Evlilik Sinyali mi? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Ailesiyle Tanıştırdı
Evlilik Sinyali mi? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Ailesiyle Tanıştırdı
Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Doğa karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen güzel oyuncu, bu kez özel hayatında attığı adımla çok konuşuldu. Güzel oyuncunun bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını biliyoruz. Peki ne yaptı sizce? Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı! Tabii evlilik dedikoduları da beraberinde geldi haliyle. Ancak Türkoğlu, iddialara net bir yanıt verdi.
Gelin bakalım neler demiş...
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Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu kariyerinde doğru adımlar atarak şimdilerin en çok konuşulan oyuncularından biri olmayı başardı.
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Hatta ikilinin sevgili olduklarına dair iddialar da uzun bir süre konuşulmuştu. Ancak oyuncularımız bu konuda hiç açıklama yapmamıştı.
Ardından Kızılcık Şerbeti ile ekranlara geri döndü ve Doğa karakteriyle adeta yıldızı parladı.
Şimdilerde üç sezondur yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisiyle adından söz ettiren oyuncu, son olarak bir süredir Ata Ayyıldız'la beraber.
Biricik sevgilisi Ata Ayyıldız'ı ailesiyle tanıştırdı.
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Bilenler bilir; Sıla Türkoğlu'nun bir de tatlı mı tatlı bir köpeği var.
Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa'nın Fatih'e geri dönmesi ve son bölümlerde lükse düşkünlüğü hakkında da esprili bir açıklama yaparak, “Doğa’ya çok sık nasihat ediyorum ama beni dinlemiyor” dedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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