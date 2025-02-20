Murat Özçivit, Acun Koç, Serdar Tatlıses: Ünlülerin Birbiriyle Harmanlanmış Hali Sizi Bi' Miktar Şaşırtabilir

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında. Resim yapıyor, senaryo yazıyor, hatta bazen bizim yerimize bile düşünüyor. Son dönemde sosyal medyada yapay zeka içerikleriyle dikkat çeken @yapayzekacann, bu kez ünlü Türk erkeklerini birbiriyle harmanladı. “Ya şu ünlüyle bu ünlü birleşse nasıl olurdu?” diye merak edenler için ilginç ve eğlenceli sonuçlar ortaya çıktı.

Şimdiden uyaralım, bazıları kahkaha attırabilir!