Şimdi Hepsi Ünlü: Bu Fotoğraflardaki Çocukları Tanıyabilecek misiniz?
Şimdi Hepsi Ünlü: Bu Fotoğraflardaki Çocukları Tanıyabilecek misiniz?
Ünlülerin geçmişine yolculuk yapmaya ne dersiniz? Şöhret basamaklarını tırmanmadan önce nasıl göründüklerini hiç merak ettiniz mi? Çocukluk, gençlik yıllarından kalma fotoğraflar bazı ünlülerin bugünkü halleriyle birebir benzerlik taşırken, bazılarını tanımak neredeyse imkansız hale geliyor.
Yüz hatları oturmadan, tarzları oluşmadan önce çekilmiş bu kareler adeta bir bilmece gibi!
Şimdi gelin ünlülerin çocukluk fotoğraflarına birlikte göz atalım ve onları tanıyıp tanıyamayacağınızı test edelim 🔎
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Ünlülerimizin çocukluk fotoğrafları her zaman büyük ilgi görüyor.
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Ama bazıları var ki çocukluk fotoğraflarına bakınca “Evet, bu kesinlikle o!” demek işten bile değil. Örneğin Meryem Uzerli…
Ya da Beren Saat...
Kıvanç Tatlıtuğ’a bakalım…
Peki siz Özge Özpiriççi’nin çocukluğunu gördünüz mü?
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Ya Gökhan Özen…
Bu da 2014 Miss Turkey birincimiz Amine Gülşe.
Serenay Sarıkaya'nın çocukluğundan bahsetmeden geçmeyeceğiz tabii ki.
Bir de Kenan Doğulu'ya bakalım.
Bugün de elimizde yine böyle bir fotoğraf var.
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İşte bu küçük çocuk yıllar içinde büyük bir pop yıldızına dönüştü.
Sadece müzik kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geldi.
Şimdi dönüp baktığımızda bu çocuğun şimdiki ünlü haline bakınca çok da büyük bir değişim geçirmediğini söyleyebiliriz.
Ve işte o isim… Murat Dalkılıç!
Paylaşımına da “Aslanım benim! 10 yaş” notunu ekledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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