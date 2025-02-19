Kız Neşesinin Vücut Bulmuş Hali: Melis Sezen Deha Setinde Kar Yağdığını Fark Ettiği Gibi Kendini Kaybetti!
Kız Neşesinin Vücut Bulmuş Hali: Melis Sezen Deha Setinde Kar Yağdığını Fark Ettiği Gibi Kendini Kaybetti!
Kendine has doğaçlama dansları, samimi ve komik açıklamalarıyla sık sık gündem olan güzel ve başarılı oyuncu Melis Sezen'in karın keyfini çıkaranlardan oldu!
Deha setindeyken kar yağdığını fark ettiği an kendisini dışarı atan Melis Sezen, dans koleksiyonuna bir yenisini ekledi. Sezen'in kendini kaybettiği anlar sosyal medya kullanıcılarını güldürdü!
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Hafızalarımıza net bir şekilde ilk ödülü "Parlayan Yıldız"ı aldığında kurduğu "Tutuyorum çünkü elimde şu an" cümlesiyle kazınan Melis Sezen'i tanıtmaya gerek yok diye düşünüyoruz!
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O zamandan bu yana samimiyeti, deli dolu halleri ve anlık gelen doğaçlama danslarıyla bambaşka bir figür haline gelen Melis Sezen'in temposu şimdilerde yoğun.
Radikal bir kararla, daha doğrusu biraz da rol için sarı saçlarından bir çırpıda vazgeçen Melis Sezen 👇
Aras Bulut İynemli ve nice usta ismin kadrosunda yer aldığı Deha dizisinde fırtınalar estiriyor! Siyah saçları başta şok yaratsa da yeni yeni alışılıyor.
Birkaç haftadır dizide Aras Bulut İynemli'yle aralarının bozulduğuna dair iddialar dolaşıyor fakat hiç de öyle hissettirmiyor ve gözükmüyorlar.
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Şimdi de yine setten bir görüntüyü getiriyoruz sizlere! Deha setinde kar yağdığını fark ettiği gibi kendini dışarı atan Melis Sezen yepyeni bir dansa imza attı!
Gelin, Melis Sezen'in neşesine gelen yorumlara beraber bakalım! 👇
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Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Bilgi Üniversite’sinde Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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