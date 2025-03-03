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AVM’de Sıcaklayan Genç Kız, Çözümü Tuvalette Saçlarını Yıkamakta Buldu!

AVM’de Sıcaklayan Genç Kız, Çözümü Tuvalette Saçlarını Yıkamakta Buldu!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
03.03.2025 - 17:33

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Sıcak havalarda terlemek kaçınılmazken, saçlarını pis hissedenler için çözüm genellikle kuru şampuan, topuz yapmak veya bir şapka takmak oluyor. Ancak @yusyland kullanıcı isimli genç kız, bu soruna daha radikal bir çözüm getirdi. AVM’de dolaşırken saçlarının yağlandığını fark eden genç kız, kendini rahatsız hissedince beklenmedik bir şey yaptı ve saçlarını AVM tuvaletinde yıkamaya karar verdi.

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Yanında şampuanı olmayan genç kız, indirim reyonundan bir şampuan alarak tuvalete geçti ve lavaboda saçlarını yıkadı.

Yanında şampuanı olmayan genç kız, indirim reyonundan bir şampuan alarak tuvalete geçti ve lavaboda saçlarını yıkadı.

Bu sıra dışı temizlik çözümü sosyal medyada tartışma yaratırken, akıllara şu soru geldi: Siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız?

Bu sıra dışı temizlik çözümü sosyal medyada tartışma yaratırken, akıllara şu soru geldi: Siz böyle bir durumda olsaydınız ne yapardınız?

O anlar👇📹

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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