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Kehanetleri ile Bilinen Yusuf Güney Bu Defa Yatırım Tavsiyesi Verdi: "Altın ve Gümüş Karaborsaya Düşecek"

Kehanetleri ile Bilinen Yusuf Güney Bu Defa Yatırım Tavsiyesi Verdi: "Altın ve Gümüş Karaborsaya Düşecek"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.03.2025 - 17:03

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Müzik kariyerinin yanı sıra son yıllarda yaptığı mistik ve spiritüel açıklamalarla da adından söz ettiren Güney, özellikle uzaylılarla temas kurduğu iddiası ve kehanetleriyle sık sık sosyal medyanın gündemine oturdu. Daha önce, dünyada büyük bir değişim yaşanacağını ve insanların bilinç seviyelerinin farklı boyutlara ulaşacağını söyleyen Güney,Güney, şimdi de yatırım tavsiyesi vererek altın ve gümüş konusunda önemli bir uyarıda bulundu.

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"Altın ve gümüşe yatırım yapın. 1-2 sene içerisinde alamayacaksınız, karaborsaya düşecek" diyen şarkıcı, ekonomik olarak zor bir dönemin yaklaştığını öne sürdü.

"Altın ve gümüşe yatırım yapın. 1-2 sene içerisinde alamayacaksınız, karaborsaya düşecek" diyen şarkıcı, ekonomik olarak zor bir dönemin yaklaştığını öne sürdü.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını savunan Güney, "Herkesin tedbir alması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını savunan Güney, "Herkesin tedbir alması gerekiyor" diyerek uyarılarda bulundu.

Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Güney, yatırım önerisiyle de sosyal medyada konuşulmayı başardı.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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