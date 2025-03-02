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Şimdi Hepsi Ünlü: Bu Fotoğraflardaki Çocukları Tanıyabilecek misiniz?

Şimdi Hepsi Ünlü: Bu Fotoğraflardaki Çocukları Tanıyabilecek misiniz?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
02.03.2025 - 12:57

Ünlülerin geçmişine yolculuk yapmaya ne dersiniz? Şöhret basamaklarını tırmanmadan önce nasıl göründüklerini hiç merak ettiniz mi? Çocukluk, gençlik yıllarından kalma fotoğraflar bazı ünlülerin bugünkü halleriyle birebir benzerlik taşırken, bazılarını tanımak neredeyse imkansız hale geliyor. 

Yüz hatları oturmadan, tarzları oluşmadan önce çekilmiş bu kareler adeta bir bilmece gibi

Şimdi gelin ünlülerin çocukluk fotoğraflarına birlikte göz atalım ve onları tanıyıp tanıyamayacağınızı test edelim 🔎

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Ünlülerimizin çocukluk fotoğrafları her zaman büyük ilgi görüyor.

Ünlülerimizin çocukluk fotoğrafları her zaman büyük ilgi görüyor.

Kimi zaman kendileri nostaljik bir paylaşımla hayranlarını geçmişe götürüyor, kimi zaman da tozlu albümlerin arasından çıkan kareler sosyal medyada hızla yayılıyor. Bazı ünlülerin çocukluk hallerini görmek oldukça şaşırtıcı oluyor, çünkü zaman içinde öyle büyük değişimler geçiriyorlar ki tanımak neredeyse imkansız!

Ama bazıları var ki çocukluk fotoğraflarına bakınca “Evet, bu kesinlikle o!” demek işten bile değil. Örneğin Meryem Uzerli…

Ama bazıları var ki çocukluk fotoğraflarına bakınca “Evet, bu kesinlikle o!” demek işten bile değil. Örneğin Meryem Uzerli…

Çocukluk fotoğraflarına bakıldığında yüz hatları, gözleri ve saçları neredeyse hiç değişmemiş. O zaman da aynı ifadeye, aynı enerjik bakışlara sahipmiş. Yıllar geçse de o doğal güzelliğini ve sevimliliğini korumuş. Gözlerinin ışıltısı ve gülümsemesi çocukluğundan itibaren aynıymış. Küçük yaşlarından itibaren oyunculuk yeteneği olduğu da belliymiş sanki… 

Bu fotoğraflara bakınca, “Zaten belliymiş ileride yıldız olacağı” dememek elde değil.

Ya da Beren Saat...

Ya da Beren Saat...

Çocukluk fotoğraflarına baktığınızda, “Hiç değişmemiş!” dersiniz değil mi? O bakışları, kaşları ve yüz hatları o yıllardan itibaren kendini belli ediyor. Küçük yaşlarından itibaren dikkat çeken o derin ve anlamlı bakışları yıllar sonra onu ekranların en sevilen yıldızlarından biri yapmış. Özellikle yüz hatlarının belirginliği çocukluk yıllarında da bugünkü gibi. O dönemde bile asil ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Beren Saat, yıllar geçmesine rağmen doğallığını koruyan isimlerden biri. Adeta hiç yaşlanmayan ve yıllar içinde güzelliğini daha da pekiştiren nadir isimlerden biri…

Kıvanç Tatlıtuğ’a bakalım…

Kıvanç Tatlıtuğ’a bakalım…

Gençlik yıllarında bazı karelerine bakınca belki o dönemde herkesin beğenisine hitap etmeyebilir, ama dikkatli bakan biri o yüz hatlarının zamanla nasıl oturacağını ve yıllar sonra ne kadar karizmatik birine dönüşeceğini tahmin edebilir. Zaten modellik yaptığı yıllardan itibaren dikkat çeken biriydi, ama zamanla olgunlaştıkça yakışıklılığıyla konuşulacak birine dönüşeceği çok açıkmış. Bugün geldiği noktaya bakınca gençlik yıllarında çekilen fotoğraflarında bile gelecekte bir yıldız olacağı sinyallerini verdiğini söylemek mümkün.

Peki siz Özge Özpiriççi’nin çocukluğunu gördünüz mü?

Peki siz Özge Özpiriççi’nin çocukluğunu gördünüz mü?

O zamanlar kısacık saçları, kıvır kıvır şekli ve seyrek kaşları şimdiki oyuncumuzu anımsatıyor.

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Ya Gökhan Özen…

Ya Gökhan Özen…

O dolgun yanaklar, belirgin kirpikler, kendine has gülüşü ve hafif gamzesiyle çocukluk fotoğraflarında da oldukça sevimli görünüyor. Özellikle o gamzeli gülüşü ve bakışları bugünkü halini fazlasıyla anımsatıyor. Ne kadar şeker bir çocuk değil mi? 🫠

Bu da 2014 Miss Turkey birincimiz Amine Gülşe.

Bu da 2014 Miss Turkey birincimiz Amine Gülşe.

Gülşe'yi yarışmadan sonra dizilerde de görmüştük. Güzeller güzeli oyuncumuzun bu çocukluk fotoğrafına baktığımızda adeta şimdiki halini görüyoruz. Hiç değişmemiş gibi değil mi?

Serenay Sarıkaya'nın çocukluğundan bahsetmeden geçmeyeceğiz tabii ki.

Serenay Sarıkaya'nın çocukluğundan bahsetmeden geçmeyeceğiz tabii ki.

O eda, o bakış, o giyim kuşam... O zamanlardan da belliymiş süsüne püsüne verdiği önem. Tartışmasız en tatlı çocukluk fotoğrafına sahip ünlülerimizden ilk sıralarda yer alıyor.

Bir de Kenan Doğulu'ya bakalım.

Bir de Kenan Doğulu'ya bakalım.

Doğulu, çocukluğunda da çalışkanmış belli ki. Şimdilerde sahnelerin tozunu attıran şarkıcımız Beren Saat ile olan evliliğinin verdiği mutlulukla yüzü hep gülüyor ve hem enerjik, çalışkan... Belli ki o zamanlardan belliymiş...

Bugün de elimizde yine böyle bir fotoğraf var.

Bugün de elimizde yine böyle bir fotoğraf var.

Henüz 10 yaşında, kırmızı tişörtüyle kameralara el sallayan, gamzeli ve sarı saçlı bir çocuk! Üstelik eli alçıda ama yine de gülümsemekten ve kameraya poz vermekten vazgeçmiyor. Daha o yaşlarda bile kameralara olan yakınlığı dikkat çekiyor.

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İşte bu küçük çocuk yıllar içinde büyük bir pop yıldızına dönüştü.

İşte bu küçük çocuk yıllar içinde büyük bir pop yıldızına dönüştü.

Müzik kariyerinde sayısız hit şarkıya imza attı, sahnelerin tozunu attırdı. Onun şarkıları dillerden düşmüyor, herkes ezbere biliyor. “Kırk Yılda Bir Gibisin”, “Sen İstanbulsun” ve “La Fontaine” gibi hitleriyle müzik listelerinde zirveye oynadı. Hem müziği hem de sempatik tavırlarıyla her zaman sevilen biri oldu.

Sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.

Özellikle ünlü oyuncu Merve Boluğur ile olan evliliği ve boşanması uzun süre konuşulmuştu. 2 yıllık evliliğin ardından sosyal medyada abanan Boluğur, çektiği videolarla adından sıkça söz ettirmiş ve hatta kimileri bu halinin eski eşinin suçu olduğunu bile ileri sürmüştü.

Şimdi dönüp baktığımızda bu çocuğun şimdiki ünlü haline bakınca çok da büyük bir değişim geçirmediğini söyleyebiliriz.

Şimdi dönüp baktığımızda bu çocuğun şimdiki ünlü haline bakınca çok da büyük bir değişim geçirmediğini söyleyebiliriz.

O zamanlar da enerjik ve sempatikti, şimdi de öyle!

Ve işte o isim… Murat Dalkılıç!

Ve işte o isim… Murat Dalkılıç!

Ünlü popçu, birkaç gün önce sosyal medya hesabından bu nostaljik fotoğrafını paylaşarak hayranlarını geçmişe götürdü.

Paylaşımına da “Aslanım benim! 10 yaş” notunu ekledi.

Paylaşımına da “Aslanım benim! 10 yaş” notunu ekledi.

Hayranları ise fotoğrafın altına hem nostaljik hem de esprili yorumlar yaparak büyük ilgi gösterdi. Peki sizce benziyor mu, değişim var mı? Yorumlara bekliyoruz..

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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