Bonkörlük Deyince de Drake: Hamile Hayranının Pankartını Görünce 30 Bin Dolar Hediye Etti
Bonkörlük Deyince de Drake: Hamile Hayranının Pankartını Görünce 30 Bin Dolar Hediye Etti
Ünlü rapçi Drake, Avustralya’daki konserinde hamile bir hayranının açtığı pankartı okuduktan sonra yaptığı jestle gündem oldu. Sanatçının, hamile olduğunu belirten seyircisine VIP koltuk verip 30 bin dolar hediye etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konserlerinde hayranlarına cömert davranmasıyla tanınan rapçi, son zamanlarda dinleyicilerine yaptığı büyük jestlerle dikkat çekiyor. Daha önce de hayranlarına para dağıtan Drake, bu hareketiyle yine takdir topladı.
İşte konser gecesinde yaşananlar ve ünlü rapçinin yaptığı diğer cömert jestler…
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Rap dünyasının en büyük isimlerinden biri olan Drake’i çoğumuz zaten tanıyoruz. Listelerin zirvesinden inmeyen hit şarkıları, milyonlarca dinlenme sayıları ve dünya çapındaki büyük hayran kitlesiyle adından sıkça söz ettiren bir sanatçı.
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Özellikle konserlerinde hayranlarıyla birebir kurduğu samimi diyaloglar ve yaptığı jestlerle dikkat çeken Drake, bu kez de Avustralya’daki konserinde bir hamile hayranına yaptığı cömertlikle radarımıza girdi.
38 yaşındaki rapçi, Sidney’deki konserinde seyircilerin açtığı pankartlara göz atarken “20 haftalık hamileyim” yazılı bir mesaj gördü. Bunun üzerine seyircinin kim olduğunu öğrenmek isteyen Drake, genç kadına seslenerek “20 haftalık hamile misin?” diye sordu.
Hayranı “Evet” yanıtını verince, rapçi hiç düşünmeden “Çık oradan!” diyerek ekibine talimat verdi. Hamile kadını kalabalığın arasından VIP bölüme aldıran Drake, bununla da yetinmeyip ona 30 bin dolar hediye etti.
Bu beklenmedik sürpriz, konser alanında büyük alkış toplarken, sosyal medyada da yankı uyandırdı.
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Ama bu jesti ilk değil. Hatırlarsanız başka bir konserinde de bir kişiye, fast food restoranındaki işinden ayrılabilmesi için yine 30 bin dolar vermişti.
Bitti mi, bitmedi! Ayrıca ona benzeyenler yarışmasını kazanan kadın bir hayranına da tam 10 bin dolar ödül vermişti.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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