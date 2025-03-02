Şimdi Hepsi Ünlü: Bu Fotoğraflardaki Çocukları Tanıyabilecek misiniz?

Çocukluk fotoğraflarına baktığınızda, “Hiç değişmemiş!” dersiniz değil mi? O bakışları, kaşları ve yüz hatları o yıllardan itibaren kendini belli ediyor. Küçük yaşlarından itibaren dikkat çeken o derin ve anlamlı bakışları yıllar sonra onu ekranların en sevilen yıldızlarından biri yapmış. Özellikle yüz hatlarının belirginliği çocukluk yıllarında da bugünkü gibi. O dönemde bile asil ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Beren Saat, yıllar geçmesine rağmen doğallığını koruyan isimlerden biri. Adeta hiç yaşlanmayan ve yıllar içinde güzelliğini daha da pekiştiren nadir isimlerden biri…