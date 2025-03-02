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Evlilik Sinyali mi? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Ailesiyle Tanıştırdı

Evlilik Sinyali mi? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Ailesiyle Tanıştırdı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 16:27

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Doğa karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen güzel oyuncu, bu kez özel hayatında attığı adımla çok konuşuldu. Güzel oyuncunun bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını biliyoruz. Peki ne yaptı sizce? Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı! Tabii evlilik dedikoduları da beraberinde geldi haliyle. Ancak Türkoğlu, iddialara net bir yanıt verdi.

Gelin bakalım neler demiş...

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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu kariyerinde doğru adımlar atarak şimdilerin en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu kariyerinde doğru adımlar atarak şimdilerin en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.

Aslında biz onu ilk olarak Emanet dizisiyle tanıdık. Dizide Seher karakterini canlandıran Türkoğlu'nun başrolü paylaştığı Halil İbrahim Ceyhan'la uyumları da çok beğenilmişti.

Hatta ikilinin sevgili olduklarına dair iddialar da uzun bir süre konuşulmuştu. Ancak oyuncularımız bu konuda hiç açıklama yapmamıştı.

Hatta ikilinin sevgili olduklarına dair iddialar da uzun bir süre konuşulmuştu. Ancak oyuncularımız bu konuda hiç açıklama yapmamıştı.

Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden de olaylı bir şekilde ayrılmıştı. O dönem iddiaya göre; diziden ayrılma kararı alan oyuncu sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını talep etti. Yapımcı şirket de hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmedi. Türkoğlu da dizinin sezon finali çekimlerine katılmayı reddetti. Zor durumda kalan şirket ise sezon finalini dublörle tamamlamak zorunda kaldı.

Ardından Kızılcık Şerbeti ile ekranlara geri döndü ve Doğa karakteriyle adeta yıldızı parladı.

Ardından Kızılcık Şerbeti ile ekranlara geri döndü ve Doğa karakteriyle adeta yıldızı parladı.

Özel hayatında da hareketlilik vardı güzel oyuncumuzun. 2023 yılında yakışıklı oyuncu Alp Navruz'la bir birliktelik yaşadı. Ancak ikilin ilişkisi çok sürdürmedi. Birbirlerini Instagram hesaplarından dahi silen sildiler. Ayrılık nedeni olarak ise fikir uyuşmazlığı iddiaları ortaya atıldı.

Şimdilerde üç sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak bir süredir Ata Ayyıldız'la beraber.

Şimdilerde üç sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak bir süredir Ata Ayyıldız'la beraber.

Sosyal medya hesabından sık sık sevgilini paylaşan Sıla Türkoğlu'nun aşık olduğu her halinden belli. Hatta bunun kanıtı olarak da büyük bir adım attı.

Biricik sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı.

Biricik sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı.

E tabi bu durum da 'Evlenecekler mi?' sorusunu da beraberinde getirdi. Ancak Türkoğlu, bu konuda; 'Biriyle beraberim ve ailemin artık bu ilişkiyi bilmesini istedim. Hayatımdaki kişiyle ailemi tanıştırmak istedim. Bu evlilik anlamı taşımasın' diye dedikoduların önünü hemen kesti.

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Bilenler bilir; Sıla Türkoğlu'nun bir de tatlı mı tatlı bir köpeği var.

Bilenler bilir; Sıla Türkoğlu'nun bir de tatlı mı tatlı bir köpeği var.

Köpeği Chris ile tanışma öyküsünü de anlatan Türkoğlu, “Mental olarak çok zorlandığım bir dönemde şans eseri yolumuz Chris ile kesişti. Bir ailenin köpeğiyken barınağa bırakılmış, oradan bana ulaştı. Benim de ona ihtiyacım olduğu bir dönemde tanıştık” dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın Fatih'e geri dönmesi ve son bölümlerde lükse düşkünlüğü hakkında da esprili bir açıklama yaparak, “Doğa’ya çok sık nasihat ediyorum ama beni dinlemiyor” dedi.

Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın Fatih'e geri dönmesi ve son bölümlerde lükse düşkünlüğü hakkında da esprili bir açıklama yaparak, “Doğa’ya çok sık nasihat ediyorum ama beni dinlemiyor” dedi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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