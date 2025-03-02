Beşiktaş'ta Unutulmaz Anlar! Fatma Turgut, 'Değmesin Ellerimiz' Söyleyen Sokak Müzisyenlerine Eşlik Etti!

Model grubunun efsane şarkısı 'Değmesin Ellerimiz' her zaman duygusal anların sesi olmuştur. Grubun solisti Fatma Turgut, Model grubu dağılmış olsa da her konserinde bu şarkıyı seslendirmeyi ihmal etmiyor. Hatta konserlerde seyircilerinden biri eski sevgilisiyle arasını düzeltmek için şarkıyı isteyip, Turgut'un şarkı eşliğinde onları barıştırmasını sağlıyor!
Gündeme düşen videoda ise 'Değmesin Ellerimiz' şarkısı, Beşiktaş’ta sokak müzisyenleri tarafından seslendirildi. Bu anı duyan Fatma Turgut kayıtsız kalmadı ve müzisyenlere eşlik etmek için sahneye çıktı.
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Sokak müzisyenleri, ünlü ismi gördüklerinde şaşkınlıklarını gizleyemezken, Fatma Turgut'un eşliğinde şarkıyı söylemek onlara unutulmaz bir anı yaşattı.
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Bu neşeli anlar, sosyal medyada hızla yayılarak gündem oldu. Fatma Turgut’un enerjisi ve pozitifliği, sadece müzisyenlere değil, izleyen herkese de keyifli anlar sundu.
İşte o anlar👇📹
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