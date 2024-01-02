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Foşur Foşur Ovalamadan Kolayca Temizlik Yapmak İsteyenler Buraya!

etiket Foşur Foşur Ovalamadan Kolayca Temizlik Yapmak İsteyenler Buraya!

mulan
mulan - Onedio Üyesi
02.01.2024 - 14:12

Temizlik yaparken kolaylaştıran birçok ürün var. Bu ürünleri kullanarak temizliği daha hızlı ve etkili yapmak mümkün. Elektrikli süpürgelerden kireç sökücülere evi temizlerken kolaylık sağlayan ürünleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Philips XU3000/01 HomeRun 3000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Temizlik Robotu

Philips XU3000/01 HomeRun 3000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Temizlik Robotu

Robot süpürgeler artık neredeyse her evde var. Temizlik süresini ve zorluğunu yarıya indiren Philips 3000 Serisi evde hiçbir noktayı atlamıyor. Ultra emiş gücü bulunan robot süpürge hem ıslak hem kuru temizlik yapıyor.

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Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

Sleepy Easy Clean Beyaz Sabun Katkılı Yüzey Temizlik Havlusu

100 yaprak gelen Sleepy olmayan ev kalmadı. Sleepy temizlik konusunda çok yardımcı bir ürün. Her yüzeyde etkili bir temizlik sağlayan bu havlular geniş ve kalın. Banyodan mutfağa her yeri temizleyebileceğiniz ürünün beyaz sabun kokusu sayesinde eviniz mis gibi kokacak!

Ev temizliğini kolaylaştıran bu ürün için tıklayın.

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Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi

Kärcher SC 2 Deluxe Easyfix Buharlı Temizlik Makinesi

Buharlı temizlik makinesi evleri daha etkili temizlemek için şart. Bakteri ve virüslerin %99.9'unu kimyasal kullanmadan yok eden makineyi kullanmak için 30 saniye yeter. 1500 W ısı çıkışı sağlayan temizlik makinesi ile çeşitli yüzeyleri temizlemek mümkün.

Fayanslardan cam yüzeylere kullanılabilen makineyi beğendiyseniz buraya tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Turuncukoli Vip Üçgen Mop

Turuncukoli Vip Üçgen Mop

Özel mikrofiber bezi ile gelen bu temizleyiciyi duvarlardan parkelere her yerde kullanmak mümkün. Cam temizliği için de özel bir ürün olan bu temizleyicinin bezleri makinede yıkanabiliyor. 

360 derece dönebilen bu mop sayesinde temizlik daha güzel olacak. Evi temizlerken kolaylık arıyorsanız tıklayın.

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Bref WC Power Aktiv Plus Okyanus Duo Pack 2'li Klozet Temizleme Topları

Bref WC Power Aktiv Plus Okyanus Duo Pack 2'li Klozet Temizleme Topları

Klozetleri temizlemenin yolu iyi bir üründen geçiyor. 2'li gelen bu klozet temizleme topları mis gibi kokusuyla tuvalette hijyeni sağlıyor. Her sifon çekişinde hijyen ve mis gibi koku sağlayan Bref WC ile tuvaletiniz her an tertemiz olacak!

Tuvaleti de parlatan bu ürün için tıklayabilirsiniz.

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Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

Omo Çamaşır Makinesi Temizleyicisi

Çamaşır makinesini belirli zamanlarla temizlemek gerek. Bunu elle yapmak yerine bu temizleyici kullanmak mümkün. Çam esintisi kokulu bu temizleyici derinlemesine hijyen sağlıyor. Kir ve deterjan kalıntılarını temizleyen deterjan ile makineniz hiç olmadığı kadar temiz olacak!

3 ayda 1 kullanılabilen bu temizleyiciyi hemen almak için tıklayabilirsiniz.

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Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici Banyo İçin Temizleyici ve Kireç Çözücü

Cif Power Shine Cleanboost Sprey Temizleyici Banyo İçin Temizleyici ve Kireç Çözücü

Banyodaki kireçler için ideal bu temizleyici 750 ml. Kirlere derinlemesine nüfuz ederek temizleyen ürün zorlu lekeleri bile %100 çıkarıyor. Keskin kokusu olmadığı için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz kireç çözücü kalıntı bırakmadan mükemmel parlaklık sağlıyor.

Bu kireç çözücüyü hemen sepete atmak için tıklayın.

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Cillit Bang Dezenfektan Banyo Yağ ve Kireç Çözücü Sprey

Cillit Bang Dezenfektan Banyo Yağ ve Kireç Çözücü Sprey

Sıradan çamaşır suyuna göre 3 kat daha etkili formüle sahip sprey, derz aralarındaki siyah lekeler için ideal bir temizleyici. Virüs, bakteri, küf ve mantarların %99.9'unu yok eden yağ ve kireç çözücü sprey banyoyu dezenfekte ederken en büyük yardımcınız olacak.

Tertemiz banyolar için kaçırılmayacak bu spreyi buraya tıklayarak satın alabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası

Bosch Akülü Elektrikli Temizleme Fırçası

Temizliği kolaylaştıran bir ürün arıyorsanız bu temizleme fırçası şart. Elektrikli bu fırça ile ovalamak kolaylaşıyor. İnatçı kirler için ideal fırça iç ve dış mekanlarda kullanılabiliyor. 

Akülü olduğu için kablosuz rahat bir kullanım sunan fırçayı merak ediyorsanız tıklayabilirsiniz.

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CARE + PROTECT Mi̇krodalga Fırınlar içi̇n Yağ Gi̇derici

CARE + PROTECT Mi̇krodalga Fırınlar içi̇n Yağ Gi̇derici

Mikrodalga fırınları temizlemek zaman zaman çok zor olabiliyor. İçerideki yağı temizlemek için bu ürünü kullanabilirsiniz. Tüm mikrodalga fırınlar için uygun bu yağ giderici gıda kalıntılarını çıkarmak için kaçırılmayacak bir ürün.

Fırınızı derinlemesine temizlemek için buraya tıklayın.

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Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal için Sprey Temizleyici

Cif Perfect Power Ocak & Fırın & Mangal için Sprey Temizleyici

Ocak, fırın, mangal gibi zor lekelere sahip yüzeylerde temizlik yapmak için Cif her an sizin yanınızda! Alerjen içermeyen formüle sahip temizleyici cildinize zarar vermiyor. İlk kullanımdan itibaren aradaki farkı göreceğiniz sprey temizleyici evinizde mutlaka olması gereken bir ürün.

Bu ürüne ulaşmak için tıklayın.

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EcoProbiotic Organik Çok Yönlü Leke Çıkartıcı

EcoProbiotic Organik Çok Yönlü Leke Çıkartıcı

Kıyafetlerden lekeleri çıkarmak için bir leke çıkartıcı şart. Çay, kahve, kan gibi zorlu lekelerde etkili bu ürün organik formüle sahip. Yünlü, sentetik, kadife gibi kumaşlarda kullanılabilen leke çıkartıcı insana ve doğaya zarar vermiyor.

Her türlü lekede size yardımcı olacak ürün için tıklayın.

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Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Sprey

Vanish Kosla Oxi Action Leke Çıkarıcı Halı Sprey

Halılarınız çok sık kirleniyorsa ve sürekli yıkamaya göndermek istemiyorsanız Vanish halı spreyi zorlu lekelere karşı etkili. Pratik bu spreyi kullanmak çok kolay. Kaliteli maddelerden üretilen spreyle halılarınızı anında temizleyebileceksiniz. 

Halılarınızı derinlemesine temizleyen spreye ulaşmak için tıklayın.

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Pril 5 Etkili Yoğun Makina Temizleyici

Pril 5 Etkili Yoğun Makina Temizleyici

Çamaşır makinesi gibi bulaşık makinesinin de düzenli şekilde temizlenmesi gerekiyor. Siz yorulmadan makineniz temizlensin istiyorsanız Pril'in bu temizleyicisi yağa ve kirece karşı 5 etkili yoğun formüle sahip.

Bulaşık makinesinin pervanelerinde, pompalarında ve borularında oluşan kirleri gideren ürün için tıklayabilirsiniz.

Amazon’dan yapacağınız alışverişlerde Ön Sipariş Fiyat Garantisi ( Aldığınız seçili ürünlerin fiyatları belirli bir tarihe kadar düşerse, düştüğü miktar kadar bakiye hesabınıza yüklenir), Prime üyelerine özel ücretsiz ve hızlı kargo hizmeti, Prime Video ile ödüllü dizileri altyazılı izleme, özel fırsatlara erişme ve Prime Gaming ile bedava oyun ayrıcalıklarından yararlanabileceğinizi unutmayın.

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Matkap Ucu Temizleme Fırça Seti

Matkap Ucu Temizleme Fırça Seti

Matkap ucuna takılan fırça seti ile temizlik kolaylaşıyor. 3 tane ucu olan bu setle her yeri temizlemek mümkün. Zor lekeleri bile kolayca çıkarabilmek için bu seti kullanabilirsiniz.

Banyolardan mutfağa her zeminde kullanabileceğiniz fırça setini hemen sepete atmak için tıklayın.

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