Sevgililer Günü Teklifinden Sonra Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın "Nihayet" Takılan Kelepçeyi Yine Beğenmedi!

Daha önce de 'müstehcenlik' suçlaması sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın 4 Şubat'ta X üzerinden yaptığı 400 bin TL'lik teklif sonrasında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı.

Ev hapsi kararı verilen Taşkın, eve döner dönmez X'ten yaptığı paylaşımla neler yaşadığını anlatmış, sonrasında da kelepçenin 'bir türlü takılamamasından' dert yanmıştı.

Kelepçe nihayet bugün takıldı fakat Merve Taşkın yine memnun olmadı, kendisini bu hale getirenlere 'teşekkür' etti.