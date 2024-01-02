Foşur Foşur Ovalamadan Kolayca Temizlik Yapmak İsteyenler Buraya!

Robot süpürgeler artık neredeyse her evde var. Temizlik süresini ve zorluğunu yarıya indiren Philips 3000 Serisi evde hiçbir noktayı atlamıyor. Ultra emiş gücü bulunan robot süpürge hem ıslak hem kuru temizlik yapıyor.

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