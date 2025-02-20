Bonkörlük Deyince de Drake: Hamile Hayranının Pankartını Görünce 30 Bin Dolar Hediye Etti

Ünlü rapçi Drake, Avustralya’daki konserinde hamile bir hayranının açtığı pankartı okuduktan sonra yaptığı jestle gündem oldu. Sanatçının, hamile olduğunu belirten seyircisine VIP koltuk verip 30 bin dolar hediye etmesi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Konserlerinde hayranlarına cömert davranmasıyla tanınan rapçi, son zamanlarda dinleyicilerine yaptığı büyük jestlerle dikkat çekiyor. Daha önce de hayranlarına para dağıtan Drake, bu hareketiyle yine takdir topladı.

İşte konser gecesinde yaşananlar ve ünlü rapçinin yaptığı diğer cömert jestler…