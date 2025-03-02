Cengiz Bozkurt Oyunculuğa Başlama Hikayesini Anlattı: "Yasakçı Zihniyet Beni Oyuncu Yaptı"
Cengiz Bozkurt Oyunculuğa Başlama Hikayesini Anlattı: "Yasakçı Zihniyet Beni Oyuncu Yaptı"
Leyla ile Mecnun dizisindeki huysuz ama tatlı Erdal Bakkal olarak tanıdık çoğumuz onu. Ama tek yeteneği oyunculuk değil, aynı zamanda bir kalem ustası da.
Cengiz Bozkurt, “Ben Gülüyor Muyum?” adlı kitabıyla hayatındaki dönüm noktalarını ve anılarını okurla buluşturuyor. Oyunculuğa nasıl başladığını, tiyatro sahnesine çıkmasına vesile olan yasakçı zihniyetle nasıl karşı karşıya geldiğini, Londra’daki tiyatro deneyimini ve devrimci hareketle kurduğu derin bağları anlatıyor.
Kitabın yayımlanmasının ardından BirGün’den Sarya Toprak’la sohbet eden Bozkurt, geçmişine dair önemli kesitler paylaştı.
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Ekranların en sevilen oyuncularından biri olarak hafızalarımızda yer edilen Cüneyt Bozkurt'u bir çoğumuz Leyla ile Mecnun'daki Erdal Bakkal rolüyle tanıyor.
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Ancak yasakçı zihniyetin farkında olmadan kendisini tiyatroya ittiğini söyleyen Bozkurt, üniversite yıllarında yaşadığı olayları şu sözlerle anlattı:
Ancak Bozkurt’un tiyatro serüveni pek de kolay başlamadı.
ODTÜ’de başlayan tiyatro tutkusu, Bozkurt’u Londra’ya kadar götürdü.
Bozkurt’un Londra’da tiyatroya olan ilgisi giderek arttı ve 2000 yılında Arcola Theatre’ın kurucularından biri oldu.
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Kitabında sansür, yasaklar ve sanatın gücüne dair önemli değerlendirmelerde bulunan Bozkurt, sanatın insanları bir araya getiren ve dönüştüren en güçlü araçlardan biri olduğunu vurguluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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