün toparlayıcı özelliği var. Dört yöne esneyen kumaşı olan büstiyer iç göstermiyor. Özel sırt tasarımı tam destek sağlayan büstiyer kaçırılmayacak bir ürün.

Ter emici özellikli crop için buraya tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Los Ojos Fermuarlı Sweatshirt Eşofman Üstü

Los Ojos Fermuarlı Sweatshirt Eşofman Üstü

Mavi gri renkteki bu kapüşonlu sweat önden fermuarlı yapıya sahip. Eşofman üstü için uygun bu üstün kapüşonu bağcıkla ayarlanabiliyor. Çift cebi olan üst %73 pamuk. 

Kullanışlı bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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Los Ojos Seamless Klasik Külot

Los Ojos Seamless Klasik Külot

Rahat bir külot almayı istiyorsanız bu kahverengi klasik külot ideal. Dikişsiz modeliyle rahat bu külot yumuşak dokuya sahip. Elastik beli sayesinde sizi rahatsız etmeyecek külot gün boyu giymek için ideal.

Bu ürün için tıklayın.

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Los Ojos x Melodi Crop T-Shirt

Los Ojos x Melodi Crop T-Shirt

Melodi Elbirliler işbirliğiyle hazırlanan bu serideki tişört pamuklu. Derin yuvarlak yakaya sahip tişörtün %95'i pamuk. 3 ayrı renk seçeneği bulunan tişörtün her rengini sepete ekleyerek en güzel kombinlerde giyebilirsiniz.

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

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Los Ojos Çift Cepli Biker Şort

Los Ojos Çift Cepli Biker Şort

Lycra Fiber içeriğiyle toparlayıcı tayt spor yaparken en sevdiğiniz parça olacak. Çift cebi olan biker şort herkesin dolabında olması gereken bir ürün. Sıkı dokuma teknolojisi olan şort iç göstermiyor. 

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

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Los Ojos Yumuşak Dokulu Sweatshirt

Los Ojos Yumuşak Dokulu Sweatshirt

Yumuşak dokulu bu sweatshirtü ister spor yaparken ister günlük olarak giyebilirsiniz. Bu sweat kapüşonlu bir model. Sweatshirt seviyorsanız bu modeli de beğeneceğiniz kesin!

Bu ürün için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Los Ojos Spor Şort

Los Ojos Spor Şort

2 katmanlı şortlu tayt antrasit renginde. Spor yaparken rahat edebileceğiniz bu şortun yan cebi ve arka cebi var. Çift katmanlı yapısı bulunan şort iç göstermiyor. Los Ojos spor şort, spor yapan herkesin alması gereken bir ürün.

Spor yaparken en sevdiğiniz ürünlerden olacak bu şort için tıklayın.

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Los Ojos x Melodi Tenis Elbisesi

Los Ojos x Melodi Tenis Elbisesi

Pembe rengindeki bu tenis elbisesi tenis yapan herkesin alması gereken bir ürün. İçi şort olan bu ürün şık bir elbise. 4 yöne esneyen kumaşı sayesinden esnek bu elbisenin nefes alabilir kumaşı var. 

Tenis yaparken şık olmak istiyorsanız buraya tıklayın.

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Los Ojos x Melodi Destekli Askılı Spor Sütyeni

Los Ojos x Melodi Destekli Askılı Spor Sütyeni

Melodi serisinden bir parça olan bu spor sütyeni dikişsiz bir model. Fitilli kumaşı ve ayarlanabilir askılarıyla kullanışlı sütyenle spor yaparken rahat etmek mümkün. 

Sporcu sütyeni almak istiyorsanız bu ürün size göre olabilir. Bu ürünü incelemek için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Los Ojos x Melodi Bodysuit

Los Ojos x Melodi Bodysuit

Pembe rengindeki bu bodysuit askılı bir model. Tam vücuda oturan bu ürün nefes alabilen bir kumaştan üretilmiş. Astarı %100 pamuk bodysuitin ön bölgesinde fermuar detayı bulunuyor. Siyah, ekru, pembe ve yeşil renkli bodysuit rahat parçalar sevenlerin bayılacağı bir ürün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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