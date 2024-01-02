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Kusursuz Makyajın Sırrını Açıklıyoruz! Hangi Makyaj Fırçası Ne İçin Kullanılır?

etiket Kusursuz Makyajın Sırrını Açıklıyoruz! Hangi Makyaj Fırçası Ne İçin Kullanılır?

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 16:56

Makyaj yapanlar için fırça konusu tam bir karmaşa. Bir türlü hangi fırçayı kullanacağınızı anlayamıyorsanız bu içerik sizin için. Hangi fırça hangi ürün için kullanılır merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Flormar Concealer Fırçası

Flormar Concealer Fırçası

Tüm cilt tipleri için uygun concealer fırça, kapatıcıyı uygularken kullanılabilen bir ürün. Ciltteki kusurları en iyi şekilde kapatabilmek için bu fırça şart.

Makyajı pürüzsüz hale getiren kapatıcıyı uygularken kullanabileceğiniz bu fırça için hemen tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Jane İredale Angle Liner Brow Brush Fırçası

Jane İredale Angle Liner Brow Brush Fırçası

Brow brush fırça kaşlar için kullanılan fırçalardan. Makyaj çantasında mutlaka yer alması gereken fırça kaş belirginleştirmek için kullanılıyor. Kaşlardaki boşlukları doldurmak için de gerekli kaş fırçası jel veya toz ürünlere uygun.

Kaşlarınızı istediğiniz gibi şekillendirmek için tıklayın.

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Flormar Blending Brush

Flormar Blending Brush

Blending brush, göz makyajıyla ilgili bir fırça. Far karıştırma fırçası olarak da adlandırılan blending brush ile farı göz kapağına uygulamak mümkün. Geniş fırça kılları ile far renklerini karıştırmanıza yardımcı olan fırça ile istediğiniz rengi elde edebileceksiniz.

Gözlerinize en iyi makyajı yapmak için şart bu fırçaya ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

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Pastel Profashion 07 Crease Brush

Pastel Profashion 07 Crease Brush

Gölgelendirme fırçası da denilen crease brush, makyajınızı eşsiz hale getiriyor. Göz kapağı kıvrımları için özel olarak tasarlanan bu fırça yüksek kaliteli sentetik kıllara sahip. 

Hayvan kılı içermediği ve vegan içeriğe sahip olduğu için tercih edebileceğiniz bu fırçayı sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Nascita Pro Far Kalem Makyaj Fırçası

Nascita Pro Far Kalem Makyaj Fırçası

Kalem fırçası göz farını kalem gibi uygulamaya yardımcı olan bir fırça. Göz ve çevresine uygulamak için bu tarz bir fırça şart. Göz pınarı, alt kirpik çizgisi gibi bölgelere uygulama yapmak istiyorsanız bu fırçayı makyaj çantanıza eklemelisiniz. 

Toz veya krem ürünler için uygun fırçayı sepete atmak için tıklayın.

HEPSİBURADA
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Farmasi Göz Farı Fırçası

Farmasi Göz Farı Fırçası

Göz bölgesi için bir fırça arayışınız varsa bu göz farı fırçası kaçmaz. Gözünüze profesyonel gibi makyaj yapmak istiyorsanız bu fırça sizin aradığınız ürün olabilir. Makyaj yaparken göz kapaklarına ve kirpik diplerine uygulamalar için bu fırça kullanılabilir. 

Makyaj çantanızda hala bir göz farı fırçası yoksa hemen almak için tıklayabilirsiniz.

HEPSİBURADA

Nascita Kaş ve Kirpik Tarama Fırçası

Nascita Kaş ve Kirpik Tarama Fırçası

Kaş ve kirpikleri taramak için bu fırça kullanılabilir. Tarama işlemi sırasında kıllara zarar vermeyen fırça ile daha düzgün kaş ve kirpiklere sahip olabilirsiniz. Tarayarak uzayan kısımları kesebilir ya da boş kalan yerleri doldurabilirsiniz.

Bu fırçayı merak ettiyseniz tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Nascita Pro Angled Eyeliner Brush

Nascita Pro Angled Eyeliner Brush

Açılı eyeliner fırçası sivri uca ve açılı bir yapıya sahip. Kirpik çizgisinde düz çizgiler elde etmeye yarayan fırça hem krem hem jel eyeliner için ideal. 

Makyaj çantanızda bu fırça eksikse almak için tıklayın.

HEPSİBURADA

Trina Profesyonel Dudak Fırçası

Trina Profesyonel Dudak Fırçası

Dudak fırçası, makyaj çantalarının en önemli fırçalarından biri. En hassas bölgelerden biri olan dudaklar için ince fırçalar gerekiyor. Dudak çizgisini belirginleştirmek için alınması gereken fırça sayesinde ruju düzgün sürmek mümkün.

Dudak makyajının vazgeçilmesi olan fırçayı sepete atmak için tıklayabilirsiniz.

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Benecos Fondöten Fırçası

Benecos Fondöten Fırçası

Vegan bu fırça fondöteni uygulamak için kullanılıyor. Yüksek kaliteli fırçanın esnek sentetik tüyleri var. Sapı da kaliteli fırça ile fondöteni kolay ve güzel şekilde uygulayabileceksiniz.

Kendinize yeni bir fondöten fırçası almak istiyorsanız hemen tıklayın.

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Oriflame The One Stippling Fırça

Oriflame The One Stippling Fırça

Stippling fırça, makyaj performansınızı artırmak için alabileceğiniz bir fırça. Çok lifli kıllara sahip fırça fondöten sürmek için uygun. Toz allık veya sabitleyici pudra için de kullanılabilen fırça her makyaj çantasında olması gereken bir ürün. 

Bu ürünü satın almak için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA

Ezere Altın Pudra Fırçası

Ezere Altın Pudra Fırçası

Pudra uygulaması için kullanılan fırçanın her çantada olması gerekiyor. Pudra ve allık sürerken kullanılan bu pudra fırçası ile kusursuz makyajlar mümkün. Boyutuyla çantalara sığan fırçanın yıkanabilir tasarımı var.

Bu ürünü incelemek için tıklayın.

HEPSİBURADA

Sampure Minerals Blush Brush

Sampure Minerals Blush Brush

Vegan bu allık fırçası makyaj çantalarının vazgeçilmezi. Sentetik kıllara sahip fırçayı allık uygularken kullanmak mümkün. Daha fazla alana uygulamak için geniş ve yuvarlak bir şekle sahip olan fırçayı rahatlıkla kullanmak mümkün.

Bu ürünü beğendiyseniz tıklayın.

HEPSİBURADA

New Well Kahve Açılı Bronzer Fırçası

New Well Kahve Açılı Bronzer Fırçası

Açılı bronzer fırçası makyaj malzemelerini kolay bir şekilde uygulamaya yarıyor. Profesyoneller gibi makyaj yapmak için mutlaka doğru ekipmana gerek var. Bronzer ve aydınlatıcıları en doğru şekilde uygulamak için bu ürün şart.

Bu ürün için tıklayın.

HEPSİBURADA

Flormar Contour Brush

Flormar Contour Brush

Kontür yapmak, makyajın en zor işlemlerinden biri. Bunun için en doğru fırçayı kullanmanız gerek. Kontür fırçasını kullanarak elmacık kemiklerinizi daha güzel belirginleştirebilirsiniz.

Kontür yaparken size yardımcı olacak fırça için tıklayın.

Bu arada çok avantajlı bulduğum Premium üyeliğinden de hızlıca bahsetmek istiyorum. Hepsiburada Premium ile Bedava kargo, Blutv üyeliği, %3 Hepsipara ve daha birçok ayrıcalığı yakalayabileceğini biliyor muydun? Üstelik ilk ay sadece 1 TL. Üyelik detayları için buraya tıklayın.  

HEPSİBURADA
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Demstar Professional For Make Up Addicts Aydınlatıcı Yelpaze ve Maske Fırçası

Demstar Professional For Make Up Addicts Aydınlatıcı Yelpaze ve Maske Fırçası

Kusursuz makyaj yapmak için mutlaka doğru fırçayı kullanmalısınız. Highlighter fırçası makyajda aydınlatma yapmak için kullanılıyor. Yelpaze şeklindeki fırça ile highlighterı doğru uygulamak mümkün.  

Bu fırçayı satın almak için tıklayın.

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