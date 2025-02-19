Buna Hazır Olmadığınızdan Eminiz: Elçin Sangu'dan Meryem Uzerli'ye Ünlülerimiz Yaşlanınca Nasıl Gözükecek?
Buna Hazır Olmadığınızdan Eminiz: Elçin Sangu'dan Meryem Uzerli'ye Ünlülerimiz Yaşlanınca Nasıl Gözükecek?
Yapay zekanın etinden sütünden faydalandığımız şu günlerde birbirinden değişik projeler ve cin fikirlere şahitlik ediyoruz biliyorsunuz.
Furya patladığından beri Instagram'dan paylaştığı yapay zeka içerikleriyle dikkat çeken @yapayzekacann yine yapmış yapacağını! Bu sefer de ünlülerin yaşlanmış halini görmek istemiş...
Hadi gelin hazırsanız, bir 20 yıl sonrasına gidelim ve Elçin Sangu'dan Meryem Uzerli'ye epey yaşlanan ünlülere beraber bakalım!
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Bir gün hepimiz yaşlanacağız, bunun çözümü yok. İstediğimiz kadar botoks, dolgu, fransız askısı vesaire yaptıralım o gün gelecek ve kırışacağız kaçışı yok!
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Şimdilerde önden alınabilecek, yaşlanmayı bir nebze olsun geciktirebilecek birçok önlem var tabii. İnkar etmiyoruz ama kaçınılmaz sonu görmezden gelmeye de gerek yok!
Son yıllarda popülerleşen ve tüm hünerlerinden, etinden sütünden faydalandığımız yapay zeka da her şeyi oldurabiliyor biliyorsunuz!
Merve Dizdar
Demet Özdemir
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Beren Saat
Esra Bilgiç
Elçin Sangu
Meryem Uzerli
Ajda Pekkan (yaşlanırsa tabii!)
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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