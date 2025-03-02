Beşiktaş'ta Unutulmaz Anlar! Fatma Turgut, 'Değmesin Ellerimiz' Söyleyen Sokak Müzisyenlerine Eşlik Etti!

Model grubunun efsane şarkısı 'Değmesin Ellerimiz' her zaman duygusal anların sesi olmuştur. Grubun solisti Fatma Turgut, Model grubu dağılmış olsa da her konserinde bu şarkıyı seslendirmeyi ihmal etmiyor. Hatta konserlerde seyircilerinden biri eski sevgilisiyle arasını düzeltmek için şarkıyı isteyip, Turgut'un şarkı eşliğinde onları barıştırmasını sağlıyor!

Gündeme düşen videoda ise 'Değmesin Ellerimiz' şarkısı, Beşiktaş’ta sokak müzisyenleri tarafından seslendirildi. Bu anı duyan Fatma Turgut kayıtsız kalmadı ve müzisyenlere eşlik etmek için sahneye çıktı.