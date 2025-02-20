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Al Pacino ile Tango Yapmıştı! Gabrielle Anwar'ın Son Halini Görünce "Yıllara Meydan Okumuş!" Diyeceksiniz

Al Pacino ile Tango Yapmıştı! Gabrielle Anwar'ın Son Halini Görünce "Yıllara Meydan Okumuş!" Diyeceksiniz

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 17:23

Bir zamanlar zarafeti ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen Gabrielle Anwar, sinema tarihine damga vuran “Kadın Kokusu” (Scent of a Woman) filmindeki unutulmaz tango sahnesiyle hafızalara kazınmıştı. Yıllar içinde değişen ünlü oyuncu, şimdilerde 55 yaşında ve geniş ailesiyle mutlu bir hayat sürdürüyor. Çocukları ve torunlarıyla sosyal medyada sıkça paylaşım yapan Anwar’ı görenler, eski halini hatırlamakta zorlanıyor. 

Gelin, sinema dünyasının efsane isimlerinden biri haline gelen Anwar’ın yıllar içindeki değişimine birlikte göz atalım.

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Sinemaya ve televizyona damga vuran birçok isim oldu ama bazıları vardır ki tek bir sahneyle bile hafızalara kazınır.

Sinemaya ve televizyona damga vuran birçok isim oldu ama bazıları vardır ki tek bir sahneyle bile hafızalara kazınır.

İşte Gabrielle Anwar da o isimlerden biri. Sinema dünyasının en etkileyici sahnelerinden birine imza atan oyuncu, 1992 yapımı “Kadın Kokusu” (Scent of a Woman) filmindeki tango sahnesiyle hafızalara kazındı.

Al Pacino’nun canlandırdığı kör emekli Albay Frank Slade ile yaptığı tango, sinema tarihinin en zarif ve etkileyici anlarından biri oldu.

Al Pacino’nun canlandırdığı kör emekli Albay Frank Slade ile yaptığı tango, sinema tarihinin en zarif ve etkileyici anlarından biri oldu.

Ancak Anwar’ın kariyeri sadece bu filmle sınırlı kalmadı. İngiltere doğumlu yetenekli oyuncu, “For Love or Money”, “Wild Hearts Can't Be Broken”, “The Librarian: Return to King Solomon's Mines” ve “If Looks Could Kill” gibi birçok başarılı projede yer aldı.

90’ların ve 2000’lerin başında kariyerinin zirvesinde olan Anwar, her zaman doğallığı ve zarafetiyle dikkat çekti.

90’ların ve 2000’lerin başında kariyerinin zirvesinde olan Anwar, her zaman doğallığı ve zarafetiyle dikkat çekti.

Şimdilerde ise onu çok daha farklı bir hayat bekliyor. 55 yaşındaki oyuncu artık geniş bir ailenin merkezinde yer alıyor. İki kızı ve bir oğlu olan Anwar, artık sadece bir anne değil, aynı zamanda torun sahibi bir büyükanne.

Bir zamanlar ekranlarda fırtına gibi esen ve güzelliğiyle büyüleyen oyuncu, şimdi çocukları ve torunlarıyla huzurlu bir yaşam sürüyor.

Bir zamanlar ekranlarda fırtına gibi esen ve güzelliğiyle büyüleyen oyuncu, şimdi çocukları ve torunlarıyla huzurlu bir yaşam sürüyor.

Sosyal medyada sık sık ailesiyle paylaşımlar yapan Anwar’ın son hali kimilerini şaşırtsa da güzelliğine diyecek lafımız yok.

Bir dönemin en ikonik kadınlarından biri olan Gabrielle Anwar’ın yıllar içindeki değişimi asında “Zamana karşı zarafetle nasıl yaşanır?” sorusuna da en güzel yanıtı veriyor diyebiliriz.

Bir dönemin en ikonik kadınlarından biri olan Gabrielle Anwar’ın yıllar içindeki değişimi asında “Zamana karşı zarafetle nasıl yaşanır?” sorusuna da en güzel yanıtı veriyor diyebiliriz.
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Bakalım siz de öyle düşünecek misiniz? O zaman gelsin son hali:

Bakalım siz de öyle düşünecek misiniz? O zaman gelsin son hali:

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Sizce de duru güzelliği ile yıllara meydan okumamış mı?

Sizce de duru güzelliği ile yıllara meydan okumamış mı?

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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