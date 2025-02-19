Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sanata Katkılarından Dolayı "Yılın Bürokratı" Seçildi

11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan ve göreve geldiği günden beri de tartışmaların odağında Olan Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı 'Yılın Başarılı Bürokratı' ödülü verildi.

“Radyo Efebey” tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve Vatana Değer Katanlar temasıyla gerçekleştirilen “2. Geleneksel Yılın Enleri Ödülleri'nde bu ödüle layık görülen Karadağlı'nın bu gece aldığı ödülün detayları Devlet Tiyatroları'nın resmi Instagram hesabından duyuruldu.