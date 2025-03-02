Evlilik Sinyali mi? Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu Sevgilisi Ata Ayyıldız'ı Ailesiyle Tanıştırdı

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti ile yıldızı parlayan Sıla Türkoğlu, hem kariyeriyle hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Doğa karakteriyle ekranlarda fırtına gibi esen güzel oyuncu, bu kez özel hayatında attığı adımla çok konuşuldu. Güzel oyuncunun bir süredir Ata Ayyıldız ile aşk yaşadığını biliyoruz. Peki ne yaptı sizce? Sevgilisini ailesiyle tanıştırdı! Tabii evlilik dedikoduları da beraberinde geldi haliyle. Ancak Türkoğlu, iddialara net bir yanıt verdi.

Gelin bakalım neler demiş...