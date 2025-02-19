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Sevgililer Günü Teklifinden Sonra Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın "Nihayet" Takılan Kelepçeyi Yine Beğenmedi!

Sevgililer Günü Teklifinden Sonra Ev Hapsi Verilen Merve Taşkın "Nihayet" Takılan Kelepçeyi Yine Beğenmedi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2025 - 22:28

Daha önce de 'müstehcenlik' suçlaması sebebiyle bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın 4 Şubat'ta X üzerinden yaptığı 400 bin TL'lik teklif sonrasında da aynı suçlamayla gözaltına alınmıştı. 

Ev hapsi kararı verilen Taşkın, eve döner dönmez X'ten yaptığı paylaşımla neler yaşadığını anlatmış, sonrasında da kelepçenin 'bir türlü takılamamasından' dert yanmıştı. 

Kelepçe nihayet bugün takıldı fakat Merve Taşkın yine memnun olmadı, kendisini bu hale getirenlere 'teşekkür' etti.

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Geçtiğimiz aylarda "müstehcen" bulunan pozları sebebiyle Feyza Altun'un avukatlığını üstlendiği bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın davadan beraat etmişti.

Geçtiğimiz aylarda "müstehcen" bulunan pozları sebebiyle Feyza Altun'un avukatlığını üstlendiği bir mahkeme süreci geçiren OnlyFans fenomeni Merve Taşkın davadan beraat etmişti.

Bir süredir sessizliğini koruyan fenomen, 14 Şubat'ta yaptığı 400 bin TL'lik teklif sebebiyle tüm gözleri yeniden üstüne çekmeyi başarınca başı ikinci kez yanmıştı.

Bir süredir sessizliğini koruyan fenomen, 14 Şubat'ta yaptığı 400 bin TL'lik teklif sebebiyle tüm gözleri yeniden üstüne çekmeyi başarınca başı ikinci kez yanmıştı.

'Müstehcenlik' suçundan ikinci kez gözaltına alınan Taşkın, geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçirdikten sonra hakkında ev hapsinde adli kontrol kararı verilmişti.

'Müstehcenlik' suçundan ikinci kez gözaltına alınan Taşkın, geceyi Ahlak Büro Amirliğinde geçirdikten sonra hakkında ev hapsinde adli kontrol kararı verilmişti.

. Eve döner dönmez sosyal medyaya sarılan Taşkın, neler yaşadığını 10 maddede anlattığı yeni bir paylaşımda bulunmuş ve sitem etmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Bu paylaşımdan bir süre sonra da kelepçe krizi patlak verdi. Yine X üzerinden takipçilerine seslenen fenomen, kelepçenin bir türlü takılamamasından dert yanmıştı.

Bu paylaşımdan bir süre sonra da kelepçe krizi patlak verdi. Yine X üzerinden takipçilerine seslenen fenomen, kelepçenin bir türlü takılamamasından dert yanmıştı.

Kaçıranlar için o paylaşımın detaylarına da bu içeriğimizde yer vermiştik:

Taşkın'ın kelepçe krizi bitmek bilmedi. Birkaç saat önce "Kelepçem az önce takıldı vatana millete hayırlı uğurlu olsun artık rahat bir nefes alabilirsiniz" açıklamasında bulunan Taşkın;

Taşkın'ın kelepçe krizi bitmek bilmedi. Birkaç saat önce "Kelepçem az önce takıldı vatana millete hayırlı uğurlu olsun artık rahat bir nefes alabilirsiniz" açıklamasında bulunan Taşkın;

'Beni CİMER'e şikayet edenleri azimlerinden dolayı tebrik ederim, bana ev hapsi aldırmayı başardınız. Bu azmin ve emeğin çok az bir kısmını kendi hayatınız için harcamış olsaydınız eminim ki şu an bambaşka hayatlarınız olurdu. Bana harcadığınız vaktiniz, emeginiz, enerjiniz icin teşekkür ederim' dedi. 

Ayrıca kelepçeden yine memnun kalmadığını dile getirdi:

'Not: Başka renk kelepçe getirmemişler, yine siyah getirdiler'

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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