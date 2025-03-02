Cengiz Bozkurt Oyunculuğa Başlama Hikayesini Anlattı: "Yasakçı Zihniyet Beni Oyuncu Yaptı"

Leyla ile Mecnun dizisindeki huysuz ama tatlı Erdal Bakkal olarak tanıdık çoğumuz onu. Ama tek yeteneği oyunculuk değil, aynı zamanda bir kalem ustası da.

Cengiz Bozkurt, “Ben Gülüyor Muyum?” adlı kitabıyla hayatındaki dönüm noktalarını ve anılarını okurla buluşturuyor. Oyunculuğa nasıl başladığını, tiyatro sahnesine çıkmasına vesile olan yasakçı zihniyetle nasıl karşı karşıya geldiğini, Londra’daki tiyatro deneyimini ve devrimci hareketle kurduğu derin bağları anlatıyor.

Kitabın yayımlanmasının ardından BirGün’den Sarya Toprak’la sohbet eden Bozkurt, geçmişine dair önemli kesitler paylaştı.