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Murat Özçivit, Acun Koç, Serdar Tatlıses: Ünlülerin Birbiriyle Harmanlanmış Hali Sizi Bi' Miktar Şaşırtabilir

Murat Özçivit, Acun Koç, Serdar Tatlıses: Ünlülerin Birbiriyle Harmanlanmış Hali Sizi Bi' Miktar Şaşırtabilir

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
20.02.2025 - 15:02

Yapay zeka artık hayatımızın her alanında. Resim yapıyor, senaryo yazıyor, hatta bazen bizim yerimize bile düşünüyor. Son dönemde sosyal medyada yapay zeka içerikleriyle dikkat çeken @yapayzekacann, bu kez ünlü Türk erkeklerini birbiriyle harmanladı. “Ya şu ünlüyle bu ünlü birleşse nasıl olurdu?” diye merak edenler için ilginç ve eğlenceli sonuçlar ortaya çıktı. 

Şimdiden uyaralım, bazıları kahkaha attırabilir!

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Bazen bir ünlüye bakıp “Bu, bir başka ünlüyle kardeş gibi değil mi?” diye düşündüğünüz olmuştur.

Bazen bir ünlüye bakıp “Bu, bir başka ünlüyle kardeş gibi değil mi?” diye düşündüğünüz olmuştur.

Yıllardır ekranlarda gördüğümüz isimler arasında benzerlikler hep dikkat çekmiştir. Ancak bazı ünlüler var ki hiçbir ortak noktaları yok gibi görünse de, yapay zeka onları bile birleştirebiliyor.

Yıllardır ekranlarda gördüğümüz isimler arasında benzerlikler hep dikkat çekmiştir. Ancak bazı ünlüler var ki hiçbir ortak noktaları yok gibi görünse de, yapay zeka onları bile birleştirebiliyor.

Son yıllarda popülerleşen yapay zeka teknolojisiyle artık her şey mümkün. Sanatı yeniden yaratıyor, eski fotoğrafları canlandırıyor, tarihi karakterleri günümüze uyarlıyor ve şimdi de ünlüleri harmanlayarak yepyeni yüzler oluşturuyor.

Son yıllarda popülerleşen yapay zeka teknolojisiyle artık her şey mümkün. Sanatı yeniden yaratıyor, eski fotoğrafları canlandırıyor, tarihi karakterleri günümüze uyarlıyor ve şimdi de ünlüleri harmanlayarak yepyeni yüzler oluşturuyor.

İşte sosyal medyada yaptığı içeriklerle dikkat çeken bir kullanıcı da yapay zekadan faydalanmış ve ünlüleri birleştirerek ortaya hayal gücünü zorlayan görüntüler çıkarmış.

İşte sosyal medyada yaptığı içeriklerle dikkat çeken bir kullanıcı da yapay zekadan faydalanmış ve ünlüleri birleştirerek ortaya hayal gücünü zorlayan görüntüler çıkarmış.

Hazırsanız, ünlülerin yapay zeka ile harmanlanmış halleriyle sizi baş başa bırakıyoruz! Bakalım en çok hangi fotoğraf sizi şaşırtacak?

Hazırsanız, ünlülerin yapay zeka ile harmanlanmış halleriyle sizi baş başa bırakıyoruz! Bakalım en çok hangi fotoğraf sizi şaşırtacak?
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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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