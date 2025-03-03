AVM’de Sıcaklayan Genç Kız, Çözümü Tuvalette Saçlarını Yıkamakta Buldu!

Sıcak havalarda terlemek kaçınılmazken, saçlarını pis hissedenler için çözüm genellikle kuru şampuan, topuz yapmak veya bir şapka takmak oluyor. Ancak @yusyland kullanıcı isimli genç kız, bu soruna daha radikal bir çözüm getirdi. AVM’de dolaşırken saçlarının yağlandığını fark eden genç kız, kendini rahatsız hissedince beklenmedik bir şey yaptı ve saçlarını AVM tuvaletinde yıkamaya karar verdi.