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Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sanata Katkılarından Dolayı "Yılın Bürokratı" Seçildi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Sanata Katkılarından Dolayı "Yılın Bürokratı" Seçildi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
19.02.2025 - 21:19

11 Ağustos 2023'te Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanan ve göreve geldiği günden beri de tartışmaların odağında Olan Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı 'Yılın Başarılı Bürokratı' ödülü verildi. 

“Radyo Efebey” tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve Vatana Değer Katanlar temasıyla gerçekleştirilen “2. Geleneksel Yılın Enleri Ödülleri'nde bu ödüle layık görülen Karadağlı'nın bu gece aldığı ödülün detayları Devlet Tiyatroları'nın resmi Instagram hesabından duyuruldu.

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2002'de hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisinin olay karakteri "Taş Fırın Erkeği Haluk"a hayat veren Tamer Karadağlı, geçtiğimiz sene radikal bir değişikliğe gitmişti.

2002'de hayatımıza giren Çocuklar Duymasın dizisinin olay karakteri "Taş Fırın Erkeği Haluk"a hayat veren Tamer Karadağlı, geçtiğimiz sene radikal bir değişikliğe gitmişti.

Çocuklar Duymasın'dan sonra herhangi bir başka kült projede yer almayan Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanmıştı.

Çocuklar Duymasın'dan sonra herhangi bir başka kült projede yer almayan Tamer Karadağlı, 11 Ağustos 2023 tarihinde Devlet Tiyatroları genel müdürlüğüne atanmıştı.

Birkaç ay önce yaptığı "Lale Devri bitti" açıklaması ise epey ses getirmiş, ünlü oyuncuların ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti.

Birkaç ay önce yaptığı "Lale Devri bitti" açıklaması ise epey ses getirmiş, ünlü oyuncuların ve sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti.

Kurumda çalışan meslektaşlarına yönelik 'Lale devri bitti, çalışmayacaksanız istifa edin' şeklinde söylemlerde bulunan Karadağlı, “Kimsenin oturup yıllarca sadece maaş alıp ama 'ben oyuncuyum', 'ben tiyatrocuyum' demesi doğru gelmiyor. Çalışmayacaksanız 'istifa edin' diyorum' demişti.

Geçtiğimiz saatlerde, göreve geldiğinden beri tartışmaların öznesi olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildiği öğrenildi.

Geçtiğimiz saatlerde, göreve geldiğinden beri tartışmaların öznesi olan Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya sanata katkılarından dolayı "Yılın Başarılı Bürokratı" ödülü verildiği öğrenildi.

Devlet Tiyatroları'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda ödülün bu gece gerçekleşen görkemli törende verildiği ortaya çıktı.

Devlet Tiyatroları'nın resmi Instagram hesabından yapılan paylaşımda ödülün bu gece gerçekleşen görkemli törende verildiği ortaya çıktı.

Detaylar, Devlet Tiyatroları'nın resmi hesabından yapılan paylaşımın altına düştüğü notla aktarıldı:  

“Radyo Efebey” tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen ve Vatana Değer Katanlar temasıyla gerçekleştirilen “2. Geleneksel Yılın Enleri Ödülleri”nde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Sayın Tamer Karadağlı, sanata ve kültüre verdiği kıymetli katkılardan dolayı “Yılın Bürokratı” Ödülü’ne layık görüldü.  Devlet Tiyatroları çatısı altında, yeni projelerle sanatın kapsayıcılığını genişletmeye ve tiyatroyu toplumun her kesimine ulaştırmaya yönelik çalışmalarına devam eden Karadağlı’ya ödülü, 19 Şubat Çarşamba günü, saat 19.00’da, Adana Arkeoloji Müzesi Konferans Salonunda düzenlenen görkemli bir törenle takdim edildi.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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